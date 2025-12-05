La Capital | La Ciudad | Amsafé Rosario

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

El tribunal dio a conocer su veredicto por la muerte de la bibliotecaria y absolvió a los imputados, al considerar que cumplían con su deber el día del hecho

5 de diciembre 2025 · 18:14hs
Familiares

Familiares, allegados y gremios docentes piden justicia por la muerte de María de los Angeles Paris. 

La seccional Rosario de Amsafé, el gremio docente de las escuelas santafesinas, expresó "su enérgico repudio" al fallo que absolvió a los policías involucrados en la muerte de María de los Ángeles Paris, la docente fallecida en 2017 en la comisaría 10ª.

"Calificar su muerte como natural y considerar que la intervención policial se mantuvo en el marco del deber niega la violencia institucional, desconoce las irregularidades del procedimiento y habilita la impunidad ante hechos gravísimos", señalaron desde el gremio.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales de Amsafé Rosario, alertaron que "ninguna muerte en una comisaría es natural" y que "el Estado es responsable por la vida y la integridad de toda persona detenida".

El caso María de los Ángeles Paris

Este viernes, el tribunal dio a conocer su veredicto por la muerte de la docente y bibliotecaria. De acuerdo a lo resuelto por los jueces Rafael Coria, Florentino Malaponte y Trinidad Chiabrera, se decidió la absolución de los cinco policías imputados en el caso.

La bibliotecaria del Complejo Gurruchaga murió el 3 de mayo de 2017 en el interior de la comisaría 10ª y por el caso fueron imputados el comisario Silvio Adrián Cortes y la suboficial Susana Beatriz Domínguez, juzgados por homicidio preterintencional: tuvieron intención de agredirla y el desenlace fue fatal. Además, los agentes que se encontraban junto a ellos en la comisaría (Damián Enrique Zalazar, Silvina Paola Gianotti y Andrea Guadalupe Allovatti), fueron juzgados por incumplimiento de deberes de funcionario público.

En primera instancia, los jueces decidieron que los cinco agentes queden absueltos al considerar que cumplían con su deber de funcionarios públicos al momento de los hechos.

