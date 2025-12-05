Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

La nueva ministra Alejandra Monteoliva estuvo en el Comando Unificado de Gendarmería, donde encabezó una reunión operativa con las fuerzas federales que actúan en la ciudad

La nueva ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, y la diputada nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Romina Diez, confirmaron la continuidad del Plan Bandera en la ciudad de Rosario .

Ambas encabezaron encuentros operativos para revisar el despliegue del Operativo Bandera en la ciudad. Un plan que puso en marcha el gobierno nacional desde que asumió, con el objetivo de bajar los delitos predatorios y los asesinatos.

La continuidad del Plan Bandera se confirmó este viernes al mediodía en el Comando Unificado de Gendarmería Nacional, ubicado en San Martín y Virasoro. Se revisará el esquema de trabajo en base a las urgencias actuales y se evaluarán resultados . Desde el gobierno destacaron que el Plan Bandera permitió una baja de los homicidios dolosos en el orden del 63% en 2024 en Rosario y se mantuvo el sendero en el 2025.

En diálogo con "Todos en La Ocho", de LT8 , el rosarino Germán Pugnaloni , flamante director del Área de Normativa y Enlace con la Justicia, aseguró que con ese plan articulado entre provincia y municipio hubo una disminución en homicidios y delitos graves y que ahora habrá que redoblar esfuerzos para superarse día a día.

"Es un trabajo que continúa porque, como rosarino, trabajé mucho con el Plan Bandera. Hacíamos un trabajo muy importante junto al resto de los planes que tenía el Ministerio de Seguridad en el trabajo con Fiscalías y juzgados para destrabar y generar soluciones inmediatas con la conyuntura, para fijar metas con esas herramientas o planes que puedan llevarse a cabo", destacó Pugnaloni.

La continuidad del Plan Bandera

En ese sentido, recordó que la continuidad del plan Plan Bandera se sostiene, tal como lo había anunciado la ministra saliente Bullrich. Y apuntó que "también lo manifestó de forma pública la flamante ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, que lo relanza este viernes en Rosario para llevarles este mensaje de continuidad a los rosarinos desde aquello que comenzó con Patricia Bullrich en diciembre de 2023".

Respecto al Plan Bandera, que articula acciones entre fuerzas federales y provinciales, señaló que "es un programa que se reformula permanentemente porque es absolutamente dinámico y se coordina con la provincia y el municipio. Por eso Monteoliva viene a confirmar su continuidad y realizar unos ajustes en ese sentido".

Pugnaloni destacó que desde la entrada en vigencia del Plan Bandera, hace exactamente dos años, "se llegó a lograr disminuciones cerca del 70% en homicidios y delitos graves en algunas zonas, que fueron afectadas por las fuerzas federales en acuerdo con la provincia. En esos acuerdos que se firmaron entre Nación y el gobierno provincial en el marco del Plan Bandera y el comité de emergencia por la ley de seguridad interior, dieron muy buenos frutos".

Zonas de análisis

Pugnaloni anticipó que en la cartera de Seguridad nacional trabajan para estudiar posibles cambios de zona en Rosario en base a nuevos mapas delictivos. "Estamos trabajando para saber si es posible realizar un cambio de zona y en eso se trabajará. Ya no es competir con aquella Rosario, de la que no creemos que aún hemos dejado atrás, sino que ahora tenemos que mejorar a nosotros mismos y redoblar esfuerzos", comentó.

Y agregó: "De aquella Rosario de los 300 homicidios ya es parte del pasado y ahora tenemos competencia contra otros números para tratar de mejorar eso y otras maniobras delictivas por combatir, no tan cruentas como homicidios y balaceras".

Respecto a su función en esta nueva cartera dependiente de Seguridad, confirmó: "Es una detección muy importante para el ministerio porque se dedica a la vinculación con el Poder Judicial y con el Ministerio Público Fiscal, además de trabajar como enlace con el Congreso nacional y el ministerio de Seguridad, que plantean reformas legislativas atinentes a la seguridad, por eso es de suma relevancia para llevar adelante la política criminal".