El Partido Socialista se reunió en Santa Fe para definir sus movimientos de cara a 2026

En búsqueda de crecimiento y consolidación, reunió a más de 300 militantes del departamento La Capital para discutir ideas y enfoques pensando a futuro

6 de diciembre 2025 · 18:45hs
Más de 300 militantes del Socialismo se reunieron en una actividad plenaria en Santa Fe.

El Partido Socialista realizó este sábado una actividad plenaria en la ciudad de Santa Fe con el objetivo de proyectar ideas hacia el futuro, en una acción que reunió a más de 300 militantes del departamento La Capital.

La presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Clara García, aseguró: “En medio de un quiebre de partidos nacionales, es muy valioso reunirse entre compañeros y compañeras a debatir propuestas, acciones e ideas, porque el fruto de toda esta tarea enlazada será que tengamos un gran orgullo para mostrar. El 2026 y el 2027 nos tiene que encontrar unidos, con la convicción de que la unidad es la manera de lograr los resultados”.

En ese sentido, aseguró: “La política es abrazar al que la está pasando mal, escucharlo, mover cielo y tierra para intentar solucionarlo. No hay que conformarse con que los problemas están allí, hay que salir de la zona de confort, estar donde se necesita y tomar decisiones más humanas. El contexto nacional, provincial y municipal cambió, pero nuestra ideología está en pie y no la vamos a cambiar”.

A su turno, el senador del departamento La Capital, Julio Garibaldi, habló sobre construir futuro junto con la ciudadanía: “Para nosotros, la participación es fundamental, es la transformación real. Nos involucramos en los problemas de la gente. Somos un partido del humanismo, de cercanía, de salud pública, de educación, de los sindicatos, de los centros de estudiantes y también de los jóvenes”.

"Hay que convocar a las juventudes a que sean protagonistas, desde donde quieran pero que encuentren aquí el lugar donde potenciar y hacer realidad la transformación de sus ideas. Estoy convencido que este momento de experimento político va a pasar con la participación política, con la buena política, con honestidad y cercanía. Una forma muy nuestra de gestionar”, agregó.

Posteriormente, el diputado provincial y secretario General del partido, Joaquín Blanco, ponderó que “la actualidad le ofrece una oportunidad única al socialismo de construir con mucha contundencia una alternativa a Javier Milei, de no volver al pasado ni reeditar lo que se hizo, sino construyendo lo nuevo”.

“El futuro está en la planificación y la participación. Está lleno de improvisados y muchos de los errores que se cometen en política son producto de la improvisación y demagogia. Nosotros nos destacamos por estudiar y planificar lo que viene escuchando a la gente. Por eso, el otro día celebramos en Rafaela cuando se inauguró el hospital que planificó Hermes Binner con la ciudadanía hace más de 15 años atrás. Esa es nuestra forma y es lo que vamos a proponer para adelante”, detalló Blanco.

El flamante diputado nacional Pablo Farías destacó que “durante este año, el partido fue artífice principal para lograr la reforma de la Constitución, también garantiza todos los días el funcionamiento de la Legislatura y se comprometió en cada una de las intendencias, en los concejos municipales, en el Congreso de la Nación, donde no sólo dejó un mensaje sino que llevó ideas y principios, y se hizo cargo de ellos, con las responsabilidades institucionales y todo lo que esté al alcance para que las instituciones hagan lo mejor posible”.

En torno a su futuro trabajo legislativo en el orden nacional, aseguró que “con Esteban (Paulón) vamos con las convicciones claras y nuestro mensaje bien fuerte para salir adelante y llevar a este país a otro lugar. Tenemos un 2026 para trabajar y fortalecernos, y un 2027 para volver a ser protagonistas en cada una de las instancias electorales”.

La voz del Socialismo entre la campaña nacional

Por su parte, el diputado nacional Esteban Paulón valoró que “la voz del socialismo estuvo este año entre las voces más escuchadas en una campaña nacional” y que “se lograron colocar muchas ideas y sembrar una semilla para lo que va a ser un desarrollo a futuro con ideales, valores y principios que tienen fuerza en Santa Fe y el objetivo es ampliarlo al resto del país”.

A su turno, la presidenta del partido a nivel nacional, Mónica Fein, destacó: “En épocas difíciles, donde la derecha se quiere llevar todo lo que conquistamos, hay que mirarnos más a los ojos y construir ese sentido de la política. Nosotros tenemos un sentido diferente a lo que plantea el gobierno nacional para construir una sociedad con más igualdad, con libertad y participación. Y tenemos bien en claro que sin juventud, sin mujeres, sin disidencias y sin personas que pelean por un trabajo y una vivienda, no habrá futuro”.

El rol de los jóvenes

En la misma línea, la presidenta de las Juventudes Socialistas de Santa Fe, Bianca Scalenghe, expresó: "Las juventudes necesitan más protagonismo, más lugares con voz y voto para poder aportar. Los jóvenes no son culpables ni responsables de las problemáticas que atraviesa la sociedad como muchos quieren hacer creer. En un contexto nacional difícil, se precisa de este socialismo cada vez más unido, con la oportunidad de formar y fortalecer un frente nacional”.

Por último, el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Emilio Jatón, resaltó: “Además de planificar y discutir ideas, el socialismo tiene otra gran virtud, que es que cuando llega a una gestión, lo hace con sus valores y los pone en práctica. Salimos de las gestiones sin que nadie nos diga «tienen que pasar por Tribunales». Eso no es común y es una marca del partido. Con ese rumbo marcado y nuestra actualidad, tenemos mucho futuro. Pero depende de nosotros”.

