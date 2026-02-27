Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

El intendente Pablo Javkin dijo que la iniciativa se plantea como una alternativa al combustible más caro como el gasoil

El intendente Pablo Javkin saseguró que desde el municipio rosarino se promueve la idea de incorporar ómnibus al transporte urbano de pasajeros alimentados a GNC en lugar de gasoil.

Tras presidir el acto por el 214º aniversario del primer izamiento de la bandera nacional, realizado en el mástil mayor del Monumento, el intendente fue consultado sobre los recientes ajustes en los valores de los servicios públicos.

“Sostuvimos 6 meses la tarifa de colectivo y si hubiese podido la hubiera sostenido seis más, pero hubiera sido muy difícil. L a inflación de estos meses complicó todo un poco más. Pero además de eso, hubo aumentos de combustible por encima de la inflación y además estaba la paritaria que había que afrontar ”, admitió el intendente en conferencia de prensa.

Javkin sostuvo que “siempre es motivo de preocupación que no baje el número de pasajeros. Uno toma la decisión (de aumentar el boleto) sabiendo que tenemos un sistema en el que la tarifa no es el que la mayoría de los usuarios tiene que pagar”, y en ese sentido precisó: “Estamos buscando incorporar unidades a gas que permitirían mejorar la ecuación de costos. Tanto el impuesto al combustible como el combustible ensimismo vienen aumentando muy por encima de la media. Cuando uno lo mira en perspectiva el combustible impacta directo en el costo”.

El titular del Palacio de los Leones aclaró que la reconversión del sistema de transporte a unidades propulsadas a GNC es una idea que recién se está empezando a analizar. “Estamos conversando con la otra empresa concesionaria (Rosario Bus) para hacer una sustitución e ir a colectivos a gas”, agregó.

Taxis y remises

Dentro del mismo tema de servicios públicos, Javkin también fue consultado sobre la actualización de tarifas en taxis y remises, aprobada ayer por el Concejo, y sobre cómo afectará al funcionamiento de las aplicaciones para viajes y traslados.

Pablo Javkin Javkin: “Estamos conversando con la otra empresa concesionaria (Rosario Bus) para hacer una sustitución e ir a colectivos a gas" Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

“Uber puede brindar el servicio, como la hace Cabify en forma legal, porque hay taxis. Si no hubiera taxis sería carísimo, porque más de la mitad de estas aplicaciones las hacen los taxistas. Siempre les digo a los referentes del sector que los taxistas quieren usar todas las aplicaciones. A la vez, las apps saben que si no hubiera taxis tampoco funcionarían, porque en Argentina no tienen la misma oferta que tienen en otros lugares”, subrayó el intendente.

Javkin dijo que “además, mucha gente durante un tiempo pone su auto para ganar algo más de dinero con las apps, pero después cuando tiene que cambiar las cubiertas y las condiciones cambian, no tiene como reponer el capital de trabajo. Ninguna aplicación que quiera legalizarse en Rosario tiene problemas para hacerlo. La prueba está en que la mayoría de las aplicaciones trabajan en forma legal”.

Cómo quedaron las tarifas

En una sesión breve y con el dictamen previo de la comisión de Servicios Públicos, el Concejo aprobó ayer jueves una suba en la tarifa de taxis y remises. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por todos los bloques, a excepción de los concejales libertarios.

El expediente tuvo un debate previo dentro de la familia taxista ya que algunas cámaras de titulares de licencias avalaron la suba tarifaria y otras entidades patronales la tildaron de inconveniente y pronosticaron que "le harán perder pasajeros al sistema". El gremio de los choferes (Sindicato de Peones de Taxis) promovió la suba, mientras que varios concejales, como la presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck criticaron los nuevos valores al considerar que los taxis perderán competitividad ante los coches de las app como Uber y Didi.

Por la abstención se pronunciaron los concejales Franco Volpe, Juan Pedro Aleart, Samanta Arias, Lautaro Enríquez y Anabel Lencina. El resto, pese a cuestionamientos públicos, alzaron la mano en la votación a favor del aumento.

De esta manera, la bajada de bandera única se ubicará en 2.752 pesos, la ficha cada cien metros en 116 pesos, mientras que la tarifa promocional (válida para jubilados y otros sectores) tendrá una bajada de 2.148 pesos y 101 pesos cada cien metros. Para los remises, la bajada de bandera se ubicará en 3.102 pesos, la ficha cada cien metros en 148 pesos y el minuto de espera en 224 pesos.