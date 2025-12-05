La Capital | Ovación | Mundial 2026

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026: formato, novedades y dónde verlo

Los argentinos aguardan por conocer a los rivales que tendrá la selección y los posibles caminos que podrían llegar a darse en búsqueda de revalidar el título

5 de diciembre 2025 · 09:59hs
Todo lo que hay saber para el inicio de la próxima Copa del Mundo

Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del próximo Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. La ceremonia se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington DC y contará con la presencia de múltiples celebridades que le darán emoción al evento.

Esta edición de la competición será inédita ya que habrá 48 selecciones participantes por primera vez en la historia, dejando atrás el formato tradicional de 32 países de las últimas citas mundialistas.

Con el incremento en la cantidad de naciones que lucharán por quedarse con el título, en total se conformarán 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Además, habrá un partido extra para llegar a la final, por lo que serán 8 encuentros los que deberán jugar los finalistas. Las dos mejores selecciones de cada zona y los ocho mejores terceros son quienes avanzarán a los 16avos de final.

El calendario oficial del torneo, con la información sobre las sedes, fechas y horarios en las que se jugarán los partidos, se hará público mañana sábado. Esto no irá a sorteo, sino que se decidirá en función de las distancias y distintos horarios que habrá entre cada una de las sedes, dependiendo el grupo que le toque a cada participante.

>> Leer más: La frase de Messi que ilusiona a los argentinos para el Mundial 2026: "Este grupo lo va a dejar todo"

Además, en la ceremonia estarán presentes Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (Afa), y Lionel Scaloni, quien entregará la Copa del Mundo por ser el último técnico campeón, como delegados de la selección nacional.

Todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026

El sorteo se realizará este viernes, a partir de las 14 (hora Argentina), y se podrá ver por Telefe, TyC Sports, DSports, FIFA+ y Disney+. El evento será conducido por Rio Ferdinand, leyenda de Manchester United, mientras que Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger encabezarán el show de apertura.

En cuanto al formato, los cuatro equipos mejor ubicados en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) que no sean los anfitriones serán distribuidos de tal forma que, si ganan sus grupos, no se crucen entre sí antes de las semifinales.

Por ejemplo, el primero y segundo del ranking estarán en mitades opuestas del cuadro de eliminación, igual que el tercero y cuarto. Esto implica que Argentina y España, por ejemplo, sólo se encontrarían en una hipotética final.

Una de las reglas más relevantes es que se evitarán los cruces entre los equipos de la misma confederación, a excepción de la Uefa debido a que podrá haber un máximo de dos selecciones europeas por grupo (cuatro grupos tendrán dos europeos).

Bombos del Mundial 2026: posibles rivales de la selección argentina

  • Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Uefa A, Repechaje Uefa B, Repechaje Uefa C, Repechaje Uefa D, Repechaje internacional 1 y Repechaje internacional 2.
