Básquet de la Rosarina: Alumni de Casilda se consagró campeón en la Primera A En el Cruce Alberdi, Alumni de Casilda superó 73 a 57 a Tiro Suizo en la tercera fecha del cuadrangular final del segundo nivel del básquet de la Rosarina. Por Carlos Durhand 6 de diciembre 2025 · 17:56hs

Alumni de Casilda fue el mejor en la segunda categoría del básquet de la Rosarina.

Alumni de Casilda se adjudicó el título de la Primera A en el básquet de la Rosarina, segunda categoría a nivel local, al vencer 73 a 57 a Tiro Suizo en el Cruce Alberdi de Rosario Central. Ambos equipos jugarán en la Superliga en 2026.

Una multitud se hizo presente para ver el partido, ya que ambos equipos estaban de festejos. El viernes 28 de noviembre, luego de la segunda fecha del cuadrangular final de la categoría sellaron su ascenso al Prefederal de la ARBB.

Pero había que definir al campeón y el triunfo fue para el Alazán por 16 puntos. El equipo dirigido por Santiago Lanas sacó la ventaja en el primer tiempo ya que se fue al descanso largo ganando 40 a 24. En los últimos dos cuartos hubo una notable paridad (16-16 fue el resultado del tercer cuarto y 17-17 el de los 10 minutos finales).

Los goleadores del partido Alumni de Casilda (73): Francisco Alasia 15, Mariano Mercé 4, Martín Schlegel 7, Lucas Jacob 6, Lucas Perotti 0, Adrés Arán 2, Román Mercé 18, Andy Pérez Estrada 18, Juan Pablo Mattei 0, Raúl Peña 3, Facundo Castelli 0. DT: Santiago Lanas. Tiro Suizo (57): Lucio Bisiach 12, Gonzalo Varela 3, Marcos Molina 4, Fernando Belluomini 4, Facundo Magrini 0, Lucas De la Vega 3, Bautista Gentile 2, Rodrigo Scarpeccio 15, Gonzalo Bustos 0, Adán Roskopf 14. DT: Leandro Noguerol. En tanto, Red Star terminó tercero al derrotar por 86 a 76 a Talleres de Arroyo Seco y ambos equipos cerraron un buen 2025 a pesar de no poder ascender. Fotos: www.basquetrosario.com.ar