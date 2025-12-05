Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

El fuego destruyó parte del galpón utilizado para compostaje, aunque no afectó otros servicios del predio municipal de la zona oeste

El operativo para apagar el incendio en el Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos continuaba este viernes al mediodía tras la convocatoria a una gran cantidad de bomberos de Rosario y la región. Mientras tanto, la Municipalidad definió un plan de contingencia para sostener los servicios a pesar del daño.

La propagación del fuego provocó el colapso de una parte del galpón de compostaje en avenida de Las Palmeras al 4500 . Si bien las llamas no afectaron otras instalaciones linderas dentro del predio, las autoridades decidieron reorganizar temporalmente las actividades una vez que concluya el procedimiento para enfriar la estructura.

Parte de la nave donde se almacena el material se debilitó y los encargados del operativo decidieron removerla como parte de las medidas para neutralizar el peligro . Mientras tanto, los Bomberos Voluntarios de Rosario avanzaron en la evaluación de las condiciones de la estructura.

El secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli , fue uno de los principales encargados de inspeccionar el centro municipal. Frente a los daños registrados y el tiempo restante para volver a trabajar en el lugar, el municipio planea continuar con el compostaje a cielo abierto en vez de ingresar nuevamente a utilizar el galpón incendiado.

Fuentes oficiales ratificaron que el fuego sólo se produjo daños materiales. Hasta el mediodía no había personas heridas o lesionadas en la zona, ya que la planta no estaba en funcionamiento a la hora del siniestro.

Si bien había pérdidas parciales evidentes por el efecto de las llamas, Marelli no descartaba la posibilidad de reparar el galpón hasta que recibiera el reporte final de la evaluación estructural. Previamente, una ingeniera civil del departamento técnico de los Bomberos Voluntarios de Rosario se hizo cargo de una labor similar para determinar el nivel de riesgo en torno a la tarea del cuerpo tras haber controlado la situación.

En cuanto a las tareas pendientes, el funcionario confirmó que faltaba retirar todo el material compostable con el fin de evitar nuevos incendios por la combustión del material. Si bien los residuos suelen procesarse en dos etapas, la idea es continuar haciéndolo solamente a cielo abierto.