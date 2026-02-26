Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica aseguraron que brindarán clases a pesar de estar en desacuerdo con la propuesta salarial del gobierno santafesino

El secretario general de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet), Ernesto Cepeda, confirmó que las escuelas técnicas no se sumarán al paro del próximo lunes 2 de marzo. La decisión fue anunciada después de una reunión que el gremialista sostuvo con el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity.

Tras el encuentro, Goity destacó la decisión de Amet: “A pesar de no estar conformes en su totalidad con la propuesta paritaria decidieron no ir al paro, hoy están sentados en una mesa de trabajo para sostener la educación de nuestros estudiantes”.

Por otra parte, el ministro adelantó que la provincia creará un fondo para invertir en equipamiento, desarrollo tecnológico e infraestructura de entornos formativos vinculados al crecimiento de jóvenes técnicos profesionales.

“La provincia de Santa Fe es productiva e industrial en su matriz, y la formación técnica es fundamental para este proceso, por eso vamos a acompañar y asistir a las 172 escuelas técnicas que se distribuyen a lo largo del todo el territorio”, afirmó.

Por su parte, Cepeda expresó: “Tuvimos un encuentro de trabajo muy productivo , con un diálogo sincero y fluido donde expresamos que, a pesar de las dificultades que nos afectan, nos comprometimos a trabajar para sostener la educación técnica para nuestros estudiantes, garantizando la estabilidad laboral de nuestros compañeros”. Y remarcó que el gremio apuesta “a tener una provincia industrializada, potenciando el campo y ser ejemplo a seguir en nuestro país, para poder vivir en una patria más justa y equitativa”.

Finalmente Goity indicó: “El gobierno nacional nos informó un recorte económico sustancial del Inet para el año 2026, que soló permitirá cubrir gastos corrientes. Pasamos de 600 millones de pesos en 2025 a un techo presupuestario de $ 241.221.907 y solo para gastos corrientes. Frente a esto la provincia de Santa Fe responde con un la creación de un fondo que significa una fuerte apuesta para a sostener mejorar el nivel de formación técnica en toda la provincia”.