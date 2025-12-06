Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Desde la cooperativa que nuclea a los maleteros dieron detalles de cómo funcionaría y aseguraron que el precio sería consensuado con las empresas y la terminal

Los maleteros de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno quieren sumar un servicio que es reclamado por los viajeros

La Cooperativa de Maleteros de Rosario presentó, ante el Concejo Municipal , un pedido para la reapertura del depósito de valijas en la Terminal de Ómnibus y la posibilidad de sumar un servicio donde los usuarios puedan guardar sus pertenencias hasta el momento del viaje, similar al de los aeropuertos . Además, señalaron que esto ofrece mayor autonomía a los trabajadores.

Hace más de un año que el depósito de equipaje en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno está cerrado , mientras tanto la Cooperativa de Maleteros de Rosario recibe cientos de consultas por este servicio y también las quejas por su ausencia.

En este contexto, los maleteros de la ciudad plantearon la posibilidad de reabrir este espacio e instalar un sistema con cámaras y seguros , que se vincule con las empresas de traslados que tengan en tiempo real la capacidad disponible en el depósito.

El presidente de la cooperativa, José Luis Donato, explicó en diálogo con La Red Rosario que el sistema es nuevo para las terminales de ómnibus del país y agregó: "Si vos viajás a Mar del Plata a las 22 pero querés pasar por la terminal a la tarde y dejar tu equipaje, te entregamos un ticket y luego te llevamos la valija a la bodega del colectivo diez minutos antes de que salga de la plataforma. El pasajero estaría tranquilo y no tendría que cargar con la valija. El (turista) que viene a Rosario, deja la valija y se va a recorrer o tomar un café".

Cómo funcionaría el servicio en la terminal de Rosario

Donato afirmó que los concejales de Rosario tomaron consideración de la propuesta, pero advirtió que la aprobación de la iniciativa se trata de una decisión política. “Nos da autonomía no estar pendientes del municipio para pedirle aumento. Con esto podríamos, con recursos propios, empezar a hacer proyectos y fomentar nuestras ganancias”, explicó.

El lugar del depósito ya existe, por lo que no se necesitarían obras. Asimismo, Donato planteó la posibilidad de pagar un canon: “No queremos que nos regalen nada, lo hablé con los funcionarios de la terminal. Queremos que nos cobren acorde a lo que podemos pagar”.

En tanto, los maleteros cobrarían una tarifa por tiempo de guardado de equipaje al pasajero “acordada con las empresas de transporte que trabajan en la terminal y con las autoridades, porque ellos tienen la administración. Queremos que sea todo consensuado”. El referente de los maleteros adelantó que manejar otro tipo de recursos permitiría comprar carretas más grandes y mejorar el traslado del equipaje.

Para Donato y los maleteros, tener un depósito y el servicio de traslado de valijas “nos daría un profesionalismo como terminal” porque la gente “no estaría andando de un lado para el otro con las valijas”. “En la actualidad viene la gente y no quiere tomar un café porque no sabe qué hacer con la valija”, retrató Donato.

Sin refuerzos

La temporada alta llegó a la Terminal de Ómnibus de Rosario, pero sin un gran movimiento en las dársenas. Al menos esa es la percepción de los maleteros, que para este verano no fueron a buscar personal de apoyo.

En total, la cooperativa tiene 58 integrantes y en cada temporada se sumaban un puñado de colaboradores para agilizar el movimiento en las plataformas. “Realmente bajó muchísimo. Para estas fechas buscamos maleteros adherentes, pero hoy no tengo ese listado, porque las empresas han llenado coches a los lugares comunes y no mucho más”, contó Donato.

"Para estas fechas había un cronograma, entonces ya sabía que tenía que poner trabajadores extras a la mañana y otros a la tarde, pero no se está dando este año”, agregó. En su análisis, consideró que la actividad en la Terminal de Ómnibus "bajó más de la mitad".