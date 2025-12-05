La Capital | La Ciudad | incendio

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

El fuego destruyó parte del galpón utilizado para compostaje, aunque no afectó otros servicios del predio municipal de la zona oeste

5 de diciembre 2025 · 13:08hs
El incendio se desató alrededor de las 5 de la mañana.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El incendio se desató alrededor de las 5 de la mañana.

El operativo para apagar el incendio en el Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos continuaba este viernes al mediodía tras la convocatoria a una gran cantidad de bomberos de Rosario y la región. Mientras tanto, la Municipalidad definió un plan de contingencia para sostener los servicios a pesar del daño.

La propagación del fuego provocó el colapso de una parte del galpón de compostaje en avenida de Las Palmeras al 4500. Si bien las llamas no afectaron otras instalaciones linderas dentro del predio, las autoridades decidieron reorganizar temporalmente las actividades una vez que concluya el procedimiento para enfriar la estructura.

Parte de la nave donde se almacena el material se debilitó y los encargados del operativo decidieron removerla como parte de las medidas para neutralizar el peligro. Mientras tanto, los Bomberos Voluntarios de Rosario avanzaron en la evaluación de las condiciones de la estructura.

Un incendio de alto impacto

El secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, fue uno de los principales encargados de inspeccionar el centro municipal. Frente a los daños registrados y el tiempo restante para volver a trabajar en el lugar, el municipio planea continuar con el compostaje a cielo abierto en vez de ingresar nuevamente a utilizar el galpón incendiado.

Fuentes oficiales ratificaron que el fuego sólo se produjo daños materiales. Hasta el mediodía no había personas heridas o lesionadas en la zona, ya que la planta no estaba en funcionamiento a la hora del siniestro.

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

Si bien había pérdidas parciales evidentes por el efecto de las llamas, Marelli no descartaba la posibilidad de reparar el galpón hasta que recibiera el reporte final de la evaluación estructural. Previamente, una ingeniera civil del departamento técnico de los Bomberos Voluntarios de Rosario se hizo cargo de una labor similar para determinar el nivel de riesgo en torno a la tarea del cuerpo tras haber controlado la situación.

En cuanto a las tareas pendientes, el funcionario confirmó que faltaba retirar todo el material compostable con el fin de evitar nuevos incendios por la combustión del material. Si bien los residuos suelen procesarse en dos etapas, la idea es continuar haciéndolo solamente a cielo abierto.

Casillas en ruinas tras el pavoroso incendio de esta mañana. Bomberos Zapadores trabajan en Platón al 1300, zona sur de Rosario

Familias que perdieron todo: un incendio destruyó tres casas en zona sur

un incendio en un complejo de edificios en hong kong ya suma 94 muertos

Un incendio en un complejo de edificios en Hong Kong ya suma 94 muertos

Cody Detwiler, youtuber estadounidense, incendió su Ferrari y, dos años después, fue arrestado por cargos de evasión impositiva.

Un youtuber incendió una Ferrari y deberá enfrentar a la Justicia

El bebé había sido internado el 3 de noviembre.

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

