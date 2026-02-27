Vuelven las clases y habrá más colectivos en las calles de Rosario

A partir del lunes, el municipio suma frecuencias con el objetivo de atender la mayor demanda. Se proyectan más compras de unidades cero kilómetro

El transporte tendrá el regreso de 180 colectivos para adaptar la frecuencia al comienzo del calendario escolar.

A partir del lunes próximo, el municipio sumará al sistema de transporte urbano de pasajeros 180 colectivos con el objetivo de que el servicio pueda dar respuesta a la mayor demanda que se da con el comienzo del ciclo lectivo. Pero además, en el transcurso del año, se incorporarán nuevas unidades a las calles rosarinas con la idea de sumar un lote de 60 inicialmente.

El proceso de renovación que viene llevando adelante el municipio representa en la actualidad un 22 por ciento de unidades nuevas. Más de 200 colectivos se compraron a lo largo de los últimos doce meses. coches 0 kilómetro, producto de la adquisición de 207 adquiridos durante los últimos meses. Se renovaron en 7 líneas 130 ómnibus flamantes: 107, 112, 131, 132, 134, 135 y 142, además de la K (con la reconversión de 15 trolebuses que permitieron sacar de servicio los modelos grises y naranjas que rodaron en 1994). Cabe recordar que había otros 57 que fueron adquiridos durante 2023.

Al culminar este proceso, en los próximos meses se renovará más de un 30 por ciento de la flota, que es de 690 coches, lo que permitirá reducir en casi tres años la antigüedad promedio de las unidades. Así, se marcará una significativa disminución de 9 y medio a 7 años.

El hecho de contar con nuevas unidades genera un salto cualitativo en el servicio, porque disminuyen los inconvenientes técnicos/mecánicos y se garantiza el cumplimiento de los cuadros horarios y servicios planificados.

El inicio y fin de las actividades en las instituciones educativas generan un impacto en la cantidad de viajes en el transporte urbano y las unidades en calle se modifican en sintonía.

colecivos3 Con una suba del 3% transporte y comunicaciones se ubicó en el tercer lugar de alzas más pronunciadas.

Transporte y calendario escolar

En cuanto a los cuadros horarios que regirán la prestación del servicio a partir del lunes, podrán consultarse en la página web del Ente de la Movilidad de Rosario (www.emr.gov.ar). Esto implica salir de la temporada "baja" de verano, para ingresar al circuito normal de frecuencias con la incorporación de 180 colectivos a la circulación diaria.

Al igual que los últimos años, tanto la empresa Movi como Rosario Bus incorporarán más colectivos cero kilómetro eficientes, modernos y accesibles con la idea de que el servicio continúe su renovación.

Medio Boleto Estudiantil 2026

En cuanto a la tramitación del beneficio del Medio Boleto Estudiantil, quienes aún no lo gestionaron pueden hacerlo a través de la web del municipio (rosario.gob.ar) y acceder a la posibilidad de obtener un 50 por ciento de descuento en viajes. Esta iniciativa, en esta instancia, está dirigida a alumnos de nivel inicial, especial, primario secundario y escuelas para adultos. Y en forma complementaria y paralela, los estudiantes también pueden acceder al Boleto Educativo sin que haya objeciones en obtener ambos mecanismos. En el caso del Medio Boleto, su vigencia comenzará a regir desde el lunes que viene en todas las unidades del servicio urbano.

Colectivos transporte Rosario.jpg El transporte urbano fue uno de los servicios con mayor caída. Foto: La Capital/Héctor Rio.

También desde el 2 de marzo próximo, y con la vuelta de las actividades educativas de estudiantes universitarios, la Ronda CUR SUR (que conecta la zona sur de la ciudad con el Centro Universitario), retomará su servicio. Su recorrido y horarios pueden consultarse en los diferentes canales en Google Maps, App Movi y demás canales. Y en contraposición desde el lunes dejará de circular la Línea de la Costa en días de semana y sólo estará disponible el 7 y 8 de marzo inclusive para cerrar su temporada.