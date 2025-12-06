Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

El lunes se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María que tiene rango de feriado nacional. En esta nota, el cronograma para tener en cuenta

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad en este lunes feriado

El próximo lunes 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, jornada que tiene estatus de feriado nacional . Por lo tanto, este será el último fin de semana extra largo , según el calendario oficial de festividades. Por ese motivo, el municipio difundió el cronograma de funcionamiento de los servicios públicos teniendo en cuenta esa fecha.

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

Teléfono Verde y Contacto Violeta +

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.

Atención en distritos municipales

El lunes, los centros municipales de distrito no atenderán al público. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en el sitio rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

Recolección de residuos

Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad. Igualmente, el municipio solicitó a vecinas y vecinos sacar los residuos en los horarios en los que pasa el recolector con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Transporte urbano de pasajeros

El transporte urbano circulará el sábado 6 como día medio festivo, mientras que el domingo 7 y el lunes 8 como festivos.

Taxis

El servicio público de taxis y remises funcionará normalmente.

Carriles exclusivos y estacionamiento medido

El lunes 8 no estarán en funcionamiento ambos sistemas.

Unidad de Gestión SUBE

En lo que respecta al fin de semana y al lunes 8 funcionará la Unidad de Gestión SUBE de Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) de 8 a 20 horas.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad y estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas.

Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.