Un ex-Central y un ex-Newell's entre los goleadores del torneo Apertura

La tabla es encabezada por seis futbolistas, entre los que no figura ninguno de los denominados cinco grandes.

27 de febrero 2026 · 17:59hs
El ex-Newells Fabrizio Sartori festeja uno de sus cuatro goles en el campeonato. Junto al ex-Central Nacho Russo figura entre los goleadores del torneo. 

El ex-Newell's Fabrizio Sartori festeja uno de sus cuatro goles en el campeonato. Junto al ex-Central Nacho Russo figura entre los goleadores del torneo. 
La felicidad de Nacho Russo luego de uno de los goles que le hizo a River en el Monumental. Tigre ganó 4 a 1. 

La felicidad de Nacho Russo luego de uno de los goles que le hizo a River en el Monumental. Tigre ganó 4 a 1. 

A la fase de grupos del torneo Apertura le falta una fecha para llegar a la mitad del recorrido hacia los playoffs, a los que se clasificarán los ocho mejores equipos de cada zona. Desde los octavos de final, 16 equipos irán por el título y la clasificación a la Libertadores. Central ya encaminó su clasificación, pero Newell's está lejos.

En la Zona A por ahora mandan Estudiantes y Vélez, con campañas idénticas y 15 puntos cada uno. En este grupo está Newell's, que todavía no ganó y marcha último en las posiciones, con apenas dos unidades.

En la Zona B hay un único líder y es Independiente Rivadavia, que acumula 16 puntos. Detrás del equipo mendocino está Belgrano, con una unidad menos. Y más atrás, en la cuarta posición, aparece Central, con 11.

Se viene otra fecha del torneo Apertura

En la octava fecha, que comenzará a jugarse este sábado, los dos líderes de la Zona A se enfrentarán en la cancha de Estudiantes. Por el otro grupo, el líder recibirá en Mendoza a River, que irá con un entrenador interino tras la partida de Marcelo Gallardo.

En esta octava fecha también se jugará el clásico rosarino. Newell's y Central se enfrentarán el domingo a las 17 en el Coloso del parque Independencia.

Jugadas siete fechas, hay seis futbolistas que encabezan la lista de goleadores del campeonato, con cuatro tantos cada uno. Y entre ellos hay un delantero formado en Central y otro que pasó por Newell's.

Ignacio Russo y Fabrizio Sartori, goleadores

Se trata de Ignacio Russo y Fabrizio Sartori, que juegan en Tigre e Independiente Rivadavia. El primero está en el equipo de Victoria desde el año pasado y esta temporada Central le vendió a Tigre la mitad del pase. Sartori llegó a la lepra mendocina a principios de 2024.

Los otros goleadores del torneo son el ecuatoriano Jordy Caicedo (Huracán), José David Romero (Tigre, el único equipo que tiene dos artilleros con cuatro goles), Leandro Díaz (Atlético Tucumán) y Mauro Méndez (Banfield). Ninguno de los denominados cinco grandes (Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo) tienen un jugador que haya marcado cuatro goles en las siete fechas jugadas.

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reveló un fuerte flujo de viajantes por el país pero con menor poder de compra. Santa Fe fue una de las provincias más visitadas

Un ex-Central y un ex-Newell's entre los goleadores del torneo Apertura

Un ex-Central y un ex-Newell's entre los goleadores del torneo Apertura

