La Capital | Política | Senado

Senado, en vivo: tras la sanción de la ley penal juvenil, se trata la reforma laboral

Luego de la luz verde que obtuvo la ley de glaciares este jueves en la Cámara alta, el oficialismo se prepara para llevarse dos victorias más

27 de febrero 2026 · 19:36hs
El oficialismo se apresta a conseguir dos nuevas victorias en el Senado.

El oficialismo se apresta a conseguir dos nuevas victorias en el Senado.

El Senado de la Nación está viviendo una semana intensa. Tras tratar y aprobar la media sanción a la reforma de la ley de Glaciares este jueves, este viernes la Cámara alta aprobó, en primer turno, el nuevo régimen penal juvenil y tratará nuevamente la reforma laboral, luego de que el texto fuera modificado tras la eliminación del artículo 44.

La sesión comenzó este viernes a las 11 en el Senado. Si el gobierno continúa obteniendo los mismos números que en las últimas votaciones en el Congreso, el oficialismo se prepara para anotarse dos nuevas victorias este viernes con la sanción definitiva de la reforma laboral. La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años ya es un hecho, luego de que fuera aprobada con 44 votos a favor, 27 negativos y una abstención.

Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 27-02-26

El gobierno se prepara para la sanción definitiva de la reforma laboral

Tras la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas y fue fuertemente controvertido, la ley de Modernización Laboral volvió al Senado, su cámara de origen, y fue discutido nuevamente en comisiones. Con el texto ya modificado, el recinto trata la reforma laboral. Por el momento, La Libertad Avanza confía en obtener otra victoria en la nueva votación.

>> Leer más: Reforma laboral: el oficialismo consiguió dictamen y el Senado buscará aprobarla el viernes

De esta manera, una semana después del tratamiento en comisiones, se volverá a votar la reforma laboral en el Senado. Si el oficialismo consigue los mismos números que la votación anterior (42 positivos contra 30 negativos), obtendrá la luz verde de forma definitiva.

Media sanción para la reforma de la ley Glaciares

Con 40 senadores sentados en la Cámara alta y listos para debatir, la sesión de este jueves comenzó con el tratamiento de la ley de Glaciares. En ese sentido, este jueves por la mañana hubo una movilización ambientalista en las escalinatas del Congreso y la Policía Federal detuvo 12 activistas. Las fuerzas de seguridad también agredieron y detuvieron a un camarógrafo de A24 que estaba trabajando en el lugar, llamado Facundo Tedeschini.

Tras horas de debate, la iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.

En particular, el proyecto modifica la norma sancionada en 2010 para redefinir el concepto de zona periglacial, facilitar actividades extractivas en esa área y otorgarles a las provincias mayor autonomía sobre el control de los recursos naturales. Esto abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica.

Mientras el gobierno apuesta a priorizar la actividad minera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, los grupos ambientalistas se oponen fuertemente a la normativa.

Noticias relacionadas
la reforma de la ley de glaciares tiene media sancion y va a diputados

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

el senado convirtio en ley el acuerdo comercial entre el mercosur y la union europea

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El oficialismo se prepara para aprobar una batería de leyes clave en el Senado

Senado: el gobierno alcanzó el quorum para la ley de Glaciares

El Congreso se encamina a sancionar mañana la ley de reforma laboral

Una modernización laboral regresiva que nos retrotrae al siglo XIX

Ver comentarios

Las más leídas

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Lo último

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Senado, en vivo: tras la sanción de la ley penal juvenil, se trata la reforma laboral

Senado, en vivo: tras la sanción de la ley penal juvenil, se trata la reforma laboral

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reveló un fuerte flujo de viajantes por el país pero con menor poder de compra. Santa Fe fue una de las provincias más visitadas

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Baja de la edad de imputabilidad: el Senado convirtió en ley el nuevo régimen penal juvenil
Politica

Baja de la edad de imputabilidad: el Senado convirtió en ley el nuevo régimen penal juvenil

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027
Política

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Ovación
Un ex-Central y un ex-Newells entre los goleadores del torneo Apertura
OVACIÓN

Un ex-Central y un ex-Newell's entre los goleadores del torneo Apertura

Un ex-Central y un ex-Newells entre los goleadores del torneo Apertura

Un ex-Central y un ex-Newell's entre los goleadores del torneo Apertura

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newells y Central caminan a la par

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newell's y Central caminan a la par

Policiales
Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario
La Ciudad

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento
La Ciudad

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Por Brian Tieppo / Director del Centro de Estudios Colectiva
Economía

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre
Información General

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado
Política

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes
La Ciudad

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Política

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados
Política

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos
Policiales

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional
El Mundo

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España