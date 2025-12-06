Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Un hombre no resistió a las múltiples heridas de bala y falleció esta mañana en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria

La víctima fue internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, pero no resistió a los balazos.

Este sábado antes de las 8 falleció un hombre en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria luego de ser víctima de una balacera en el barrio Industrial de dicha localidad, a metros de la ruta provincia 34S. El ataque ocurrió minutos después de la medianoche y la víctima llegó acompañada de su pareja, que ofreció detalles del hecho.

Cerca de las 0.30 la policía fue alertada de un ataque en Pasaje Onas y Junín, donde un hombre había recibido varios disparos. En el lugar no lograron dar con testigos, pero mientras recorrieron las calles fueron derivados a pasaje Tehuelches al 2000, a 300 metros del primer lugar.

En Tehuelches y Pancho Ramírez logran dar con una moto de alta cilindrada, una zapatilla y rastros de sangre , que presuntamente serían de la persona herida.

Hasta que a la 1.30 del sábado, los policías se comunicaron con el destacamento del Hospital Eva Perón y tomaron conocimiento del ingreso de un hombre herido en el torso y glúteos . Además, estaba acompañado por su pareja. La mujer identificó al herido como Jonathan Williams Diaz, de 35 años, con quien había llegado a las 0.15. En ese momento el herido estaba siendo sometido a una cirugía .

No resistió a los balazos

La policía informó pasadas las 8.30 que los doctores de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Eva Perón comunicaron que Díaz había fallecido a las 7.45 de este sábado, producto de múltiples heridas de arma de fuego.

Por razones de jurisdicción, el hecho quedó registrado en la comisaría 24ª de Granadero Baigorria. Además, se investiga la balacera y el hallazgo de la motocicleta.

Investigación

La investigación quedó a cargo del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas y de la fiscal Carla Ranciari, que dispuso la comisión del gabinete criminalístico para relevamiento de la zona del hecho, toma de testimonios a vecinos y personas que puedan aportar datos, levantamiento se rastros y pericias fotográficas.

Hay medidas en curso tendientes a identificación de la cantidad e identidad de agresores y establecer la motivación del hecho.