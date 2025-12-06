La Capital | Policiales | Granadero Baigorria

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Un hombre no resistió a las múltiples heridas de bala y falleció esta mañana en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria

6 de diciembre 2025 · 13:50hs
La víctima fue internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria

La víctima fue internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, pero no resistió a los balazos.

Este sábado antes de las 8 falleció un hombre en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria luego de ser víctima de una balacera en el barrio Industrial de dicha localidad, a metros de la ruta provincia 34S. El ataque ocurrió minutos después de la medianoche y la víctima llegó acompañada de su pareja, que ofreció detalles del hecho.

Cerca de las 0.30 la policía fue alertada de un ataque en Pasaje Onas y Junín, donde un hombre había recibido varios disparos. En el lugar no lograron dar con testigos, pero mientras recorrieron las calles fueron derivados a pasaje Tehuelches al 2000, a 300 metros del primer lugar.

En Tehuelches y Pancho Ramírez logran dar con una moto de alta cilindrada, una zapatilla y rastros de sangre, que presuntamente serían de la persona herida.

Hasta que a la 1.30 del sábado, los policías se comunicaron con el destacamento del Hospital Eva Perón y tomaron conocimiento del ingreso de un hombre herido en el torso y glúteos. Además, estaba acompañado por su pareja. La mujer identificó al herido como Jonathan Williams Diaz, de 35 años, con quien había llegado a las 0.15. En ese momento el herido estaba siendo sometido a una cirugía.

No resistió a los balazos

La policía informó pasadas las 8.30 que los doctores de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Eva Perón comunicaron que Díaz había fallecido a las 7.45 de este sábado, producto de múltiples heridas de arma de fuego.

Por razones de jurisdicción, el hecho quedó registrado en la comisaría 24ª de Granadero Baigorria. Además, se investiga la balacera y el hallazgo de la motocicleta.

Investigación

La investigación quedó a cargo del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas y de la fiscal Carla Ranciari, que dispuso la comisión del gabinete criminalístico para relevamiento de la zona del hecho, toma de testimonios a vecinos y personas que puedan aportar datos, levantamiento se rastros y pericias fotográficas.

Hay medidas en curso tendientes a identificación de la cantidad e identidad de agresores y establecer la motivación del hecho.

Noticias relacionadas
Pablo Ibáñez, uno de los dos imputados por el crimen de Lucas Cicarelli, al momento de ser detenido en Garibaldi al 6000.

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

Caso María de los Ángeles Paris. Este viernes se leyó el fallo absolutorio hacia los policías

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

La escena de uno de los ataques por los que fue condenado Axel Laurito.

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Mónica Ferreira acompañó a su hija Valeria Mazza a una gala solidaria en noviembre.

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Lo último

En Hacemos Santa Fe ya proyectan a Omar Perotti hacia 2027

En Hacemos Santa Fe ya proyectan a Omar Perotti hacia 2027

Fue una de las grandes figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y puede dar el gran salto

Fue una de las grandes figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y puede dar el gran salto

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Rosario atraviesa días de más de 33 grados, que tendrán un pico este sábado. Quiénes tienen que estar más resguardados para no sufrir consecuencias

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas
Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto
La Ciudad

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos
economia

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta
La Región

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer
Policiales

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Los refuerzos en Central durante la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Los refuerzos en Central durante la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Ovación
En Central celebran con mucha alegría un título que logró de la mano de varios ídolos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central celebran con mucha alegría un título que logró de la mano de varios ídolos

En Central celebran con mucha alegría un título que logró de la mano de varios ídolos

En Central celebran con mucha alegría un título que logró de la mano de varios ídolos

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Termina contrato con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Termina contrato con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Policiales
Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

La Ciudad
Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto
La Ciudad

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?
La Ciudad

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich
La Ciudad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías
La Ciudad

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Peter Lamelas volvió por segunda vez en la semana a la Casa Rosada
Política

Peter Lamelas volvió por segunda vez en la semana a la Casa Rosada

Susto en zona norte: vecino perforó un gasoducto de alta presión y causó una fuga
LA CIUDAD

Susto en zona norte: vecino perforó un gasoducto de alta presión y causó una fuga

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026
Política

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió
LA REGION

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato