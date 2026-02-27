La Capital | Información General | ELA

Qué es ELA, la enfermedad que tenían Darío Lopérfido, Roberto Fontanarrosa y Eric Dane

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa que provoca paralización muscular progresiva. Los síntomas

27 de febrero 2026 · 11:21hs
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que provoca paralización muscular progresiva

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) se instaló en los titulares en el último tiempo. Tras la muerte del actor Eric Dane, recordado por su rol en "Grey's Anatomy", a los 53 años el pasado 19 de febrero, luego de haber sido diagnosticado con ELA hace poco menos de un año, llegó la noticia del fallecimiento de Darío Lopérfido a sus 61 años, el exdirector del Teatro Colón que había sido también diagnosticado con la misma enfermedad.

Esteban Bullrich, exministro de Educación, también tiene ELA y lleva adelante todo un activismo en torno a su enfermedad: creo una fundación para concientizar sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica y juntar fondos para ayudar a todos los pacientes del país. El reconocido escritor y periodista Martín Caparros tiene ELA, y la misma enfermedad neurodegenerativa aquejó a Roberto Fontarrosa y Stephen Hawking hasta el día de sus respectivas muertes.

Con esta enfermedad en el centro de la agenda otra vez, muchos se preguntan: ¿qué es la ELA y cuáles son sus síntomas?

>> Leer más: Qué es ELA y cómo funciona la tecnología con la que Esteban Bullrich se comunica

Qué es la ELA y sus síntomas

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que provoca una paralización muscular progresiva. La ELA afecta a las neuronas motoras que se encargan de transmitir las órdenes de movimiento desde el cerebro hasta los músculos. Por eso, los enfermos de ELA pierden la movilidad de su cuerpo

Se inscribe dentro de las enfermedades poco frecuentes, afecta las células motoras del cerebro y la médula espinal provocando la pérdida del tono muscular. Sus síntomas son múltiples y no todos ocurren en el mismo momento ni en todas las personas.

Los síntomas que deben obligar a una consulta con un especialista son: "Debilidad muscular progresiva, cambios en el tono de voz o trastornos en la deglución asociados a calambres o no. Todas estas situaciones son motivo para consultar al neurólogo", dijo a este diario el médico Esteban Calabrese, del Hospital Español de Rosario e Ineco, un referente en el abordaje de esta enfermedades neuromusculares.

>> Leer más: ELA, una enfermedad que recuerda que la vida es hoy

Aunque se conocen cada vez más diagnósticos en personas famosas o referentes de distintas áreas, el médico considera que no hay un aumento en la incidencia de la ELA pero si un número mayor de personas diagnosticadas. "Al haber más información en la población y entre los médicos en general se la sospecha más rápidamente. Sin embargo, el intervalo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es de 12 meses aproximadamente: tenemos que seguir trabajando para que ese intervalo sea menor", puntualizó el neurólogo.

ELA en Argentina

Luego de que Esteban Bullrich hiciera conocer su diagnóstico, decidió crear la Fundación Bullrich, una entidad para concientizar sobre la ELA y juntar fondos para ayudar a todos los pacientes del país a que accedan a las terapias e innovaciones tecnológicas que existen. También cuentan con asesoramiento jurídico ya que en muchos casos, ante la falta de respuestas de obras sociales y prepagas, es necesario recurrir a recursos de amparo para que se cumplan los derechos de los pacientes.

Según los registros de la Fundación, en el país hay 547 varones con ELA y 344 mujeres. Llegar al diagnóstico suele ser complejo, por eso, en promedio se tarde entre 12 y 18 meses para tener la confirmación de la enfermedad. La mayoría de las personas con ELA se encuentran en la franja de los 51 a los 70 años. En el listado que hizo la Fundación hay 12 menores de 30 años, 61 personas de entre 30 y 40 años, y 161 entre 41 y 50 años. Casi 200 tienen más de 71 años. El pico de incidencia se ubica entre los 55 y los 65 años

Las causas se desconocen. Sólo un 10 por ciento de los casos son de origen genético. El 90 por ciento sucede de forma esporádica.

