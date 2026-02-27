En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

Maximiliano Pullaro y el mendocino Alfredo Cornejo reactivaron el debate por el posicionamiento del centenario partido frente a La Libertad Avanza

El presidente de la UCR a nivel nacional, el venadense Leonel Chiarella, y el gobernador Maximiliano Pullaro fueron anfitriones de la cumbre.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional, Leonel Chiarella , reunió este viernes a más de 300 intendentes en la ciudad de Santa Fe con el fin de mostrar territorialidad y aplacar las internas que sacuden al centenario partido. No obstante, las diferencias entre los gobernadores del espacio se hicieron sentir: el mendocino Alfredo Cornejo envió un mensaje grabado instando a armar una alianza con La Libertad Avanza (LLA) en 2027 y el anfitrión Maximiliano Pullaro subrayó que “en el centro hay propuestas valientes”, en alusión a Provincias Unidas (PU) .

La radiografía de la UCR refleja fracturas en el Congreso nacional, mientras que los dirigentes provinciales del partido siguen trazando caminos antagónicos en el plano nacional.

De los cinco gobernadores de la UCR, sólo dos asistieron al encuentro: el santafesino Pullaro , anfitrión junto a Chiarella (intendente de Venado Tuerto), y el correntino Juan Pablo Valdés , quien llegó flanqueado por su hermano y antecesor Gustavo Valdés. Carlos Sadir (Jujuy), aliado en Provincias Unidas, no fue de la partida.

Tampoco se presentaron Cornejo , quien justificó el faltazo en que la convocatoria radical coincidió con la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, y el chaqueño Leandro Zdero . Ambos se aliaron a La Libertad Avanza en los últimos comicios legislativos y, meses atrás, objetaron la designación de Chiarella como jefe de la UCR a instancias de Pullaro.

El titular de la Casa Gris, Valdés y Sadir propician un armado político de centro a través de Provincias Unidas con el objetivo de que el radicalismo no se diluya en la polarización nacional.

“Las ideas de la libertad son ideas originarias del radicalismo de (Leandro N.) Alem a nuestra parte, las ideas de buena gestión y equilibrio fiscal las conocen perfectamente nuestros intendentes y nuestros cinco gobernadores”, argumentó Cornejo. En rigor, también fue un mensaje al sector del partido que se acercó al peronismo a través de Provincias Unidas.

Pullaro, a su turno, sostuvo: “En el centro hay propuestas valientes que tenemos que llevar adelante, y esas propuestas son las que deben reflejar los valores y los principios de la Unión Cívica Radical”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leonelchiarella/status/2027445291935281509&partner=&hide_thread=false La #UCR está de pie! gestiona, resuelva problemas a la gente y tiene una gran vocación de seguir creciendo.



Felicidad de encontrarnos con cientos de intendentes y presidentes comunales que todos los dias nos levantamos pensando en cómo hacemos para mejorar nuestras gestiones. pic.twitter.com/VuUu1OrLTk — Leonel Chiarella (@leonelchiarella) February 27, 2026

También destacó la labor de Chiarella al frente de la UCR. “Entendimos que teníamos que trabajar en unidad y preservando también las diferencias en este momento coyuntural”, indicó.

El encuentro se realizó en el comité provincial que preside el senador santafesino Felipe Michlig. Encabezaron la actividad Chiarella y el titular del Foro de Intendentes, Ulpiano Suárez. También participaron legisladores, concejales y referentes de la Juventud Radical (JR).