La Capital | Información General | Falleció

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre

Había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Múltiple (ELA) hace algunos años, misma enfermedad que tiene Estaban Bullrich y que tenía el actor Eric Dane

27 de febrero 2026 · 10:33hs
Darío Loperfido fue director del Teatro Colón. Falleció a sus 61 años

Darío Loperfido fue director del Teatro Colón. Falleció a sus 61 años

A sus 61 años falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura durante el gobierno de Fernando de La Rúa y exdirector del Teatro Colón. Lopérfido, una personalidad polémica en el mundo de la política, había sido diagnosticado con Eclerosis Lateral Múltiple (ELA) hace casi dos años, la misma enfermedad neurodegenerativa que tiene Esteban Bullrich, exministro de Educación, y que tenía el reconocido actor Eric Dane, quien murió el 19 de febrero pasado a sus 53 años.

Lopérfido, quien fuera pareja de Esmeralda Mitre durante más de una década, había hecho público su diagnóstico de ELA e incluso compartió una suerte de "diario de enfermedad" en su columna de Revista Seúl. : “La ELA no te deja nada de glamour. Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba”, escribió el exdirector del Teatro Colón en su texto titulado "Tener ELA es una mierda", que se publicó el pasado 7 de diciembre.

Tras lidiar con el diagnóstico de ELA desde junio del 2024, la noticia del fallecimiento de Darío Lopérfido llegó este viernes 27 de febrero desde Madrid, donde el actor pasó sus últimos años de vida.

>> Leer más: Qué es ELA y cómo funciona la tecnología con la que Esteban Bullrich se comunica

Qué es la ELA

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que provoca una paralización muscular progresiva. La ELA afecta a las neuronas motoras que se encargan de transmitir las órdenes de movimiento desde el cerebro hasta los músculos. Por eso, los enfermos de ELA pierden la movilidad de su cuerpo

Se inscribe dentro de las enfermedades poco frecuentes, afecta las células motoras del cerebro y la médula espinal provocando la pérdida del tono muscular. Sus síntomas son múltiples y no todos ocurren en el mismo momento ni en todas las personas.

Los síntomas que deben obligar a una consulta con un especialista son: "Debilidad muscular progresiva, cambios en el tono de voz o trastornos en la deglución asociados a calambres o no. Todas estas situaciones son motivo para consultar al neurólogo", dijo a este diario el médico Esteban Calabrese, del Hospital Español de Rosario e Ineco, un referente en el abordaje de esta enfermedades neuromusculares.

>> Leer más: ELA, una enfermedad que recuerda que la vida es hoy

Aunque se conocen cada vez más diagnósticos en personas famosas o referentes de distintas áreas, el médico considera que no hay un aumento en la incidencia de la ELA pero si un número mayor de personas diagnosticadas. "Al haber más información en la población y entre los médicos en general se la sospecha más rápidamente. Sin embargo, el intervalo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es de 12 meses aproximadamente: tenemos que seguir trabajando para que ese intervalo sea menor", puntualizó el neurólogo.

ELA en Argentina

Luego de que Esteban Bullrich conociera su diagnóstico, decidió crear la Fundación Bullrich, una entidad para concientizar sobre la ELA y juntar fondos para ayudar a todos los pacientes del país a que accedan a las terapias e innovaciones tecnológicas que existen. También cuentan con asesoramiento jurídico ya que en muchos casos, ante la falta de respuestas de obras sociales y prepagas, es necesario recurrir a recursos de amparo para que se cumplan los derechos de los pacientes.

Según los registros de la Fundación, en el país hay 547 varones con ELA y 344 mujeres. Llegar al diagnóstico suele ser complejo, por eso, en promedio se tarde entre 12 y 18 meses para tener la confirmación de la enfermedad. La mayoría de las personas con ELA se encuentran en la franja de los 51 a los 70 años. En el listado que hizo la Fundación hay 12 menores de 30 años, 61 personas de entre 30 y 40 años, y 161 entre 41 y 50 años. Casi 200 tienen más de 71 años. El pico de incidencia se ubica entre los 55 y los 65 años

Las causas se desconocen. Sólo un 10 por ciento de los casos son de origen genético. El 90 por ciento sucede de forma esporádica.

Noticias relacionadas
ghislaine maxwell, amiga de los poderosos y unica condenada del caso epstein

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein

La Ansés continúa con la ayuda a los sectores sociales más vulnerables para el desarrollo de los estudios iniciales

Ayuda Escolar de Ansés 2026: cuáles son los requisitos, montos y el paso a paso para inscribirse

El camarógrafo Facundo Tedeschini, al momento de ser empujado. Luego vendrían patadas en el suelo por parte de los policías.

Ley de Glaciares: brutal agresión de la Policía contra un camarógrafo de A24

Anmat prohibió distintos productos cosméticos por falta de registros

Anmat prohibió una serie de productos cosméticos

Ver comentarios

Las más leídas

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Lo último

Senado, en vivo: comienza el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil

Senado, en vivo: comienza el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos de la región

El gobierno de Santa Fe lanzó el programa Stop 5.0 que buscar ordenar el tránsito en época de cosecha. Cómo funcionará

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos de la región
El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Senado, en vivo: comienza el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil
Política

Senado, en vivo: comienza el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre
La Ciudad

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar
POLICIALES

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Ovación
Comenzó la venta de entradas para el clásico: todo los detalles sobre precios y ubicaciones
Ovación

Comenzó la venta de entradas para el clásico: todo los detalles sobre precios y ubicaciones

Comenzó la venta de entradas para el clásico: todo los detalles sobre precios y ubicaciones

Comenzó la venta de entradas para el clásico: todo los detalles sobre precios y ubicaciones

En la previa de un partido de alto voltaje como el clásico, Central llega como quería

En la previa de un partido de alto voltaje como el clásico, Central llega como quería

Newells quedó en el último puesto de la tabla anual por la victoria de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's quedó en el último puesto de la tabla anual por la victoria de Estudiantes de Río Cuarto

Policiales
Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar
POLICIALES

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

La Ciudad
Qué es Costa Nueva, el nuevo paseo público en Rosario
La Ciudad

Qué es Costa Nueva, el nuevo paseo público en Rosario

Costa Nueva se inaugura con una fiesta de cultura, arte y tecnología frente al río

Costa Nueva se inaugura con una fiesta de cultura, arte y tecnología frente al río

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Política

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados
Política

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos
Policiales

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional
El Mundo

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein
Información General

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos
Economía

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino
Policiales

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido
LA REGION

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
Política

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante
Policiales

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio
economia

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes
La Ciudad

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras
Información General

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente
La Ciudad

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente