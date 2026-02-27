La Capital | La Ciudad | Santa Fe

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

El Ministerio de Economía confirmó las fechas de cobro para los trabajadores públicos.

27 de febrero 2026 · 10:26hs
Se conoció la fecha de pago de los haberes de enero para los trabajadores públicos de Santa Fe

Se conoció la fecha de pago de los haberes de enero para los trabajadores públicos de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, comunicó a los trabajadores públicos que recibirán sus haberes correspondientes al mes febrero durante la próxima semana, aunque no aún con el aumento acordado. Los mismos no llegaron a cargarse por la demora de las paritarias y serán aplicados en planilla complementaria en la segunda quincena.

El gobierno decidió comunicar esto en conferencia de prensa a través de la secretaria de Hacienda, María Belén Etchevarría, y de la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario, en parte para contener lo que podría convertirse en un nuevo reclamo de los gremios.

"Es importante recordar que los procesos de las negociaciones paritarias se realizaron en las semanas de febrero con aceptación de administración central el viernes 20 de febrero y profesionales de la salud el 23. Esto implica que la liquidación de haberes ya estaba terminando su proceso, por eso se va a una liquidación complementaria", aclaró Azario.

De hecho, se sumó a la conferencia la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosi, quien contestó sobre el descuento a docentes que no asistan a las clases el día lunes.

Pagos de Santa Fe

"Dentro de la propuesta de las aceptaciones comienza con una recomposición del 2025 de 3% que se liquidará sobre los haberes de diciembre. Ese nuevo valor de diciembre será la base de cálculo de lo que es la política para enero y febrero", explicaron.

videoframe_1913464

Desde el lunes 2 de marzo hasta el viernes 6 que el gobierno provincial depositará los sueldos de los trabajadores estatales. Los primeros en cobrar serán los policías y agentes del servicio penitenciario con las mejoras salariales en el salario mínimo, con suplementos de calle y conductores anunciados por el gobernador Maximiliano Pullaro tras el reclamo policial.

Lunes 2 de marzo (acreditación en cuenta sábado 31 de enero)

  • Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000
  • Escalafón Policial y Penitenciario

Martes 3 de marzo

  • Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Miércoles 4 de marzo

  • Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.150.000.
  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 5 de marzo

  • Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.150.000

Viernes 6 de marzo

  • Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
  • videoframe_1616581
    Pago por planilla de los haberes de Santa Fe.

    Pago por planilla de los haberes de Santa Fe.

