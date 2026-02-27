La Capital | Ovación | clásico rosarino

El último gran batacazo en el clásico rosarino: el ganador impensado que rompió los pronósticos

En 2013 se enfrentaron en Arroyito el vigente campeón Newell's y el recién ascendido Central. La lógica se hizo trizas en ese clásico rosarino

Lucas Vitantonio

Lucas Vitantonio

27 de febrero 2026 · 17:37hs
El saludo de los jugadores en el clásico rosarino de 2013 en el Gigante de Arroyito.

Gustavo de los Ríos / La Capital

El saludo de los jugadores en el clásico rosarino de 2013 en el Gigante de Arroyito.

El fútbol es el deporte más lindo del mundo porque, además de la belleza de los goles y las gambetas, tiene una gran cuota de imprevisto, de suspenso y de sorpresa para gestar batacazos inesperados. Todos estos imponderables incluso se pueden potenciar cuando se juega el clásico rosarino, cuya próxima cita será el domingo en el Coloso. Sin bien el algoritmo marca que por lo general gana el equipo de mayor potencial y jerarquía, no siempre mandan los antecedentes cercanos. Hay ocasiones, contadas, pero las hay, donde el que llega de punto tumba al candidato y se queda con todo. ¿Cuál fue el último antecedente en este sentido?

El derby de la ciudad tiene en 2013 el último registro de una victoria impensada para todos. Se dio entre el Central recién ascendido y el Newell's que venía de ser un rotundo campeón. Y esta vez el rojinegro sueña que sea al revés.

Hoy el Canalla llega como amplio favorito al clásico del domingo, con Di María como abanderado de la cruzada, y el Rojinegro parece estar en la lona, último en la tabla acumulada.

Pero el rojinegro tiene un antecedente del que agarrarse, que puede usar como luz de esperanza de que no todo está perdido de antemano. Para ello debe mirar lo que hizo su archirrival en 2013, en el último clásico donde las diferencias fueron tan abismales como ahora.

Leer más: Newell's llega al clásico en uno de los peores momentos de su historia: último en casi todo

Russo y Berti, los entrenadores

Aquella vez el Central de Miguel Russo tumbó al Newell's puntero y arrollador de Alfredo Berti, que venía de ser campeón con el Tata Martino y tenía un verdadero equipazo.

El 20 de octubre de 2013 se dio esa victoria con carácter de hazaña de un Central modesto, que llegaba del ascenso y que estaba en el puesto 16 de la tabla (había sólo 20 equipos en primera división), ante un Newell's repleto de figuras internacionales, como Maxi Rodríguez, Lucas Bernardi, Gabriel Heinze y David Trezeguet, que además llegaba como líder del certamen y parecía encaminarse al bicampeonato.

Y con garra, actitud, despliegue físico y voracidad ofensiva de principio a fin, el equipo por entonces dirigido por Russo tumbó al por entonces puntero del campeonato. Sí, con mucho menos potencial, el Canalla le plantó bandera a un Newell's que venía con el envión triunfal del ciclo del Tata Martino.

Leer más: Newell's y Central, cara a cara : Ledesma y Regiardo palpitaron el gran clásico del domingo

Embed - Rosario Central 2 Newell's 1 (Relato Jesus Emiliano) Torneo Inicial 2013 (20/10/2013)

Hubo marcas personales en toda la cancha

“Central lo salió a ganar desde el vestuario, no especuló y prepoteó física y futbolísticamente al rival. Y la clave fueron los duelos mano a mano en casi toda la cancha que planificó Russo, donde se impusieron siempre los auriazules”, según el análisis de ese cotejo de Ovación.

El Flaco Donatti abrió la cuenta para los de Arroyito, empató Maxi y lo ganó el Sapito Encina, todos goles anotados en el primer tiempo, para que se desate la fiesta en el Gigante.

“La clave de la victoria auriazul estuvo en la mitad de la cancha. Allí Diego Lagos tapó la salida de Mateo. Además, el Sapito Encina lo mortificó a Bernardi, comiéndole los talones toda la tarde. Y Nery Domínguez estuvo atento a Pablo Pérez. “Así Central le bloqueó la médula a Newell's, lo maniató”, fue la síntesis de lo ocurrido esa tarde domingo.

Ahora, el turno de Kudelka y Almirón

“Salió un partido bien parecido al que pensó Russo, pero bastante diferente al que imaginó Berti”, por lo que esta vez serán clave los planteos y las intenciones del debutante en el clásico rosarino Jorge Almirón y de Frank Kudelka, que iniciará su segundo ciclo en Newell's.

En esa oportunidad, Central alistó a: Mauricio Caranta; Paulo Ferrari, Franco Peppino, Alejandro Donatti y Rafael Delgado; Hernán Encina, Nery Domínguez y Diego Lagos; Antonio Medina, Carlos Luna y Federico Carrizo. Luego ingresaron Abreu, Niell y Ballini.

Y Newell's salió a jugar con: Nahuel Guzmán; Marcos Cáceres, Víctor López, Gabriel Heinze y Milton Casco; Pablo Pérez, Diego Mateo y Lucas Bernardi; Víctor Figueroa, Fabián Muñoz y Maximiliano Rodríguez. Después entraron Trezeguet, Manso y Tonso.

Leer más: Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newell's y Central caminan a la par

Central afilado, Newell's herido

Ahora, trece años después, vuelve a darse un escenario de total favoritismo para uno de los dos equipos, en este caso Central, que fue campeón el año pasado y sigue muy afilado. Ante un Newell's que zafó del descenso en la penúltima fecha en la temporada pasada y todavía no logra ponerse de pie.

En ese espejo invertido del partidazo que hizo Central en 2013 puede mirarse Newell's para soñar con dar el batacazo este domingo en el Parque.

