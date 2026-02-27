Vuelven las clases y habrá más colectivos en las calles de Rosario

El proceso de renovación que viene llevando adelante el municipio representa en la actualidad un 22 por ciento de unidades nuevas. Más de 200 colectivos se compraron a lo largo de los últimos doce meses. coches 0 kilómetro, producto de la adquisición de 207 adquiridos durante los últimos meses. Se renovaron en 7 líneas 130 ómnibus flamantes: 107, 112, 131, 132, 134, 135 y 142, además de la K (con la reconversión de 15 trolebuses que permitieron sacar de servicio los modelos grises y naranjas que rodaron en 1994). Cabe recordar que había otros 57 que fueron adquiridos durante 2023.
Al culminar este proceso, en los próximos meses se renovará más de un 30 por ciento de la flota, que es de 690 coches, lo que permitirá reducir en casi tres años la antigüedad promedio de las unidades. Así, se marcará una significativa disminución de 9 y medio a 7 años.
El hecho de contar con nuevas unidades genera un salto cualitativo en el servicio, porque disminuyen los inconvenientes técnicos/mecánicos y se garantiza el cumplimiento de los cuadros horarios y servicios planificados.
El inicio y fin de las actividades en las instituciones educativas generan un impacto en la cantidad de viajes en el transporte urbano y las unidades en calle se modifican en sintonía.
Transporte y calendario escolar
En cuanto a los cuadros horarios que regirán la prestación del servicio a partir del lunes, podrán consultarse en la página web del Ente de la Movilidad de Rosario (www.emr.gov.ar). Esto implica salir de la temporada "baja" de verano, para ingresar al circuito normal de frecuencias con la incorporación de 180 colectivos a la circulación diaria.
Al igual que los últimos años, tanto la empresa Movi como Rosario Bus incorporarán más colectivos cero kilómetro eficientes, modernos y accesibles con la idea de que el servicio continúe su renovación.
Medio Boleto Estudiantil 2026
En cuanto a la tramitación del beneficio del Medio Boleto Estudiantil, quienes aún no lo gestionaron pueden hacerlo a través de la web del municipio (rosario.gob.ar) y acceder a la posibilidad de obtener un 50 por ciento de descuento en viajes. Esta iniciativa, en esta instancia, está dirigida a alumnos de nivel inicial, especial, primario secundario y escuelas para adultos. Y en forma complementaria y paralela, los estudiantes también pueden acceder al Boleto Educativo sin que haya objeciones en obtener ambos mecanismos. En el caso del Medio Boleto, su vigencia comenzará a regir desde el lunes que viene en todas las unidades del servicio urbano.
También desde el 2 de marzo próximo, y con la vuelta de las actividades educativas de estudiantes universitarios, la Ronda CUR SUR (que conecta la zona sur de la ciudad con el Centro Universitario), retomará su servicio. Su recorrido y horarios pueden consultarse en los diferentes canales en Google Maps, App Movi y demás canales. Y en contraposición desde el lunes dejará de circular la Línea de la Costa en días de semana y sólo estará disponible el 7 y 8 de marzo inclusive para cerrar su temporada.
