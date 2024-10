Día Mundial de la Menopausia: cómo aliviar sus síntomas y su vinculación con el corazón

>>Leer más: Por qué el corazón de la mujer se vuelve frágil tras la menopausia

¿Qué es la menopausia?

Según la definición de la OMS, la menopausia es una etapa del ciclo vital en la vida de las mujeres que se atraviesa entre los 45 y los 52 años de edad. Es causada por la pérdida de la función folicular de los ovarios y la disminución de los niveles de estrógenos en la sangre. Esto significa el cese de la menstruación, ya que los ovarios dejan de producir óvulos. Este estadio suele estar acompañado por síntomas, tanto físicos como psicológicos.

Entonces, la menopausia significa el final de la vida reproductiva, exceptuando algunos casos muy singulares donde se aplicaron tratamientos de fertilización. En ese sentido, se considera que una mujer está "menopáusica" cuando pasaron 12 meses consecutivos sin menstruación, siempre y cuando esto no se deba a una causa patológica o intervención quirúrgica. La transición menopáusica puede darse de manera gradual, comenzando con cambios en el ciclo menstrual, que culminan con su cese.

En Argentina, la edad promedio es de 51 años. No obstante, la “menopausia prematura” es un fenómeno usual que se produce cuando las mujeres experimentan la menopausia a una edad más temprana, antes de los 40 años. Esto puede deberse a una serie de anomalías cromosómicas, a trastornos autoinmunitarios.

Por último, y si bien este estadio representa el fin de la vida reproductiva de las mujeres, lo que lleva a que pierdan la capacidad de quedar embarazadas, en ningún momento de la fase menopausia desaparece la posibilidad de contraer infecciones de transmisión sexual a través de contactos sexuales sin protección. Además, el adelgazamiento de la pared vaginal tras característico de la menopausia aumenta las posibilidades de la transmisión del VIH.

¿Cuáles son los síntomas de la menopausia?

Como se mencionaba anteriormente, la menopausia puede traer consigo síntomas de distinta índole, tanto físicos como psicológicos, ya que este periodo de la vida de las mujeres representa una gran cantidad de cambios hormonales.

A continuación, una lista de los síntomas físicos que puede producir la menopausia, a partir de información provista por la OMS:

-Sofocos (los cuales consisten en una sensación repentina de calor en la cara, el cuello y el pecho, generalmente acompañados por un malestar físico que puede durar varios minutos).

-Aumento de la sudoración.

-Sequedad vaginal, lo que puede traer incomodidad durante las relaciones sexuales e incontinencia.

-Cambios en la regularidad y flujo del ciclo menstrual, lo que termina con el fin de la menstruación.

-Piel seca.

-Cansancio, falta de energía.

-Aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares.

-Debilitamiento de las estructuras de la pelvis, lo que aumenta la probabilidad del prolapso de órganos pélvicos.

También hay una serie de síntomas psicológicos de la menopausia. Aunque muchas veces no se los menciona, la menopausia también puede producir síntomas que generan un malestar del tipo psicológico en las mujeres.

Entre otras cosas, las mujeres en esta etapa tienen dificultad para dormir, insomnio, también cambios en el estado de ánimo, lo que puede derivar en depresión o ansiedad. Tienen una marcada pérdida de la líbido y labilidad emocional.

¿Cómo aliviar los síntomas de la menopausia?

Si bien la menopausia es una etapa más en las vidas de las mujeres y no requiere un tratamiento médico en particular, hay ciertos síntomas que pueden afectar el bienestar, como los sofocos, la sequedad vaginal, los cambios de humor, entre otros. En ese sentido, resulta recomendable acudir a una profesional de la salud para recibir ayuda a la hora de aliviar los síntomas si estos están alterando la vida cotidiana de quien los sufren.

A continuación, alguaos de las intervenciones que las mujeres pueden recibir cuando los síntomas de la menopausia afectan su salud y bienestar:

- Terapia hormonal para tratar los sofocos: a la hora de tratar los sofocos menopáusicos, la terapia con estrógeno ha resultado ser eficaz. Según los antecedentes que presente la paciente, pueden variar las dosis y el periodo en el cual se recibe esta medicación.

- Terapia sin hormonas para tratar los sofocos: Las medicaciones que se encuentran disponibles en el mercado para tratar los sofocos de manera no hormonal puede ser una buena opción para las mujeres que, por distintas razones, no pueden recibir un tratamiento con estrógeno. Algunas de las drogas que permiten aliviar los sofocos de manera no hormonal son: la Gabapentina, la Clonidina y la Fezolinetant, entre otros.

- Estrógeno vaginal para tratar la sequedad vaginal: La sequedad vaginal es un síntoma común durante la menopausia. Para tratarlo, se recomienda la aplicación de estrógeno mediante una crema vaginal, un óvulo o un anillo. Esta intervención, además de reducir las molestias que produce este síntoma, puede aliviar la incomodidad al tener relaciones sexuales y la incontinencia.

La menopausia y el corazón

Aunque algunos síntomas de la menopausia, como los sofocos y los cambios de humor, suelen ser los más visibles, a las mujeres de más de 45 años les comienza a suceder algo más que no se puede ver a simple vista: aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Si bien es una creencia general que las mujeres están más protegidas que los hombres frente a las enfermedades cardiovasculares, al llegar la menopausia esa “ventaja” desaparece. Esto se produce debido a la disminución del estrógeno en sangre, hormona que tiene propiedades cardiovasculares protectoras.

En ese sentido, en el Día Mundial de la Menopausia 2023, el lema fue “Menopausia y enfermedades cardiovasculares”, buscando promover la importancia de que las mujeres mantengan un estilo de vida saluda en orden de poder producir este riesgo.