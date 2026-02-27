Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista El elemento estaba en el pie del contenedor de la cuadra. La policía constató que no había nada para preservar en el interior del cajón 27 de febrero 2026 · 13:41hs

El contenedor donde el vecino de Bella Vista encontró el ferétro

Asombro en la zona sudoeste por el hallazgo de un féretro de barrio Bella Vista. Un vecino de la zona dio alerta a la policía luego de encontrarlo junto al contenedor de basura de avenida Francia y bulevar Seguí. El cajón estaba dentro de una bolsa y no tenía elementos para preservar.

Humberto, el vecino denunciante, todos los días sale a barrer la vereda y limpiar los alrededores del contenedor de avenida Francia al 3500, justo en el límite del barrio Bella Vista con el límite catastral con los barrios Domingo Matheu, Carlos Casado y Alvear.

Para su sorpresa, este viernes encontró un féretro de tamaño mediano junto al tacho de basura. Como es su costumbre, lo alzó y arrojó dentro del contenedor, pero acto seguido dio aviso a la central del 911.

Un móvil que vigilaba la zona llegó al lugar, entrevistó a Humberto, de 57 años, y constató que el féretro estaba dentro del contenedor. Al abrirlo, los agentes no encontraron ningún elemento para preservar y se retiraron del lugar dando aviso a la central de emergencias.