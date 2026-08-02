El mapa secreto del tango en Rosario: cómo es el circuito de milongas en la ciudad

El tango suena y se baila en Rosario , sólo hay que saber escuchar y darse cuenta dónde ir. El circuito tanguero existe, esta ahí, en puertitas escondidas y no tanto, donde decenas de personas ingresan para sumergirse en un mundo colectivo y perdido en el tiempo. Las milongas son muchas y variadas. Hay algunas fijas, que suceden todas las semanas en el mismo lugar. Otras no tienen un espacio determinado y son itinerantes, viajan por la ciudad, están una noche en un sitio y después continúan camino. También están las que suceden cada quince días o una vez por mes, aparecen y reúnen a una comunidad ansiosa por volverse a encontrar.

En el centro de Rosario, en Salta 1568, está PerCanta. Todos los viernes y sábados el salón se prepara para recibir a decenas de personas que se juntan a bailar hasta altas horas de la madrugada. La cita es a las 22 y, a partir de allí, se disfruta del dos por cuatro hasta que se vaya el último asistente. "Hasta 180 personas suelen venir", cuenta Soledad, quien está a cargo de las clases que suceden antes de la milonga. Porque el combo es completo: a las 20 hay lecciones de baile para principiantes, a las 21 para intermedios y después sí, empieza la noche.

Desde hace casi diez años existe la Milonga Malena , una propuesta que se hace todos los jueves desde las 21.30 y, por supuesto, tiene una clase antes, a las 20.30, para entrar en calor y llegar al baile con el cuerpo disponible para el movimiento. Hace tres años que Malena se hace en la Asociación Friulana ubicada en Córdoba 3060. "Arrancamos en diciembre de 2016 en el viejo bar San Antonio. Si bien el tango está muy vivo para nosotros, porque todos los días alguna milonga, la situación económica es compleja", apuntó Alejandra, organizadora de Milonga Malena.

Y lo cierto es que, a pesar de las dificultades, la grilla de espacios para el baile es realmente muy completa. Otra propuesta constante es la que sucede en calle Salta, pero, esta vez, a la altura del 2597, en una esquina en Pichincha. Se trata del bar Pichangú , donde todos los miércoles se hace una milonga. A las 20 se dicta una clase para todos los niveles y a las 21 arranca el baile. También está La Maga Milonga , los domingos en San Martín 1455 y Al Fin Lunes, para comenzar la semana en el Palais de Glace (Mitre 1024).

PerCanta, Salta 1568.

Milongas itinerantes, mensuales, complementarias

Hay dos milongas que se realizan los martes cada quince días. Se trata, por un lado, de Milonga El Marne que se lleva adelante en pleno microcentro, en el Centro Cultural Atlas (Mitre 645). Como es costumbre, la milonga empieza a las 21.30 pero hay una clase una hora antes. El Marne se complementa con la milonga La Piucarina, que se realiza en Cafferata 254 con los mismos horarios. Así, los martes están llenos de tango.

Por supuesto que un referente indiscutible es el espacio municipal La Casa del Tango. Ubicado en Arturo Illia 1750, además de contar con clases, conciertos y talleres, una o dos veces por mes las luces se atenúan y empieza el baile. Lo cierto es que no hay fechas fijas sino que la agenda va cambiando. La próxima será la Milonga para el Cholo, el 28 de agosto, en honor al bandoneonista rosarino Cholo Montironi. La clase es a las 20, la milonga a las 21 y cuenta con servicio de buffet.

Una propuesta para tener en cuenta es la Milonga Mestiza. De diciembre a marzo, con el calorcito de fondo, la milonga se realiza los días jueves en la pista de baile Victoria Colosio, en el parque frente a la Casa del Tango. Pero cuando arranca el frío, de abril a noviembre, se hace una milonga mensual los sábados en La Trama Espacio Cultural (San Luis 1641). Un dato: es la única milonga que cuenta con dos pistas de baile en simultáneo.

La Milonguita del Sur se hace una o dos veces al mes, por lo general los días sábados, muchas veces en La Grieta (Centeno 1738) pero no siempre: se trata de una propuesta itinerante. En el proyecto trabajan voluntariamente varias personas que recorren clubes y centros culturales barriales.

Otra milonga de esta misma característica es El Morocho, que en las últimas ediciones se realizó en bulevar Rondeau 2932, pero suele cambiar de lugar y no posee fechas fijas. Eso sí, para agendarse, la próxima es el próximo viernes 21 de agosto.

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Una opción vespertina es la de la milonga Pa la Muchachada. Se trata de un evento que se lleva adelante de manera quincenal los sábados por la tarde en Club Atlanta, Santa Fe 4455. El horario y los organizadores invitan a llevarse un mate para compartir la música y el baile. Otra propuesta similar es La Pomeridiana, también los sábados por la tarde en pasaje Saguier 336, con clase a las 15.30 y milonga desde la 16.15 hasta las 20.

