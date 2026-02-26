El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

La Capital | La Ciudad | El tiempo

La máxima no superaría los 29º pero escalaría en los días siguientes hasta tocar los 35º el lunes

26 de febrero 2026 · 22:48hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 29º y cielo parcialmente nublado, con algunas chances de chaparrones hacia la noche y lluvias en la mañana del sábado.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del este, los termómetros marcando 18º y cielo mayormente nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, cuando los registros bajarían a 17º. Para la tarde se anticipa cielo parcialmente nublado y una máxima de 29º que descendería a 22º en la noche, para cuando se anuncia entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de chaparrones.

El sábado arranca con bajas chances de de lluvias y desde la tarde habría cielo mayormente nublado. La temperatura oscilaría entre 30º y 18º.

Para el domingo pronostican cielo algo nublado, 32º de máxima y 18º de mínima.

El pico de calor llegaría el lunes, con una máxima de 35º y una mínima de 20º, y habría cielo algo nublado cambiando a mayormente nublado desde la tarde.

Para el martes se espera cielo mayormente nublado con 31º de máxima y 23º de mínima.

El miércoles las marcas seguirían en descenso, con una máxima de 30º y una mínima de 22º.

