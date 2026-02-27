El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo

Los clientes de la distribuidora Litoral Gas tendrán un incremento promedio de 400 pesos en la próxima factura del servicio

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% para la tarifa de gas de marzo . De esta forma, los clientes de la distribuidora Litoral Gas tendrán un incremento promedio de 400 pesos en la próxima factura.

Los nuevos cuadros tarifarios que entran en vigencia desde el 1º de marzo, definidos por el gobierno nacional, fueron publicados este viernes en el Boletín Oficial.

La variación de la tarifa de gas tiene origen en el traslado del precio del gas y de los componentes regulados de transporte y distribución .

Desde Litoral Gas explicaron que el incremento en la factura promedio mensual de hogares será del orden del 1%, representando unos 400 pesos. El mismo se reflejará en cada caso individual dependiendo de la inclusión del cliente como beneficiario del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Se mantiene el beneficio para los clientes que residen en localidades dentro de la ley de zona fría, del 30%, y que llega al 50% para los casos vulnerables.

Revisión quinquenal de la tarifa

Además, se precisó que la variación de los componentes regulados de Transporte y Distribución es en promedio del 2,7%, incluyendo la adecuación mensual por inflación, para mantener su valor real, y la cuota 11 de la Revisión Quinquenal de Tarifas y el Plan de Obras 2025-2029.

El precio del gas en su valor en dólares no tuvo variación. Cabe recordar que la Secretaría de Energía estableció un precio uniforme en dólares para todo el año. Por aplicación del tipo de cambio para su conversión a pesos, en cuadros tarifarios resulta en una reducción del -2,6 % respecto al precio establecido para los consumos del mes anterior.

Comercios y pymes, en tanto, por el efecto combinado de los mismos componentes mencionados tendrán un impacto prácticamente neutro en su factura promedio mensual.