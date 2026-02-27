Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newell's y Central caminan a la par

"La paz es el trofeo más importante", señalaron desde la ONG En Clave Oeste, que este viernes organiza una jornada de convivencia en el Polideportivo Deliot

Luego de un año de parate regresa el Clásico por la Paz en la zona oeste de Rosario . Este domingo Newell’s abre las puertas del Coloso para recibir a Central , pero antes los pibes y las pibas del barrio desarrollarán una jornada de convivencia social.

La cita es el viernes desde las 18 en el Polideportivo Deliot, en Bv. Seguí 5462 . Allí la Asociación Civil En Clave Oeste planea una jornada de paz, convivencia y amistad entre los leprosos y canallas, previa al clásico más apasionante del país y que paraliza a Rosario.

Será un nuevo evento del Clásico por la Paz, que se viene desarrollando desde 2013 y que fue apoyado por figuras de Newell’s y Rosario Central. “ Volvemos a reencontrarnos para demostrar que la paz es el trofeo más importante”, aseguraron los organizadores que convocan a pibes de barrio Triangulo, Godoy, Banana y Bonano.

Lo que comenzó con un partido entre fanáticos rojinegros y auriazules se extendió durante más de una década. Y creció tanto que se sumaron más actividades para llevar unir a los hinchas de los clubes más importantes de Rosario.

La camiseta roja y negra se mezcla con la azul y amarilla y todos conviven. Ese es el marco del Clásico por la Paz que organiza En Clave Oeste, con el apoyo del Centro de Taekwondo Argentino, Team Lucas Pacheco, Yani Gym y Boxin Club.

Desde las 18 habrá partidos de exhibición de Fútbol femenino infantil, demostraciones de boxeo y taekwondo. Además, un espacio para bailar con clases abiertas de cumbia cruzada y taebo, un ejercicio aeróbico que combina movimientos de artes marciales (taekwondo, karate) y boxeo con música, sin ser un arte marcial de combate real. También habrá tiempo para bailar hip hop y se acercarán un grupo de barberos solidarios, todo al ritmo de música en vivo.

Más de 10 años apostando por la convivencia

La primera vez que En Clave Oeste organizó esta jornada fue en 2013. Se volvía a jugar el clásico después de varias temporadas y la Asociación Civil decidió llevar un mensaje de paz y convivencia.

En los primeros años, jugadores de Newell’s como Nahuel “Patón” Guzmán y de Central como Manuel “El Melli” García fueron los padrinos del evento. Se realizó en barrio Banana, en un predio privado y hasta en el club Lavalle (Cochabamba al 4400).

Lo que era un partido de fútbol entre jóvenes fanáticos del fútbol rosarino fue creciendo poco a poco. Y a la cancha se fueron sumando hinchas leprosas y canallas y hasta futuros futbolistas de categorías infantiles. En 2025, la seguidilla de hechos de violencia relacionada a Newell’s y Central suspendieron la actividad, pero que retoman en 2026. Para esta nueva edición preparan un evento multidisciplina, pero sin correr la pelota del verde césped.

“Siempre buscamos unir las partes, siempre en pos de la convivencia y hasta acompañamos el pedido de justicia por Ivana Garcilazo. Es un mensaje de pacificación de hermandad n un contexto de mucha violencia en los barrios”, dijo a La Capital, Iván Moreyra, uno de los referentes de En Clave Oeste.