Senado, en vivo: tras la sanción de la ley penal juvenil, se trata la reforma laboral

Luego de la luz verde que obtuvo la ley de glaciares este jueves en la Cámara alta, el oficialismo se prepara para llevarse dos victorias más

El Senado de la Nación está viviendo una semana intensa. Tras tratar y aprobar la media sanción a la reforma de la ley de Glaciares este jueves , este viernes la Cámara alta aprobó, en primer turno, el nuevo régimen penal juvenil y tratará nuevamente la reforma laboral, luego de que el texto fuera modificado tras la eliminación del artículo 44.

La sesión comenzó este viernes a las 11 en el Senado . Si el gobierno continúa obteniendo los mismos números que en las últimas votaciones en el Congreso, el oficialismo se prepara para anotarse dos nuevas victorias este viernes con la sanción definitiva de la reforma laboral. La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años ya es un hecho, luego de que fuera aprobada con 44 votos a favor, 27 negativos y una abstención.

Tras la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas y fue fuertemente controvertido, la ley de Modernización Laboral volvió al Senado , su cámara de origen, y fue discutido nuevamente en comisiones. Con el texto ya modificado, el recinto trata la reforma laboral. Por el momento, La Libertad Avanza confía en obtener otra victoria en la nueva votación.

De esta manera, una semana después del tratamiento en comisiones, se volverá a votar la reforma laboral en el Senado. Si el oficialismo consigue los mismos números que la votación anterior (42 positivos contra 30 negativos), obtendrá la luz verde de forma definitiva.

Media sanción para la reforma de la ley Glaciares

Con 40 senadores sentados en la Cámara alta y listos para debatir, la sesión de este jueves comenzó con el tratamiento de la ley de Glaciares. En ese sentido, este jueves por la mañana hubo una movilización ambientalista en las escalinatas del Congreso y la Policía Federal detuvo 12 activistas. Las fuerzas de seguridad también agredieron y detuvieron a un camarógrafo de A24 que estaba trabajando en el lugar, llamado Facundo Tedeschini.

Tras horas de debate, la iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.

En particular, el proyecto modifica la norma sancionada en 2010 para redefinir el concepto de zona periglacial, facilitar actividades extractivas en esa área y otorgarles a las provincias mayor autonomía sobre el control de los recursos naturales. Esto abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica.

Mientras el gobierno apuesta a priorizar la actividad minera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, los grupos ambientalistas se oponen fuertemente a la normativa.