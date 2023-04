Caniggia se presentó ante la Justicia y rompió el silencio

El ex futbolista compadeció en la causa que se inició por la denuncia que formuló su ex esposa Mariana Nannis por abuso sexual

Claudio Paul Caniggia se presentó este viernes ante la Justicia para ser sometido a una pericia psicológica en el marco de la causa que se inició en su contra por la denuncia que hizo su ex esposa Mariana Nannis, a través de la cual lo acusa por abuso sexual y violencia de género. Luego el ex futbolista rompió el silencio al ser abordado por el programa Intrusos (América TV). "Confío en la Justicia, por eso vine", afirmó el padre de Alex, Alex y Charlotte, dejando en claro que es inocente. "Fue todo muy injusto y hay cosas que siempre hacen mal", remarcó.

El Pájaro también se mostró aliviado al contar que logró recuperar el diálogo con todos sus hijos, tras transitar un verdadero temporal mediático con Mariana Nannis. "La relación está mejor. Los tres saben quién soy yo y cómo me he comportado", advirtió el ex jugador del seleccionado argentino.