También está la Milonga del Ovni, que suele aterrizar los domingos en distintos lugares del a ciudad. Finalmente, dos domingos por mes, en Gutemberg 697, esquina Santa Fe, se realiza la milonga Buena Compañía. La clase es a las 18 y el baile empieza a las 19. Sin duda, una buena oportunidad para escapar del bajón dominguero a pura música, encuentro y movimiento.

Existen oportunidades que permiten una inmersión total en el dos por cuatro por un período de tiempo determinado. En este sentido, el recientemente formado Colectivo Tanguero Rosario, que reúne a músicos, bailarines y cualquier apasionado por el tango, armó un ciclo para el mes de agosto donde todos los jueves habrá milonga en el Centro Cultural Gallo Rojo (Santa Fe 948) con música en vivo y DJ.

Una milonga, todas las milongas

Después de la clase, los bailarines y aprendices abandonan la pista y cada uno busca su mesa y pide algo para tomar y comer. Hay quienes aprovechan y salen a fumar un cigarrillo, algunas se sacan los zapatos un rato para descansar antes de que se retome el baile definitivo. Es el momento previo a la milonga. Las charlas van y vienen, hay risas, murmullos, encuentros. Muchos son habitués o se conocen de otras milongas. Pero, eso sí, siempre hay rostros nuevos que cargan con un poco de timidez pero también muchas ansias de sumergirse en ese mundo que parece suspendido en el tiempo. Por supuesto también están los que no bailan y sólo disfrutan de tomar algo y mirar a la gente bailar, como si fuera ver un deporte.

Pero la distensión dura tan solo un rato y cuando el Dj se pone delante de la computadora, le da play al primer tango y la luz se vuelve tenue, los bailarines vuelven a la pista. Los primeros suelen ser los más experimentados, los más atrevidos o los ansiosos de arrancar el baile. Y así sucede el milagro del tango: desde veinteañeros hasta octogenarios se zambullen en ritmos centenarios, las distinciones y diferencias se borran, los cuerpos se acercan, los ojos se cierran y la música se transforma en movimiento.

Todas las edades y todas las vestimentas. Algunas mujeres eligen un vestuario tradicional y llevan los tacos con orgullo y aparente facilidad. “El tango se baila mejor así, fue pensado para los tacos”, dicen muchos. Y aparecen también los vestidos y las polleras con un tajo al costado, los cabellos recogidos o sueltos, los labios rojos o al natural. También hay quienes eligen un look más holgado: rodete en pelo, jeans, pantalones de algodón o calzas y zapatillas. Los hombres, como es costumbre, tienen un abanico un poco más limitado para la vestimenta y a lo sumo aparece una camisa o un pantalón de vestir. Corbata y sombrero, jamás. Eso sí es de otra época.

De a poco, la pista se empieza a llenar. Y esto es así: suenan tres tangos y después, para cortar, una canción de otro género. El sistema se repite hasta que se termina la noche, aunque en el medio puede haber algún que otro parate, sobre todo si hay sorteos. Pero lo que sí es seguro es que durante horas pasan los tangos, valses y milongas, temas cantados, instrumentales, rápidos o un poco más lentos, clásicos de todos los tiempos o piezas perdidas en la historia que sólo los grandes conocedores del tango identifican.

Otra regla: las tres piezas musicales, antes de la canción de corte, se bailan con la misma persona. Se sabe que las normas están para romperlas pero, en general, esto se respeta. No se suele bailar una sola pieza con uno y después la siguiente con otro. El bloque se enfrenta con aquella persona que se eligió o se aceptó, haya sintonía o no. Después sí, en la próxima tanda, se puede cambiar.

Y cuando la sala se llena, las duplas ya se cuentan en decenas y el espacio se vuelve cada vez más pequeño sucede lo increíble: a pesar del poco margen, ninguna pareja de bailarines se choca con la otra. La marea humana logra coordinar sus pasos sin cruzar una palabra, solo los pies. El calor aparece, no importa si afuera el frío lastima la piel. Tampoco interesa cuando es una madrugada de verano y la sensación térmica se mantiene en 35 grados. Todos bailan porque esperaron ese momento toda la semana.

Se podría decir que el momento cumbre de la milonga se da entre las doce y las dos de la mañana, sobre todo cuando pasan la tanda de Osvaldo Pugliese. Antes, algunos todavía están recién cenados o el cuerpo sigue un poco acartonado. A partir de las dos empieza, lentamente, a declinar la noche, pero no para todos. Siempre están esas parejas que siguen moviéndose al ritmo de la música por más que la horas sigan pasando. Es que ellos están en su universo sin tiempo ni relojes. Y cuando se termina, se van con el cuerpo cansado y un liviandad que pareciera que cruzan la puerta casi levitando. Todo eso y un poco más sucede en una milonga.