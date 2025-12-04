Los cinco argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país
La causa sigue abierta y deberán regresar a Estados Unidos a fines de enero. Cuatro de los detenidos responsabilizan a uno de los integrantes del grupo
4 de diciembre 2025·16:44hs
Los cinco turistas argentinos detenidos en Miami la semana pasada, acusados de robar mercadería del Dolphin Mall, pagaron la fianza y quedaron en libertad. La Justicia estadounidense no les canceló la visa, por lo que ya emprendieron el regreso al país. La causa continúa abierta y recién a fines de enero se conocerá la decisión de la jueza del caso.
Los detenidos fueron Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga (49) y Juan Pablo Rúa (45).
Según fuentes del caso, cuatro de ellos responsabilizan a uno, a quien señalan como el único que habría guardado ropa sin pagar en una valija.
Este jueves está previsto que regresen a Mendoza por vía terrestre.
El grupo viajó en camioneta hacia Chile el 20 de noviembre, dejó el vehículo en el aeropuerto y desde allí voló a Miami. La camioneta pertenece a Juan Pablo Rúa, quien viaja con frecuencia a Estados Unidos.
Quién es Juan Pablo Rúa y por qué su actividad quedó bajo la lupa
De acuerdo con registros oficiales, Rúa viajaba muy seguido a Miami y consultaba de forma habitual por la apertura del túnel Cristo Redentor y las condiciones climáticas para cruzar hacia Chile.
Es empresario Pyme y estuvo vinculado a marcas de telefonía: fue empleado de Movistar y es dueño de una franquicia de ropa infantil.
Distintas fuentes sospechan que realizaba viajes para comprar ropa y tecnología para revender en Argentina.
Su esposa, Verónica Coria, administra un emprendimiento llamado Locas por las compras, que organiza tours de compras para mujeres en Miami.
Este dato fue mencionado por su abogado, Roberto Castillo, quien también recordó que la mediática Cinthia Fernández —pareja de Rúa— promociona esos viajes en redes sociales.
La estrategia de defensa: “Solo uno se llevó cosas sin pagar”
El abogado Castillo representa a Rúa y Sebastián Moya.
Aclaró que ninguno de ellos fue deportado y que el episodio se trató de “un malentendido”. “Solo hay uno que sí se quedó con lo ajeno. El resto pudo comprobar sus compras”, afirmó.
Según la defensa, las cámaras de seguridad registraron al grupo abriendo una valija y guardando objetos, pero las compras de Rúa (USD 12.000) y Moya (USD 9.000) con tarjeta de crédito demostrarían que no formaban parte de una organización delictiva.
Castillo sostuvo: “Los videos no muestran más que un grupo de amigos guardando cosas. La policía infiere que era una organización criminal por tres pantalones que habría tomado uno de ellos, cuyo valor fue de USD 350, frente a un gasto total cercano a los USD 20.000”.
El abogado enviará a la Justicia de Miami antecedentes de buena conducta de sus clientes.
Fianzas pagadas y fecha de la audiencia final
Los acusados pudieron salir en libertad tras pagar fianzas que oscilaron entre USD 4.000 y USD 4.500 cada uno.
Deberán regresar a Estados Unidos en unos 50 días para presentarse ante el juez. La audiencia final está prevista para el 29 de enero, cuando la Justicia de Florida definirá su situación procesal.
Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad
La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un "efecto estadístico"
Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados
Los miembros de una célula de Los Monos apresados la semana pasada con 53 kilos de cocaína quedaron en prisión preventiva. La droga fue secuestrada en una casa de Nuevo Alberdi. Hay dos organizadores y un financista
Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura
Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales
El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
