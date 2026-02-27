La Capital | Policiales | asesinado

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Oscar Daniel Pidone, de 58 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando iba en moto por un camino que nace en la ruta 18 a la salida de Rosario

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

27 de febrero 2026 · 15:56hs
Queremos saber qué pasó

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar
Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Lo que predomina tras el crimen de Oscar Daniel Pidone, ocurrido la noche del jueves en un camino lindero al kilómetro 2 de la ruta 18, es el misterio. Los familiares del hombre asesinado dicen que no tenía ningún conflicto y la hipótesis del robo es endeble porque la víctima tenía todas sus pertenencias. Piden saber en qué circunstancias lo mataron de un balazo en la cabeza cuando volvía de trabajar.

Pidone trabajaba de sereno en una empresa a la vera de la Circunvalación y este jueves terminó su turno a las 23. Su pareja lo esperaba en la casa ubicada en la zona conocida como Terraplén, un camino sin urbanización que une Villa Gobernador Gálvez y la ruta provincial 18. Pero en ese trayecto, y ya demasiado cerca de su domicilio, el hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza.

>> Leer más: Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Sus familiares lo hallaron con la moto encima de su cuerpo y con todas sus pertenencias. En ese sentido la hipótesis del robo parece complicada pero no se descarta, pudo haber sido un intento frustrado. Voceros oficiales indicaron que se investigarán todas las hipótesis posibles, lo que incluye algún posible conflicto aunque su familia aseguró que no lo había. Un dato, tal vez casual o quizás no, es que en la escena del crimen había un cartón con el nombre de la víctima.

La espera de su familia

Oscar Daniel Pidone, de 58 años, se instaló en el año 2009 junto a su pareja en una casa ubicada en el camino conocido como Terraplén, que se abre a la altura del kilómetro 2 de la ruta 18 que va a Pergamino. Casi en paralelo empezó a trabajar como sereno en la distribuidora JVA, ubicada en la colectora de Circunvalación a pocas cuadra del fin de Ovidio Lagos y del comienzo de la ruta. Ese camino recorría todos los días en su moto para cumplir con su turno de 15 a 23.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 12.32.41

El camino donde está su casa nace en la 18 y termina en otra calle de tierra que hacia el este conecta con Villa Gobernador Gálvez y al oeste sale a la ruta. Ese tramo era el que tomaba Oscar para volver a trabajar y donde este jueves lo asesinaron. Fue unos doscientos metros antes de la unión de los caminos, donde este viernes todavía podía verse sobre la tierra un enorme charco de sangre fresca. A pocos metros había un cartón con el nombre Oscar escrito en lapicera.

>> Leer más: Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

La Capital habló con la nieta y la hija de la pareja de Oscar. Manifestaron la incertidumbre total, consideraron que no era momento de especulaciones pero aseguraron que el hombre no tenía ningún problema. Dijeron que su vida era el trabajo y hacerse cargo de su pareja, afectada por problemas de salud que requieren de asistencia permanente. De hecho este viernes él la iba a llevar a una consulta médica. "Esperamos que se pueda saber qué paso, que no quede en la nada", dijeron sus familiares.

Asesinado sin robo

Ya más cerca de la medianoche del jueves la pareja de Oscar se preocupó porque él no regresaba. Pero fueron dos disparos escuchados a no tanta distancia lo que la alarmó, por lo que le pidió al marido de su nieta que la llevaran a buscarlo. A pocos metros de tomar el camino paralelo al de su casa vieron, en medio de la oscuridad, a la moto tirada. Al acercarse vieron que Oscar estaba abajo, ya fallecido, pero con todas sus pertenencias encima.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 12.23.34

La muerte de Oscar fue confirmada minutos después por médicos del Sies que llegaron ante el aviso de la policía. Advirtieron que el hombre tenía un disparo en la cabeza que le había perforado el caso que llevaba puesto. La herida, de acuerdo a fuentes de la investigación, fue en la cabeza a la altura de la nuca.

>> Leer más: Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida en 2023 por una banda narco que copó el barrio Gráfico

Por el momento no trascendió si los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) que trabajaron en la escena del crimen hallaron vainas u otros rastros del homicidio. Desde la Fiscalía indicaron que la causa quedó a cargo de Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. Informaron que hay medidas en curso para intentar develar el misterio que rodea el asesinato número 12 en el departamento Rosario en lo que va de 2026.

Noticias relacionadas
El crimen sucedió en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez. La víctima fue un hombre de 58 años

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

García fue condenado en un juicio oral realizado en el Centro de Justicia Penal (CJP).

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida en 2023 por una banda narco que copó el barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Un posible aguantadero en el centro de Rosario. 

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Ver comentarios

Las más leídas

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Lo último

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Oscar Daniel Pidone, de 58 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando iba en moto por un camino que nace en la ruta 18 a la salida de Rosario

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027
Política

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe
La Región

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista
La Ciudad

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Senado, en vivo: se debate el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil
Política

Senado, en vivo: se debate el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Ovación
Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newells y Central caminan a la par
Ovación

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newell's y Central caminan a la par

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newells y Central caminan a la par

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newell's y Central caminan a la par

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newells: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newell's: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

Policiales
Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre
Información General

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado
Política

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes
La Ciudad

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Política

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados
Política

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos
Policiales

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional
El Mundo

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein
Información General

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos
Economía

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes