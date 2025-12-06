La Capital | La Ciudad | servicios públicos

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

El lunes se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María que tiene rango de feriado nacional. En esta nota, el cronograma para tener en cuenta

6 de diciembre 2025 · 07:05hs
El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad en este lunes feriado 

Foto: La Capital / Archivo.

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad en este lunes feriado 

El próximo lunes 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, jornada que tiene estatus de feriado nacional. Por lo tanto, este será el último fin de semana extra largo, según el calendario oficial de festividades. Por ese motivo, el municipio difundió el cronograma de funcionamiento de los servicios públicos teniendo en cuenta esa fecha.

Salud Pública

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

Teléfono Verde y Contacto Violeta +

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.

Atención en distritos municipales

El lunes, los centros municipales de distrito no atenderán al público. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en el sitio rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

Recolección de residuos

Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad. Igualmente, el municipio solicitó a vecinas y vecinos sacar los residuos en los horarios en los que pasa el recolector con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Transporte urbano de pasajeros

El transporte urbano circulará el sábado 6 como día medio festivo, mientras que el domingo 7 y el lunes 8 como festivos.

Taxis

El servicio público de taxis y remises funcionará normalmente.

Carriles exclusivos y estacionamiento medido

El lunes 8 no estarán en funcionamiento ambos sistemas.

Unidad de Gestión SUBE

En lo que respecta al fin de semana y al lunes 8 funcionará la Unidad de Gestión SUBE de Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) de 8 a 20 horas.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad y estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas.

Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

Noticias relacionadas
El calor ya se siente en Rosario y se espera que el tiempo esté dominado por las altas temperaturas.

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Fito Páez fue distinguido como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar"

Familiares, allegados y gremios docentes piden justicia por la muerte de María de los Angeles Paris. 

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías

El autódromo de Rosario es buscado por las principales competencias del automovilismo nacional

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Lo último

Franco Colapinto y un último ensayo en Abu Dabi que no le dejó buenas sensaciones

Franco Colapinto y un último ensayo en Abu Dabi que no le dejó buenas sensaciones

La agencia que conecta viajeros con experiencias únicas

La agencia que conecta viajeros con experiencias únicas

Mar del Plata y sus carpas: precios que van del ahorro al lujo extremo

Mar del Plata y sus carpas: precios que van del ahorro al lujo extremo

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Economía le permite endeudarse por $15 mil millones para el asfaltado y por otros $29 mil millones con otros destinos

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Por Lucas Ameriso

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad
La Ciudad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema
Economía

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ovación
Boca vs Racing: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Racing: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Boca vs Racing: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Boca vs Racing: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Central: las incorporaciones de la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Central: las incorporaciones de la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026
Política

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió
LA REGION

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 
LA CIUDAD

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley
Información General

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord