La Capital | La Ciudad | taxis

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

El concejal Juan Pedro Aleart se abstuvo a la hora de votar la suba y quiere que el municipio habilite todas las aplicaciones de transporte

27 de febrero 2026 · 13:46hs
Los taxis tendrán una bajada de bandera 

Los taxis tendrán una bajada de bandera 

Siete meses después de la unificación de tarifas, este jueves se aprobó un aumento del 30 % en el servicio de taxis y remises de Rosario. El único sector que no acompañó la iniciativa fue el de La Libertad Avanza (LLA), que propuso la legalización de Uber y todas las aplicaciones que no se adecuaron a la normativa local.

Durante la segunda y última sesión extraordinaria de la jornada, el concejal Juan Pedro Aleart y el resto de sus compañeros de bloque acordaron la abstención a la hora de votar en el Palacio Vasallo. "Así se gestiona lamentablemente la ciudad hace muchos años, poniendo parches arribas de parches, y esta no es la excepción", comentó al día siguiente en LT8.

El edil opositor concluyó este viernes que no vale la pena el debate sobre el costo del servicio público de transporte. En esa línea, aseveró: "La discusión es obsoleta, estéril". En cambio, decidió impulsar la habilitación formal de Didi, Uber y las demás plataformas que ofrecen viajes en vehículos particulares que están fuera del marco de la ordenanza 10.544.

Los taxis no quedan afuera

"Lo que planteamos con proyecto en mano fue que la gente ya eligió. El mundo ya eligió y lo que eligió fue el uso de las aplicaciones", expresó el periodista. Al mismo tiempo, aclaró que la propuesta "no deja afuera a los taxis y remises", ya que en ambos casos hay conductores que ya vienen utilizando estos sistemas para trabajar a pesar del riesgo de sanciones.

Embed - EL CONCEJO APROBÓ UN AUMENTO DEL 30% EN LA TARIFA DE TAXI - JUAN PEDRO ALEART

El diagnóstico del referente libertario tiene un punto en común con el del socialista Federico Lifschitz, ya que ambos ven el uso creciente de las plataformas no registradas entre los choferes del servicio público. "Vamos a sincerar la situación", reclamó el periodista.

>> Leer más: Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

Si bien los dos ediles consideran que la prohibición es inútil, Aleart no está de acuerdo con el proyecto de uno de los representantes del oficialismo para suspender las multas por dos años. En este sentido indicó que la amnistía es "otro parche" y prefiere buscar una solución de fondo.

El exconductor de "De 12 a 14" remarcó que casi todas las fuerzas políticas presentes en el Concejo aprobaron el aumento de tarifa. "Me llaman mucho la atención los concejales que dicen que va a ser negativo el aumento, pero lo votan igual", puntualizó.

Después, Aleart planteó que el oficialismo es el principal responsable del conflicto que involucra a Uber, Didi y los taxistas. Sobre esta cuestión, argumentó: "Hasta diciembre tuvieron mayoría en el Concejo. Mirá si no tuvieron tiempo para solucionar esto y avanzar".

"En mayo de 2024 hubo un anuncio del intendente sobre la modernización del sistema. Dos años después, el problema no sólo continúa sino que se agudizó", manifestó el referente de LLA. En base a este análisis, señaló que la mejor opción es la desregulación total. En cuanto a la situación de los choferes del servicio público y conductores individuales, propuso: "Démosle la libertad de que se suban al auto sin que nadie les diga, sentate adelante, como si estuvieran cometiendo un delito".

Noticias relacionadas
Los taxistas pidieron un aumento del 30 por ciento y se discutirá el jueves 26 de febrero.

Avanza el aumento de la tarifa de taxis y la publicidad en las unidades

Los bomberos voluntarios rescataron a una gatita que estaba atrapada en un desagüe este jueves por la noche

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte público. El municipio busca que los colectivos sea impulsados a gas

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

El contenedor donde el vecino de Bella Vista encontró el ferétro 

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Ver comentarios

Las más leídas

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Lo último

Puerto General San Martín: alta demanda para sumarse a las disciplinas deportivas municipales

Puerto General San Martín: alta demanda para sumarse a las disciplinas deportivas municipales

Monotributo: las recategorizaciones de oficio de Arca golpean a las categorías más bajas

Monotributo: las recategorizaciones "de oficio" de Arca golpean a las categorías más bajas

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

La secretaria general de la Presidencia y la presidenta de LLA en la provincia, juntas en Timbúes

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe
Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista
La Ciudad

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía
Economía

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Senado, en vivo: se debate el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil
Política

Senado, en vivo: se debate el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Ovación
La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newells: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

Por Luis Castro
Ovación

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newell's: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newells: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newell's: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

Newells y Central, cara a cara : Ledesma y Regiardo palpitaron el gran clásico del domingo

Newell's y Central, cara a cara : Ledesma y Regiardo palpitaron el gran clásico del domingo

Newells llega al clásico en uno de los peores momentos de su historia: último en casi todo

Newell's llega al clásico en uno de los peores momentos de su historia: último en casi todo

Policiales
Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina
Policiales

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

La Ciudad
Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado
Política

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes
La Ciudad

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Política

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados
Política

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos
Policiales

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional
El Mundo

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein
Información General

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos
Economía

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino
Policiales

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios