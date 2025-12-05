La Capital | Policiales | Ataques

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Los hechos ocurrieron en el barrio Empalme Graneros. Axel Laurito, de 25 años, manejó la moto desde la que gatilló un sicario que no fue identificado

5 de diciembre 2025 · 11:52hs
La escena de uno de los ataques por los que fue condenado Axel Laurito.

Foto: ARCHIVO.

La escena de uno de los ataques por los que fue condenado Axel Laurito.

Entre mayo y junio de 2023, un joven rosarino, que entonces tenía 23 años, estuvo detrás de dos ataques gravísimos. Primero, participó del asesinato de un albañil en el barrio Empalme Graneros, en el marco de un ataque a balazos al azar que dejó a otros dos heridos. Una semana más tarde, en una secuencia similar pero contra un grupo a la salida de una escuela, condujo la moto desde la que un sicario hirió a un niño de 6 años.

Axel Laurito, hoy de 25 años, quedó preso minutos después de la balacera en la escuela luego de una persecución policial. En ambos casos por los que fue condenado hubo un gatillero que no pudo ser identificado. Así, la investigación avanzó solo contra este joven que el jueves aceptó en un procedimiento abreviado la condena a 20 años de prisión por estos dos hechos y otros delitos. Antes de ser aprehendido, el condenado rompió el celular que llevaba y el aparato no pudo ser recuperado. Es parte de los interrogantes que permanecen sobre los motivos y otros partícipes de esos hechos.

>> Leer más: Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

La Fiscalía determinó que ambos ataques fueron contra personas ajenas a algún tipo de conflicto. En el caso de la escuela fue directamente contra niños y padres "con la finalidad de infundir temor" y en el otro hecho contra personas seleccionadas "al azar" solo por estar en la vía pública. Al menos públicamente no trascendió si en la investigación se conoció cuál fue la motivación de esos hechos ocurridos en un año en las cifras de homicidios y de balaceras incrementaron con varios hechos con víctimas al voleo o ataques a instituciones.

Balacera contra una escuela

Laurito fue detenido después del ataque a la a escuela Nº 1319 José Ortolani de Génova al 6300, barrio Empale Graneros. Ocurrió cerca de las 17.30 del 6 de junio del 2023, en pleno horario de salida de los alumnos que se reunían con sus padres en la puerta del establecimiento. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, Laurito manejaba la moto Honda CBX en la que iba otro hombre que fue quien disparó y nunca pudo ser identificado.

>> Leer más: Empalme Graneros: crónica de un demencial ataque a balazos con un muerto y dos heridas

Esta persona disparó al menos seis veces contra el grupo de alumnos. En un hecho que pudo ser una masacre solo un balazo alcanzó a un niño de 6 años a quien le ocasionó una herida en un pie. De inmediato los agresores escaparon hacia lo profundo del barrio Empalme Graneros.

Al escuchar los disparos, personal del Comando Radioeléctrico que estaba a unos metros de distancia comenzó una persecución por calle Cullen. Otro móvil, que recorría la zona, logró alcanzarlos. Los agresores dejaron la moto y escaparon a las corridas en distintas direcciones, siendo que los agentes solo aprehendieron a Laurito.

Ataques al voleo contra vecinos

La investigación determinó que, días antes, Laurito había participado del asesinato de Gustavo Villalba Sosa, un albañil de nacionalidad paraguaya que tenía 28 años. Ocurrió en un ataque a balazos con una mecánica similar a la posterior balacera contra la escuela: Laurito manejó la moto desde la cual un gatillero disparó contra la víctima cuando iba en moto por Cullen al 1500 bis.

Los disparos fueron al azar y habían comenzado minutos antes contra otras personas que lograron sobrevivir. En esa primera instancia resultaron heridas dos jóvenes: Karen C., de 28 años, y Celeste P., de 15 años. “Venían disparando como en un juego. Le gustabas y te disparaban. Nosotros íbamos a hacer los mandados y quedamos regaladas. Faltaba poco para que los pibes salieran de la escuela Ortolani (la Nº 1319 cuyo frente está por Génova al 6400). Fue terrible pero pudo ser peor”, explicó a La Capital el día del hecho una de las vecinas sobrevivientes del ataque.

Los fiscales Alejandro Ferlazzo, Patricio Saldutti y Cecilia Cardinali acusaron a Laurito por otros delitos. En abril de 2023 había golpeado a su ex pareja en el barrio Rucci, provocándole heridas en el cráneo y la cara. También le atribuyeron tener un auto robado en 2022, la moto que utilizó en los ataques que también era robada y el arma que usaron en esos hechos, que era de un policía que la había denunciado como sustraída. Con ese cúmulo de acusaciones aceptó la condena a 20 años de cárcel por homicidio agravado, abuso de armas, intimidación pública, portación ilegítima de arma resistencia a la autoridad, lesiones leves agravadas por violencia de género, encubrimiento agravado y otros delitos.

Noticias relacionadas
La droga secuestrada por la cual Dylan Cantero fue imputado por narcomenudeo. 

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

La PDI hizo un operativo de microtráfico en el Barrio 7 de Septiembre. Entre los detenidos hay tres hombres, una mujer y un adolescente 

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Parte de la cocaína secuestrada en 29 allanamientos. La droga, comprada en Bolivia, estaba destinada a la venta minorista en Rosario y la región. 

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

Dos sospechosos fueron identificados a la madrugada en Cabín 9.

Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Ver comentarios

Las más leídas

El extraño posteo sobre un jugador de Central con camiseta de otro equipo y un ícono triste

El extraño posteo sobre un jugador de Central con camiseta de otro equipo y un ícono triste

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Lo último

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Lewandowski: La infraestructura para la producción no puede esperar

Lewandowski: "La infraestructura para la producción no puede esperar"

Anmat exigió el retiro inmediato de un aceite de oliva

Anmat exigió el retiro inmediato de un aceite de oliva

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

El fuego destruyó parte del galpón utilizado para compostaje, aunque no afectó otros servicios del predio municipal de la zona oeste

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El extraño posteo sobre un jugador de Central con camiseta de otro equipo y un ícono triste

El extraño posteo sobre un jugador de Central con camiseta de otro equipo y un ícono triste

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Ovación
Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

La indirecta de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi: No puedo creer que lo compares

La indirecta de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi: "No puedo creer que lo compares"

Lionel Scaloni: No tengo dudas de que Messi tomará la mejor decisión de cara al Mundial

Lionel Scaloni: "No tengo dudas de que Messi tomará la mejor decisión de cara al Mundial"

Policiales
Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

La Ciudad
Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
La Ciudad

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados
Policiales

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Información General

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un efecto estadístico

Por Patricia Martino

Economía

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un "efecto estadístico"

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país
Información General

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país

El gobernador Pullaro no quiere una reforma laboral de derecha
Política

El gobernador Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha"

La empresa que produce los Palitos de la Selva suspende a 600 trabajadores
Información General

La empresa que produce los Palitos de la Selva suspende a 600 trabajadores

Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional
La Ciudad

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario
La Ciudad

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario