El gobierno ratificó el cumplimiento del financiamiento universitario en la antesala del paro

El ministerio de Capital Humano confirmó que transfirió los fondos a los establecimientos académicos y que se ajusta a lo acordado en la paritaria universitaria

El paro universitario está previsto para este miércoles 12 de agosto

En la previa del paro universitario del miércoles 12 de agosto, el Ministerio de Capital Humano ratificó que el gobierno nacional cumplió con las obligaciones del sistema universitario y aseguró que realizó las transferencias destinadas a salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la cartera que conduce Sandra Pettovello afirmó que continúa cumpliendo con el acta paritaria firmada el 10 de junio con los gremios docentes y no docentes y rechazó los argumentos de las organizaciones que convocaron a la medida de fuerza.

La medida de fuerza de 24 horas fue convocada por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de Gremios Docentes Universitarios Tecnológicos (FAGDUT), que representa a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que nuclea al personal no docente de 55 universidades públicas.

Las organizaciones reclaman la aplicación integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y sostienen que todavía existen obligaciones pendientes vinculadas con la recomposición salarial, las becas estudiantiles y el financiamiento de los hospitales universitarios.

El paro se realizará durante 24 horas y afectará la actividad en las universidades nacionales que adhieran a la medida.

El comunicado del ministerio de Capital Humano

Capital Humano aseguró que cumplió con los compromisos establecidos en la paritaria universitaria. Según detalló el Ministerio, el 26 de junio transfirió $666.823.011.021 en concepto de gastos en personal e incrementos salariales. Ese desembolso incluyó la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.

Luego, el 3 de agosto asignó otros $448.544.808.500, correspondientes a los salarios del mes de julio.

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"Los aumentos acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y cronograma establecidos", señaló el comunicado oficial.

En relación con los hospitales universitarios, el gobierno informó que ya asignó fondos para las universidades de Buenos Aires y Cuyo. En tanto, las partidas correspondientes a las universidades nacionales de Córdoba y La Rioja continúan en trámite.

Comunicado oficial.



En este link los archivos adjuntos que respaldan el cumplimiento de las obligaciones: https://t.co/985oXEsGTY@javiermilei pic.twitter.com/cwoHSszZtB — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) August 11, 2026

El gobierno cuestionó el paro universitario

En el texto, el Ministerio sostuvo que el paro convocado para este miércoles no responde a un reclamo genuino: "El paro anunciado para el próximo 12 de agosto constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional".

La Subsecretaría de Políticas Universitarias agregó que actuó "en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia".

En este sentido, continuó su crítica a la medida de fuerza: "Se trata de un paro ilegítimo, que responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación".

Para finalizar, Capital Humano también cuestionó el impacto sobre la actividad académica: "Los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado por decisiones que atentan contra la continuidad de su educación".