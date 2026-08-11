Cómo llegar a Rosario: los diferentes medios de transporte

La Cuna de la Bandera recibe visitas por cielo y por tierra. Las distintas vías para llegar a Rosario y los detalles de cada una

Hay distintas vías de acceso a la ciudad de Rosario

Al sudeste de la provincia de Santa Fe se encuentra Rosario , una de las ciudades más vibrantes del país. Distinguida como la Cuna de la Bandera Argentina, la ciudad ofrece un atractivo único y recibe turistas constantemente. Afortunadamente, quienes desean visitarla, cuentan con diferentes vías de acceso y precios para todos los bolsillos.

Con una gastronomía destacada, museos y edificios históricos, paisajes naturales , variedad en hotelería y cientos de actividades para realizar, Rosario es visitada por cientos de turistas desde distintos puntos del país y del exterior.

Existen distintas vías para llegar a Rosario. La ciudad cuenta con un aeropuerto que habilita el avión como medio de transporte para conocerla. Al mismo tiempo, distintas rutas conectan la ciudad con las demás provincias, facilitando el acceso en autos y colectivos . Asimismo, el tren se constituye como una de las opciones más económicas para llegar a la Cuna de la Bandera.

Cómo llegar a Rosario en distintos transportes

El Ente de Turismo de la ciudad de Rosario detalla las distintas vías de acceso a la ciudad y los detalles y contacto para reservar cualquiera de ellas.

En avión

El Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas” se encuentra en el barrio Fisherton, a 13 km del centro de la ciudad en dirección oeste. Se puede acceder a él en auto, taxi, remis o colectivo.

Dirección: Av. Jorge Newbery s/n

Teléfono: +54 341 451 3220 / 6300

Web: https://aeropuertorosario.com/

Traslados desde y hacia el Aeropuerto

En auto

Para llegar desde el centro de Rosario al aeropuerto lo más sencillo es tomar calle Córdoba que luego se convierte en Av. Eva Perón y continuar por esta calle hasta tomar la Ruta Nacional Nº 9. Bajar en la primera salida a la derecha, en Av. Jorge Newbery, y a pocos metros a la izquierda está el aeropuerto. Otro modo de acceder es tomando Av. Circunvalación hasta llegar a la intersección con Av. Jorge Newbery. Continuar por esta avenida hasta la rotonda donde se accede al aeropuerto.

Transporte público (Línea 115 Aeropuerto)

La forma más económica de llegar desde el aeropuerto al centro es tomar la línea 115 Aeropuerto delante de la puerta principal del aeropuerto. Este colectivo llega al centro en 45 minutos y en el camino pasa por la Terminal de Ómnibus y distintos puntos de interés de la ciudad. La misma línea realiza el recorrido inverso, desde el centro al aeropuerto. Consultar paradas de la línea 115 Aeropuerto.

El costo del boleto debe abonarse con la tarjeta SUBE. La tarjeta puede adquirirse en el quiosco que se encuentra dentro del aeropuerto, donde también se puede cargar saldo.

En taxi o remise

Saliendo de la zona de arribos nacionales e internacionales podés consultar por servicios de remise autorizados. El precio del viaje varía según la zona de destino y podés consultarlo aquí.

En taxi es otra forma de trasladarse desde y hacia el aeropuerto. Podés consultar la tarifa de tu viaje con la aplicación Movi disponible para IOS y Android.

Shuttle

También existe la posibilidad de coordinar el traslado en un minibus o trafic desde y hacia el aeropuerto. Consultá información sobre el servicio de transfer.

En ómnibus

La Terminal de Ómnibus Mariano Moreno está ubicada a menos de 2 kilómetros del centro comercial de Rosario. Es accesible desde cualquier punto de la ciudad a través de la red de transporte público. Desde la estación es posible conectar con numerosos destinos nacionales e internacionales.

Dentro de la Terminal existe un centro de información turística donde podés encontrar asesoramiento e información útil.

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En tren

La ciudad cuenta con dos estaciones de trenes: Rosario Norte y Rosario Sur. Existen servicios que conectan Rosario con Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, entre otros destinos.

Estación Rosario Norte

Dirección: Av. Aristóbulo del Valle 2750

Horario: Lunes a viernes de 8 a 22 h y sábados y domingos de 16 a 24 h

Teléfono: 0800 2228736

Web: https://www.sofse.gob.ar/

Email: [email protected]

Estación Rosario Sur

Dirección: San Martín y Batlle y Ordóñez (Rosario Sur)

Horario: Lunes a domingos de 18 a 1 h

Teléfono: 0800 2228736

Web: https://www.sofse.gob.ar/

Email: [email protected]

En auto

La ciudad está conectada con el resto de la provincia y del país por medio de una vasta red de comunicaciones terrestres: