Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Carlos Alberto Royer, de 78 años, fue asesinado en su departamento del barrio La Sexta. Las imputadas planearon el crimen para robarle más de 100 mil dólares

En el edificio de La Paz al 700 se terminó por llevar a cabo el plan para matar a Carlos Alberto Royer.

Dos mujeres fueron imputadas por el asesinato de Carlos Alberto Royer, un jubilado de 78 años asesinado en octubre en su departamento de La Paz al 700. Una de las acusadas era su pareja y la otra es una mujer que participó del plan para llevar a cabo el crimen con golpes y maniobras de ahogamiento.

El fiscal Luis Schiappa Pietra imputó a María Martínez, de 36 años y pareja de la víctima, y a Julia Anderoli, de 27 años , por ejecutar un plan homicida que comenzaron a elaborar en febrero pasado. El juez Lisandro Artacho dictó prisión preventiva efectiva para ambos.

Royer apareció muerto en su departamento de La Paz al 700 el 28 de octubre pasado, pero el plan que llevaron a cabo las imputadas comenzó mucho tiempo antes. Así lo expuso la Fiscalía en la audiencia realizada este viernes en la que se ventiló que ambas mujeres -que tienen una relación sentimental- intercambiaron mensajes desde febrero elaborando estrategias, distintos mecanismos y medios para causar la muerte del hombre.

Un plan criminal

En ese orden, la pesquisa determinó que el 17 de febrero hicieron referencia por primera vez a la planificación de un atentado contra Royer. Desde entonces ambas imputadas indagaron por redes sociales y por otras vías acerca de cuáles serían los medios idóneos para lograr el homicidio.

"Durante varios meses planificaron su vida en pareja para lo cual identificaron una fecha probable para provocar el deceso de la víctima", indicó la Fiscalía. Así fue que durante octubre comenzaron a llevar a cabo todo lo planificado. El 20 de ese mes, con conocimiento de las afecciones cardíacas de la víctima, su pareja María Martínez le suministró una combinación de medicamentos con el objetivo de provocarle la muerte.

Sin embargo en esa primera ocasión no se pudo ejecutar el plan. Días más tarde, el 28 de octubre, la misma mujer concretó el homicidio mediante golpes y maniobras de sofocación contra la víctima. Luego llamó por teléfono la otra involucrada, para luego dar aviso al 911 con una versión falsa de lo ocurrido.

La mujer declaró que esa tarde ella estaba en el departamento de La Paz al 700 cuando llegó Carlos acompañado por otro hombre. La mujer contó que esa persona que acompañaba a su pareja la golpeó en la cabeza y que esa agresión le hizo perder el conocimiento. Al recomponerse del desmayo, constató que Royer también estaba desvanecido y que el otro sujeto se había marchado. La mujer pidió auxilio. Primero llegó la Policía y luego personal del Sistema Integrado de Emergencias (Sies), que constató que el hombre había fallecido.

Robo de dólares

Antes del crimen, según se supo luego, Martínez hizo maniobras tendientes a complicar la investigación. Desactivó el sistema de seguridad de alarma y monitoreo interno del departamento, que había sido colocado por Royer tres días antes.

La Fiscalía le atribuyó a Martínez el robo de 105 mil dólares que eran de Royer. Fueron encontrados en sobre de papel escondidos en la habitación de un domicilio de J. C. Paz al 2200 que la imputada habitaba de manera transitoria. Otros 5 mil dólares fueron secuestrados este miércoles cuando la mujer fue aprehendida en la zona de pasaje Álvarez al 1500, cerca de las 7.20 cuando Martínez se dirigía a trabajar.

Tanto para Martínez como para Andreoli, la calificación de la Fiscalía fue homicidio agravado por la condición de cónyuge y por haber sido cometido por codicia, hurto agravado y la tentativa de homicidio por el primer intento fallido, agravado también por ensañamiento y alevosía.