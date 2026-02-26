El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

La máxima no superaría los 29º pero escalaría en los días siguientes hasta tocar los 35º el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 29º y cielo parcialmente nublado, con algunas chances de chaparrones hacia la noche y lluvias en la mañana del sábado.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del este, los termómetros marcando 18º y cielo mayormente nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, cuando los registros bajarían a 17º. Para la tarde se anticipa cielo parcialmente nublado y una máxima de 29º que descendería a 22º en la noche, para cuando se anuncia entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de chaparrones.

El sábado arranca con bajas chances de de lluvias y desde la tarde habría cielo mayormente nublado. La temperatura oscilaría entre 30º y 18º.

Para el domingo pronostican cielo algo nublado, 32º de máxima y 18º de mínima.

El pico de calor llegaría el lunes, con una máxima de 35º y una mínima de 20º, y habría cielo algo nublado cambiando a mayormente nublado desde la tarde.

Para el martes se espera cielo mayormente nublado con 31º de máxima y 23º de mínima.

El miércoles las marcas seguirían en descenso, con una máxima de 30º y una mínima de 22º.