La muerte del actor Eric Dane

La muerte del actor Eric Danes, conocido por sus roles en "Grey's Anatomy" y "Euphoria", generó búsquedas sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Cabe recordar que esta enfermedad también la tuvo el fallecido humorista y escritor rosarino Roberto Fontanarrosa.

La estrella de 53 años reveló hace diez meses que fue diagnosticado de ELA. La noticia de su muerte fue confirmada por su familia a la revista People. El círculo íntimo le envió un comunicado al medio estadounidense: "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA".

Además, sus seres queridos recordaron cómo transitó esta última etapa: "Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha".

Por último, destacaron el apoyo de los seguidores de Dane a lo largo de su carrera: "Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido". La familia pidió privacidad mientras atraviesan este doloroso momento.

El fallecimiento de Darío Lopérfido

A sus 61 años falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura durante el gobierno de Fernando de La Rúa y exdirector del Teatro Colón. Lopérfido, una personalidad polémica en el mundo de la política, había sido diagnosticado con Eclerosis Lateral Múltiple (ELA) hace casi dos años, la misma enfermedad neurodegenerativa que tiene Esteban Bullrich, exministro de Educación, y que tenía el reconocido actor Eric Dane, quien murió el 19 de febrero pasado a sus 53 años.

Lopérfido, quien fuera pareja de Esmeralda Mitre durante más de una década, había hecho público su diagnóstico de ELA e incluso compartió una suerte de "diario de enfermedad" en su columna de Revista Seúl. : “La ELA no te deja nada de glamour. Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba”, escribió el exdirector del Teatro Colón en su texto titulado "Tener ELA es una mierda", que se publicó el pasado 7 de diciembre.

Tras lidiar con el diagnóstico de ELA desde junio del 2024, la noticia del fallecimiento de Darío Lopérfido llegó este viernes 27 de febrero desde Madrid, donde el actor pasó sus últimos años de vida.

Noticias relacionadas
al mando. Rhona Mitra, Adam Baldwin y Eric Dane interpretan a los líderes de la USS Nathan James.

Qué es ELA, la enfermedad que tenía el fallecido actor Eric Dane

Eric Dane interpretando el papel de Mark Sloan en la serie Greys Anatomy

Murió Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria"

Luciano Laspina, nuevo director ejecutivo de CIPPEC

Luciano Laspina fue designado como nuevo director ejecutivo del CIPPEC

Se conoció la fecha de pago de los haberes de enero para los trabajadores públicos de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Ver comentarios

Las más leídas

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Lo último

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Luciano Laspina fue designado como nuevo director ejecutivo del CIPPEC

Luciano Laspina fue designado como nuevo director ejecutivo del CIPPEC

El insólito episodio de Lionel Messi en Miami: un hincha invadió el campo y lo tiró al piso

El insólito episodio de Lionel Messi en Miami: un hincha invadió el campo y lo tiró al piso

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

El nombre del jefe de Los Menores reapareció en el marco de una serie de amenazas atribuidas a disputas entre bandas narco de Rosario

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina
El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito
La Ciudad

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos
LA REGION

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop
La Ciudad

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre
La Ciudad

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Ovación
El gol clave de un ex-Newells para que Lanús sea campeón en el Maracaná
Ovación

El gol clave de un ex-Newell's para que Lanús sea campeón en el Maracaná

El gol clave de un ex-Newells para que Lanús sea campeón en el Maracaná

El gol clave de un ex-Newell's para que Lanús sea campeón en el Maracaná

Newells vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Comenzó la venta de entradas para el clásico: todo los detalles sobre precios y ubicaciones

Comenzó la venta de entradas para el clásico: todo los detalles sobre precios y ubicaciones

Policiales
Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina
Policiales

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

La Ciudad
Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito
La Ciudad

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

Qué es Costa Nueva, el nuevo paseo público en Rosario

Qué es Costa Nueva, el nuevo paseo público en Rosario

Costa Nueva se inaugura con una fiesta de cultura, arte y tecnología frente al río

Costa Nueva se inaugura con una fiesta de cultura, arte y tecnología frente al río

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Política

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados
Política

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos
Policiales

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional
El Mundo

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein
Información General

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos
Economía

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino
Policiales

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido
LA REGION

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
Política

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante
Policiales

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio
economia

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio