Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Allí está El Aura, una flamante cubierta reflectante que se robó flashes y miradas, y que va camino a ser un ícono de la ciudad

27 de febrero 2026 · 21:07hs
Tras varios meses de trabajo

Gustavo de los Ríos / La Capital

Tras varios meses de trabajo, Costa Nueva quedó oficialmente inaugurado.

Este 27 de febrero, nada más y nada menos que en el Día de la Creación de la Bandera, la ciudad que la vio nacer estrenó un atractivo único en el país. Con una desbordante convocatoria quedó oficialmente habilitada Costa Nueva, el flamante paseo en uno de los sectores más emblemáticos de la ribera rosarina.

El trayecto abarca desde la Terminal Fluvial hasta el parque España e incluye El Aura, una flamante cubierta reflectante que espeja un mural enorme con guiños a la cultura rosarina diseñado por Martín Ron y ejecutado por muralistas locales, un novedoso espacio con múltiples usos y un techo lumínico que conjuga con el Monumento a la Bandera, ubicado a metros de este nuevo espacio.

En relación a este nuevo atractivo, el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, destacó: “Es algo que soñamos mucho. Desde los años 80 y 90, Rosario siempre le fue ganando espacio al río pero nos faltaba todo este tramo, que es probablemente uno de los más lindos, que une la Fluvial con el parque España”. En el marco de la habilitación oficial del espacio, agregó: “La idea es que este sea el nuevo ícono de la ciudad. Queremos que el país entero venga, que la gente camine, traiga su cochecito, su reposera. No hay ciudad que mire al río como lo hace Rosario y que lo pueda disfrutar de esta manera. Que quien quiera tomarse un mate al lado del río, en el horario que sea, pueda hacerlo porque ahora está súper iluminado de noche”.

Gran intervención  

El lugar intervenido era un sector con muchos socavones, con viejos muelles que fueron reconstruidos. Son mil metros lineales de una nueva rambla sobre el río, con canteros que suman 1.500 metros cuadrados de superficie verde que anteriormente no existía, y que permite recuperar una vista única.

El Aura fue diseñada por el equipo de planeamiento de la Municipalidad, pensada para que la ciudad tenga el primer espacio público techado, y que el río se conecte de una forma integral con la ciudadanía. La ejecución estuvo enmarcada en las obras del tricentenario, anunciadas hace exactamente un año atrás junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

inauguracion costa nueva

El show de inauguración comenzó alrededor de las 19.30 con el salto de 2 paracaidistas con la bandera argentina, seguido de un flashmob protagonizado por cinco cantantes líricos y 15 integrantes del coro del Teatro El Círculo, quienes confundidos entre el público interpretaron tres temas emblemáticos en homenaje a la bandera en el día de su creación: Aurora, la Canción de la Bandera y el Himno a Rosario.

A eso se le sumó un juego de luces en el suelo y el cielo, en el Aura, con guiños y juegos de humedal, y para finalizar, el tradicional DJ Edgardo Mancinelli hizo bailar a los presentes.

Los distintos espacios erigidos a lo largo del tramo renovado de la costanera central, a la vera del Paraná, también se sumaron a esta celebración colectiva abriendo sus puertas y ofreciendo múltiples actividades y espectáculos para todos los gustos y edades.

Así, la franja costera se convirtió en un gran corredor cultural con múltiples propuestas que convocaron a los rosarinos.

En el Centro Cultural Parque de España se pudieron recorrer dos muestras y disfrutar del Certamen Nacional Slam de Poesía Oral con participación de ligas de distintas provincias y feria editorial. En Puerto Joven tuvo lugar Tardecitas en el Puerto Spinetta Eterno, y también abrió sus puertas el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) con la muestra Lo adverso inevitable y una instalación interactiva de visuales en tiempo real.

>> Leer más: Qué es Costa Nueva, el nuevo paseo público en Rosario que invita a disfrutar del río y el verde

La agenda continuó en el Galpón 11, donde se presentó La Canción del Barrio-volumen 2, un homenaje al rock rosarino de los años 80 y 90 con un espacio dedicado a Fito Páez. En la Tecnoteca Rosario hubo propuestas vinculadas a la innovación y la Escuela Municipal de Artes Urbanas ofreció muestras abiertas y una función de circo contemporáneo, mientras que el Mercado de Frutos Culturales reunió a más de 50 emprendedores santafesinos en el Galpón 17. Allí mismo, la experiencia inmersiva Estación Rosario 300, que ofrece funciones de simulador con movimiento y sonido envolvente, completó la jornada.

