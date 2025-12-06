Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

La víctima es una mujer oriunda de Pueblo Esther que chocó contra una Ford EcoSport en el cruce de ruta provincial 21 y la bajada La Mariposa

El siniestro vial entre un auto y una moto se produjo a la altura de General Lagos.

Una mujer identificada como Naila Verónica Ruiz Moreno , domiciliada en Pueblo Esther, perdió la vida esta madrugada tras un choque ocurrido en el cruce de ruta provincial 21 y la bajada La Mariposa, en la localidad de General Lagos .

El siniestro vial se registró cerca de las 6 de la mañana de este sábado. Según las primeras informaciones, personal policial acudió al lugar alertado por el servicio de emergencias 911 de Villa Gobernador Gálvez. Al llegar, constataron la colisión entre una moto marca Honda Twister, conducida por la víctima y una Ford Ecosport, cuyo conductor fue identificado como Rodrigo A, de 23 años.

Personal del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que arribó al sitio solo pudo confirmar el deceso de la motociclista en el lugar del hecho.

La escena del accidente fue inmediatamente resguardada, y se dio intervención a la Fiscalía de Homicidio Culposo, a cargo de Mariana Prunotto. Personal de Accidentología Forense se hizo presente para llevar a cabo las diligencias procesales correspondientes que permitan establecer las causas de la colisión.

Por disposición de la fiscal Prunotto el conductor de la EcoSport fue trasladado a Medicina Legal para la obtención de muestras de sangre y orina. Una vez concluidas las actuaciones de la PDI, el cuerpo de la víctima será remitido al Instituto Médico Legal (IML) para la autopsia correspondiente.

Ambos vehículos, la Ford Ecosport y la Honda Twister, junto con el casco de la motociclista, quedaron secuestrados para las pericias.