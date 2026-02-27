El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reveló un fuerte flujo de viajantes por el país pero con menor poder de compra. Santa Fe fue una de las provincias más visitadas

A horas de la finalización de la temporada de verano , comienzan a revelarse los primeros balances . Este viernes, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) dio a conocer su informe en el que destacó que hubo más turistas que viajaron por el país en comparación al año pasado, pero que el gasto fue menor . Además, resaltaron a Santa Fe por haber experimentado un "verano récord" .

Según se desprende del relevamiento , el verano 2026 experimentó un crecimiento a medida que se desarrolló la temporada y cerró con un balance superior al de 2025: viajaron más turistas que el año pasado y se generó mayor impacto económico, aunque todavía falta para llegar a las cifras de los veranos 2023 y 2022 , las mejores de los últimos siete años según datos de la propia Came.

De acuerdo al informe, la temporada 2026 finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo el país y un impacto económico cercano a 11 billones de pesos. La cantidad de personas que viajaron en toda la temporada creció 9,5% frente a la temporada 2025, mientras que el gasto total real aumentó 4,5%, impulsado específicamente por la mayor cantidad de personas que pernoctaron al menos una noche fuera de su ciudad.

Si bien destacaron la recuperación en la cantidad de turistas que viajaron por el país, desde Came también resaltaron que el gasto diario por turista alcanzó los $97.101, una cifra nominalmente mayor que el promedio del año pasado (+28,2%) pero 3,3% menor al momento de tener en cuenta el impacto de la inflación .

En tanto, señalaron que la estadía media se ubicó en 3,65 noches (vs. 3,7 en 2025), consolidando la tendencia hacia viajes más breves. En comparación con 2023 (4,15 días), la permanencia promedio es 12% menor. Frente a 2022 (4,65 días) la reducción alcanza el 21%.

Este comportamiento evidencia un cambio en los hábitos de viaje: ante un contexto de ingresos más ajustados, el principal mecanismo de adaptación del turista no es dejar de viajar, sino reducir la duración de la estadía, mientras que el gasto diario se mantiene relativamente más firme en relación con la experiencia elegida.

Turistas en Santa Fe

El informe de Came individualiza la situación que vivió cada una de las provincias durante el verano. En el apartado correspondiente a Santa Fe, destacaron que "cerró un verano récord, con protagonismo del corredor del río Paraná y el turismo de cercanía". Resaltaron eventos como los festivales Folklórico de Guadalupe o del Jaaukanigás en Reconquista, además de la Fiesta de la Chopera en Santa Fe y el Festival Provincial del Pescador en Sauce Viejo.

Según los datos relevados por Came, la provincia tuvo un impacto económico total de $211.326 millones y el gasto promedio diario de la temporada se ubicó en $94.092, aunque con marcadas diferencias entre enero ($101.280) y febrero ($86.896). En tanto, señalaron que la estadía promedio fue de 2,25 días. Este último dato "refleja un perfil predominante de escapadas cortas y turismo de proximidad", indicaron en el informe.

En enero, más de 200 mil turistas gastaron $107.000 millones, mientras que la circulación total, incluyendo excursionistas y público de eventos, se aproximó a 800.000 personas. La ocupación promedio provincial fue cercana al 58%. "El cierre de enero estuvo marcado por la tradicional Maratón Acuática Santa Fe-Coronda, que movilizó a más de 175.000 personas entre público y participantes", indicaron desde Came en referencia al balance del primer mes de la temporada de verano.

En febrero, los comportamientos de los turistas se modificaron. Durante la primera quincena, se registraron 93.841 turistas y un impacto económico de $46.991 millones, con 70% de ocupación promedio y picos del 83% en cabañas sobre el Paraná, el río Carcarañá y zonas de lagunas. En la segunda quincena del mes la situación mejoró y se calcula que el impacto económico superó los $50.000 millones. El fin de semana largo de Carnaval fue uno de los puntos más altos del verano: 49.000 personas se alojaron al menos una noche, otras 400.000 participaron de actividades, la ocupación alcanzó el 71% (con picos del 87% en complejos ribereños) y el impacto económico rondó los $24.895 millones sólo esos cuatro días.

Desde Came dedicaron un pequeño apartado para Rosario, sobre la que mencionaron que, durante el verano, "reforzó su perfil urbano y metropolitano con el Festival Faro".