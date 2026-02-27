Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

El concejal Juan Pedro Aleart se abstuvo a la hora de votar la suba y quiere que el municipio habilite todas las aplicaciones de transporte

Siete meses después de la unificación de tarifas, este jueves se aprobó un aumento del 30 % en el servicio de taxis y remises de Rosario . El único sector que no acompañó la iniciativa fue el de La Libertad Avanza (LLA) , que propuso la legalización de Uber y todas las aplicaciones que no se adecuaron a la normativa local.

Durante la segunda y última sesión extraordinaria de la jornada, el concejal Juan Pedro Aleart y el resto de sus compañeros de bloque acordaron la abstención a la hora de votar en el Palacio Vasallo. "Así se gestiona lamentablemente la ciudad hace muchos años, poniendo parches arribas de parches, y esta no es la excepción" , comentó al día siguiente en LT8 .

El edil opositor concluyó este viernes que no vale la pena el debate sobre el costo del servicio público de transporte. En esa línea, aseveró: "La discusión es obsoleta, estéril" . En cambio, decidió impulsar la habilitación formal de Didi, Uber y las demás plataformas que ofrecen viajes en vehículos particulares que están fuera del marco de la ordenanza 10.544 .

"Lo que planteamos con proyecto en mano fue que la gente ya eligió. El mundo ya eligió y lo que eligió fue el uso de las aplicaciones", expresó el periodista. Al mismo tiempo, aclaró que la propuesta "no deja afuera a los taxis y remises" , ya que en ambos casos hay conductores que ya vienen utilizando estos sistemas para trabajar a pesar del riesgo de sanciones.

El diagnóstico del referente libertario tiene un punto en común con el del socialista Federico Lifschitz, ya que ambos ven el uso creciente de las plataformas no registradas entre los choferes del servicio público. "Vamos a sincerar la situación", reclamó el periodista.

Si bien los dos ediles consideran que la prohibición es inútil, Aleart no está de acuerdo con el proyecto de uno de los representantes del oficialismo para suspender las multas por dos años. En este sentido indicó que la amnistía es "otro parche" y prefiere buscar una solución de fondo.

El exconductor de "De 12 a 14" remarcó que casi todas las fuerzas políticas presentes en el Concejo aprobaron el aumento de tarifa. "Me llaman mucho la atención los concejales que dicen que va a ser negativo el aumento, pero lo votan igual", puntualizó.

Después, Aleart planteó que el oficialismo es el principal responsable del conflicto que involucra a Uber, Didi y los taxistas. Sobre esta cuestión, argumentó: "Hasta diciembre tuvieron mayoría en el Concejo. Mirá si no tuvieron tiempo para solucionar esto y avanzar".

"En mayo de 2024 hubo un anuncio del intendente sobre la modernización del sistema. Dos años después, el problema no sólo continúa sino que se agudizó", manifestó el referente de LLA. En base a este análisis, señaló que la mejor opción es la desregulación total. En cuanto a la situación de los choferes del servicio público y conductores individuales, propuso: "Démosle la libertad de que se suban al auto sin que nadie les diga, sentate adelante, como si estuvieran cometiendo un delito".