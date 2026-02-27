"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Oscar Daniel Pidone, de 58 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando iba en moto por un camino que nace en la ruta 18 a la salida de Rosario

Lo que predomina tras el crimen de Oscar Daniel Pidone , ocurrido la noche del jueves en un camino lindero al kilómetro 2 de la ruta 18, es el misterio. Los familiares del hombre asesinado dicen que no tenía ningún conflicto y la hipótesis del robo es endeble porque la víctima tenía todas sus pertenencias. Piden saber en qué circunstancias lo mataron de un balazo en la cabeza cuando volvía de trabajar.

Pidone trabajaba de sereno en una empresa a la vera de la Circunvalación y este jueves terminó su turno a las 23. Su pareja lo esperaba en la casa ubicada en la zona conocida como Terraplén, un camino sin urbanización que une Villa Gobernador Gálvez y la ruta provincial 18. Pero en ese trayecto, y ya demasiado cerca de su domicilio, el hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza.

Sus familiares lo hallaron con la moto encima de su cuerpo y con todas sus pertenencias. En ese sentido la hipótesis del robo parece complicada pero no se descarta, pudo haber sido un intento frustrado. Voceros oficiales indicaron que se investigarán todas las hipótesis posibles, lo que incluye algún posible conflicto aunque su familia aseguró que no lo había. Un dato, tal vez casual o quizás no, es que en la escena del crimen había un cartón con el nombre de la víctima.

La espera de su familia

Oscar Daniel Pidone, de 58 años, se instaló en el año 2009 junto a su pareja en una casa ubicada en el camino conocido como Terraplén, que se abre a la altura del kilómetro 2 de la ruta 18 que va a Pergamino. Casi en paralelo empezó a trabajar como sereno en la distribuidora JVA, ubicada en la colectora de Circunvalación a pocas cuadra del fin de Ovidio Lagos y del comienzo de la ruta. Ese camino recorría todos los días en su moto para cumplir con su turno de 15 a 23.

El camino donde está su casa nace en la 18 y termina en otra calle de tierra que hacia el este conecta con Villa Gobernador Gálvez y al oeste sale a la ruta. Ese tramo era el que tomaba Oscar para volver a trabajar y donde este jueves lo asesinaron. Fue unos doscientos metros antes de la unión de los caminos, donde este viernes todavía podía verse sobre la tierra un enorme charco de sangre fresca. A pocos metros había un cartón con el nombre Oscar escrito en lapicera.

La Capital habló con la nieta y la hija de la pareja de Oscar. Manifestaron la incertidumbre total, consideraron que no era momento de especulaciones pero aseguraron que el hombre no tenía ningún problema. Dijeron que su vida era el trabajo y hacerse cargo de su pareja, afectada por problemas de salud que requieren de asistencia permanente. De hecho este viernes él la iba a llevar a una consulta médica. "Esperamos que se pueda saber qué paso, que no quede en la nada", dijeron sus familiares.

Asesinado sin robo

Ya más cerca de la medianoche del jueves la pareja de Oscar se preocupó porque él no regresaba. Pero fueron dos disparos escuchados a no tanta distancia lo que la alarmó, por lo que le pidió al marido de su nieta que la llevaran a buscarlo. A pocos metros de tomar el camino paralelo al de su casa vieron, en medio de la oscuridad, a la moto tirada. Al acercarse vieron que Oscar estaba abajo, ya fallecido, pero con todas sus pertenencias encima.

La muerte de Oscar fue confirmada minutos después por médicos del Sies que llegaron ante el aviso de la policía. Advirtieron que el hombre tenía un disparo en la cabeza que le había perforado el caso que llevaba puesto. La herida, de acuerdo a fuentes de la investigación, fue en la cabeza a la altura de la nuca.

Por el momento no trascendió si los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) que trabajaron en la escena del crimen hallaron vainas u otros rastros del homicidio. Desde la Fiscalía indicaron que la causa quedó a cargo de Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. Informaron que hay medidas en curso para intentar develar el misterio que rodea el asesinato número 12 en el departamento Rosario en lo que va de 2026.