El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

El niño pasó un mes internado por la presunta agresión de un hombre de 45 años que estaba en pareja con su madre

5 de diciembre 2025 · 12:17hs
El bebé había sido internado el 3 de noviembre.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El bebé había sido internado el 3 de noviembre.

El Hospital de Niños Víctor J. Vilela confirmó este viernes que el bebé víctima de abuso sexual ya no se encuentra internado. El paciente recibió el alta después de un mes de tratamiento y control de las lesiones. La pareja de su madre se encuentra en prisión preventiva.

El caso tuvo enorme repercusión a partir de la denuncia que hicieron los propios médicos del centro de salud municipal. Poco después del ingreso, la familia perdió el derecho a cuidar al nene de seis meses por una medida de protección excepcional y la joven de 16 años no pudo ver a su hijo mientras estaba en el efector.

El niño tuvo una respuesta favorable desde el primer momento en el que recibió asistencia. Si bien tuvieron que evaluarlo con en el quirófano para completar el diagnóstico, su estado de salud evolucionó sin complicaciones a lo largo de las semanas que pasó en el efector.

¿Cómo está el bebé que fue internado por abuso sexual?

El bebé recibió el alta hospitalaria el último martes. Estaba internado desde la madrugada del lunes 3 de noviembre, cuando su madre lo llevó para pedir ayuda porque no paraba de llorar.

La evaluación inicial llamó la atención de los médicos porque las lesiones eran compatibles con un caso de abuso sexual. Durante la primera etapa del tratamiento, el niño sólo se alimentó por un sistema de nutrición parenteral. Días después empezó a recibir pequeñas dosis de leche por vía oral, a medida que se recuperaba parte del aparato digestivo.

>> Leer más: Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Después de la internación, el niño requiere controles periódicos en los consultorios externos del Vilela. En esta nueva etapa, el seguimiento quedó en manos de los especialistas de los equipos de gastroenterología y cirugía general.

El director del hospital, Eduardo Casim, sostuvo que "la evolución fue muy satisfactoria clínicamente" desde que atendieron al paciente de seis meses y no hizo falta ningún procedimiento quirúrgico. Ante la consulta de Telefe Rosario, apuntó: "Debe continuar con una medicación para prevenir enfermedades de transmisión sexual".

Imputado por abuso sexual del bebé de su pareja

En paralelo con el trabajo de los médicos, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió la captura de la pareja de la madre del niño ni bien empezó la investigación. Una semana después, la jueza Lorena Aronne ordenó que el hombre de 45 años permanezca bajo prisión preventiva por el plazo de ley.

La fiscal Agustina Fertitta y su colega Diego Meinero imputaron al detenido por abuso sexual con acceso carnal. El delito se considera agravado debido al daño grave a la salud fisica del nene.

Los investigadores presumen que Guillermo V. violó al hijo de su pareja entre el 24 y el 31 de octubre. Tres días después de la última fecha, la adolescente llevó al pequeño al hospital porque no sabía que le pasaba. La situación recién se confirmó a la mañana siguiente, a partir del diagnóstico médico.

En el transcurso de los primeros días de tratamiento, la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia se hizo cargo del cuidado del bebé por seis meses. Esta medida impide el contacto con la madre y el resto de sus parientes hasta que la Justicia determine si es posible restablecer el vínculo y garantizar su bienestar en ese marco.

En primera instancia, los funcionarios del gobierno santafesino buscaron familias solidarias para que recibieran al bebé temporalmente, pero no consiguieron avanzar en este sentido. Finalmente, las autoridades decidieron trasladarlo a una institución especializada.

