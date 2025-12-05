La Capital | La Ciudad | presupuesto

El Concejo aprobó el presupuesto 2026 con superávit por quinto año consecutivo

El oficialismo impuso su mayoría por última vez en el final del mandato de 13 ediles y también consiguió el visto bueno para la adecuación tributaria

5 de diciembre 2025 · 07:49hs
El presupuesto 2026 fue uno de los temas principales de la sesión.

El Concejo Municipal de Rosario le dio luz verde este jueves al presupuesto 2026. La iniciativa del Poder Ejecutivo fue parte de una lista de 140 proyectos y anteproyectos aprobados en el cierre del período de sesiones ordinarias que coincidió con el final del mandato de 13 representantes.

Antes del recambio de casi la mitad del cuerpo, el oficialismo obtuvo la sanción con 18 votos a favor y 10 en contra. De esta manera, el intendente Pablo Javkin se aseguró la administración de los recursos previstos para iniciar la última mitad de su segundo mandato en el Palacio de los Leones.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Mariano Roca, sostuvo que el presupuesto "sostiene el rumbo de la gestión" y contempla un superávit por quinto año consecutivo. Aademás destacó que el 64 % de las partidas tiene una finalidad social.

El presupuesto 2026 se impuso por mayoría

El plan de gestión del municipio para 2026 contempla contar con algo más de 1,23 billones de pesos. El cálculo realizado en el Palacio de los Leones apunta a lograr un leve superávit financiero de 257.691 millones de pesos.

Por otra parte, el Concejo también aprobó el anteproyecto de la ordenanza general impositiva (OGI). En este caso, la votación a favor fue unánime e incluyó el visto bueno sobre modificaciones en el Código Tributario Municipal, entre otras normas.

A nivel general, el presupuesto 2026 prevé un resultado positivo de $ 123.407.021.000 por la difernecia entre recursos y gastos corrientes. Este dinero facilitaría el financiamiento de gastos de capital y el cumplimiento de los compromisos ligados a servicios de deuda pública.

La intendencia presentó un proyecto equilibrado con el fin de garantizar la continuidad de las políticas sociales, así como la inversión en salud y obra pública. También apuntala el plan de modernización de servicios urbanos, pero no se incrementa la presión tributaria a nivel local. Entre otras iniciativas, el Poder Ejecutivo organizó partidas para poner en marcha la nueva base operativa del Sistema Integado de Emergencias Sanitarias (Sies), la renovación de la flota de contenedores y la compra de 145 colectivos.

Un presupuesto ajustado a nuevos tiempos

El día de la presentación, Javkin señaló que el presupuesto cuenta con un 49 % de recursos propios. En ese serie se inscriben los ingresos correspondientes a la Tasa General de Inmuebles (TGI), el Derecho de Registro e Inspección (Drei) y otros recursos no tributarios. El resto del dinero se divide en partes iguales entre el gobierno de Santa Fe y el gobierno nacional, aunque este último rubro se fue recortando en los últimos dos años.

El proyecto para 2026 contempla utilizar el 36,1% de los fondos para cubrir salarios. A nivel general, el municipio mantendrá la misma cantidad de empleados. No obstante, en el último año se incrementó el personal de salud o aquel que presta servicios en espacios nuevos como la Tecnoteca, Puerto Joven y los Centros Cuidar.

El resto del presupuesto será destinado a las áreas sociales de la gestión pública. Dentro de esa división, el 26,24 por ciento corresponde al sistema sanitario, seguido por los fondos para mantenimiento urbano (21,22) y desarrollo de obras públicas (12,41).

