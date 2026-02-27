Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

El animalito quedó atrapado en una tubería de las canchas de tenis del Jockey por horas, hasta que los vecinos pidieron ayuda para rescatarla

Los bomberos voluntarios rescataron a una gatita que estaba atrapada en un desagüe este jueves por la noche

Los bomberos voluntarios de Rosario protagonizaron un heroico rescate este jueves por la noche. Una gatita bebe quedó atrapada en una tubería de desagüe, ubicada en las canchas de tenis del Jockey Club. Tras el aviso de una vecina, una dotación de tres bomberos llegó hasta Tucumán y Wilde y salvó al animal.

Según la información oficial de bomberos voluntarios , el animal había pasado toda la noche del miércoles encerrado en el desagüe. Los vecinos de la zona intentaron sacarlo, pero no pudieron.

"La tubería media alrededor de 6 metros y si bien la gatita se podía mover no se acercaba a una distancia que se deje agarrar, y como había una zanja y un pozo muy pequeño a ambos extremos de los tubos era difícil maniobrar", expresó Fernanda Guindón, bombera voluntaria que participó del rescate del animal, en conversación con La Capital.

En particular, se trataba de una gatita callejera que vivía en las inmediaciones del Jockey Club. La historia tiene un final feliz: el felino no solo fue rescatado por los bomberos, sino que también fue adoptada por una de las vecinas del barrio , por lo que ya no vivirá más en la calle.

En cuanto al rescate, fueron tres los bomberos que participaron. "Nos llamaron los vecinos porque había un gatito atrapado en una tubería de desagüe de las canchas de tenis del club que hay ahí (Jockey). Esta era la segunda noche que iba a pasar la gatita ahí, los vecinos intentaron sacarla, y como se podía mover pensaron que a lo mejor durante el día se podía ir solo, pero ayer a la noche seguía llorando", afirmó la bombera voluntaria.

image Los Bomberos Voluntarios que participaron del rescate de este jueves

"Así que nosotros lo fuimos empujando con agua y fuimos haciendo espacios para poder agarrarlo en algunas secciones del tubo. Cuando salió estaba re nerviosa, pero ya está tranquilo con una vecina", agregó Fernanda Guindón.

"La verdad es que los vecinos se portaron re bien, tuvo suerte la gatita de que la hayan escuchado y se hayan preocupado", aseguró la bombera voluntaria.