La Capital | Economía | tarifa

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo

Los clientes de la distribuidora Litoral Gas tendrán un incremento promedio de 400 pesos en la próxima factura del servicio

27 de febrero 2026 · 19:16hs
El incremento en la tarifa de gas promedio mensual rondará los $400.

El incremento en la tarifa de gas promedio mensual rondará los $400.

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% para la tarifa de gas de marzo. De esta forma, los clientes de la distribuidora Litoral Gas tendrán un incremento promedio de 400 pesos en la próxima factura.

Los nuevos cuadros tarifarios que entran en vigencia desde el 1º de marzo, definidos por el gobierno nacional, fueron publicados este viernes en el Boletín Oficial.

La variación de la tarifa de gas tiene origen en el traslado del precio del gas y de los componentes regulados de transporte y distribución.

Desde Litoral Gas explicaron que el incremento en la factura promedio mensual de hogares será del orden del 1%, representando unos 400 pesos. El mismo se reflejará en cada caso individual dependiendo de la inclusión del cliente como beneficiario del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Se mantiene el beneficio para los clientes que residen en localidades dentro de la ley de zona fría, del 30%, y que llega al 50% para los casos vulnerables.

Revisión quinquenal de la tarifa

Además, se precisó que la variación de los componentes regulados de Transporte y Distribución es en promedio del 2,7%, incluyendo la adecuación mensual por inflación, para mantener su valor real, y la cuota 11 de la Revisión Quinquenal de Tarifas y el Plan de Obras 2025-2029.

El precio del gas en su valor en dólares no tuvo variación. Cabe recordar que la Secretaría de Energía estableció un precio uniforme en dólares para todo el año. Por aplicación del tipo de cambio para su conversión a pesos, en cuadros tarifarios resulta en una reducción del -2,6 % respecto al precio establecido para los consumos del mes anterior.

Comercios y pymes, en tanto, por el efecto combinado de los mismos componentes mencionados tendrán un impacto prácticamente neutro en su factura promedio mensual.

Noticias relacionadas
El gobierno nacional completó este viernes la apertura de sobres del proceso licitatorio para la concesión de la hidrovía.

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía

Fate, la histórica fábrica de neumáticos, anunció su cierre definitivo: despedirán a 920 trabajadores

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Ingresos que no alcanzan. Aproximadamente un 30% de la población permanece atrapada en condiciones de vulnerabilidad estructural.

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos

Apyme propone la puesta en marcha de un proyecto de industrialización con innovación tecnológica, inclusión social y soberanía  nacional.  

Apyme alerta que la reforma laboral profundizará la crisis de las pymes

Ver comentarios

Las más leídas

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Lo último

Senado, en vivo: tras la sanción de la ley penal juvenil, comienza el tratamiento de la reforma laboral

Senado, en vivo: tras la sanción de la ley penal juvenil, comienza el tratamiento de la reforma laboral

El arquero de Newells se fisuró el peroné y se desconoce cuánto tiempo estará sin jugar

El arquero de Newell's se fisuró el peroné y se desconoce cuánto tiempo estará sin jugar

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reveló un fuerte flujo de viajantes por el país pero con menor poder de compra. Santa Fe fue una de las provincias más visitadas

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Baja de la edad de imputabilidad: el Senado convirtió en ley el nuevo régimen penal juvenil
Politica

Baja de la edad de imputabilidad: el Senado convirtió en ley el nuevo régimen penal juvenil

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027
Política

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe
Política

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Ovación
Un ex-Central y un ex-Newells entre los goleadores del torneo Apertura
OVACIÓN

Un ex-Central y un ex-Newell's entre los goleadores del torneo Apertura

Un ex-Central y un ex-Newells entre los goleadores del torneo Apertura

Un ex-Central y un ex-Newell's entre los goleadores del torneo Apertura

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newells y Central caminan a la par

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newell's y Central caminan a la par

Policiales
Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario
La Ciudad

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento
La Ciudad

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Por Brian Tieppo / Director del Centro de Estudios Colectiva
Economía

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre
Información General

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado
Política

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes
La Ciudad

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Política

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados
Política

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos
Policiales

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional
El Mundo

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España