La Capital | Información General | Puma

Cambio ecológico en la Patagonia: pumas comenzaron a cazar pingüinos de Magallanes

Un estudio científico documentó una conducta inédita en el Parque Nacional Monte León, ligada a la restauración ambiental y al regreso de los depredadores

17 de diciembre 2025 · 18:55hs
Pumas y pingüinos: la interacción inédita que reconfigura el ecosistema patagónico

Pumas y pingüinos: la interacción inédita que reconfigura el ecosistema patagónico

El Parque Nacional Monte León, sobre la costa atlántica de la provincia de Santa Cruz, se convirtió en escenario de una transformación ecológica inesperada. Los pumas comenzaron a cazar pingüinos de Magallanes de manera sistemática, una conducta que no había sido registrada previamente en la región y que hoy está modificando la relación entre depredadores y presas.

El fenómeno fue documentado en una investigación publicada en la revista científica Proceedings of the Royal Society, que analizó cómo la recuperación ambiental y los cambios en el uso del territorio durante las últimas décadas dieron lugar a esta nueva interacción. Lejos de tratarse de una simple adaptación alimentaria, los especialistas señalan que se trata de una reconfiguración profunda del ecosistema costero patagónico.

Emiliano Donadio, director científico de Rewilding Argentina y coautor del estudio, explicó que el proceso tiene raíces históricas. Durante gran parte del siglo XX, los pumas y otros grandes depredadores fueron perseguidos de manera sistemática en la Patagonia. Esa ausencia permitió que los pingüinos, que tradicionalmente nidificaban en islas para evitar predadores terrestres, comenzaran a colonizar las costas continentales y a formar grandes colonias.

“Cuando disminuyó la persecución de los pumas y la zona pasó de ser un campo de cría de ovejas a un parque nacional, los felinos se encontraron con una fuente de alimento completamente nueva: miles de pingüinos concentrados en la costa”, señaló Donadio en diálogo con Infobae.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElPaisAmericaCo/status/2001286256383148420&partner=&hide_thread=false

El parque nacional Monte León

El parque nacional Monte León fue creado en 2004 a partir de la donación de antiguas estancias y hoy alberga unas 40.000 parejas reproductoras de pingüinos de Magallanes. Entre 2019 y 2023, el equipo científico colocó collares GPS a 14 pumas y utilizó cámaras trampa, lo que permitió registrar que los animales concentran su actividad cerca de las colonias durante la época de cría, que ocupa más de la mitad del año.

El ecólogo Mitchell Serota, de la Universidad de California en Berkeley y autor principal del trabajo, destacó que la fauna está recolonizando ambientes que cambiaron de forma drástica tras décadas de intervención humana. “Lo que vemos es el regreso de interacciones ecológicas que no existían o que habían sido suprimidas”, afirmó en declaraciones a El País.

Más pumas, menos desplazamientos y mayor interacción social

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que el impacto principal de esta nueva presa no se observa en los pingüinos, sino en los propios pumas. Donadio explicó que los felinos que se alimentan de pingüinos reducen sus desplazamientos, ocupan territorios más pequeños y muestran mayores niveles de interacción social, un comportamiento poco habitual en una especie solitaria y territorial.

La densidad de pumas en el parque alcanzó valores inéditos: entre 13,2 y 13,3 individuos cada 100 kilómetros cuadrados, más del doble que en otras regiones de Sudamérica y 2,3 veces superior al máximo registrado hasta ahora en el Chaco boliviano.

>>Leer más: Alerta por un puma suelto en Nuevo Alberdi: atacó a un perro y le causó graves heridas

Pese a la preocupación que podría generar la depredación sobre las aves marinas, los censos indican que la colonia de pingüinos se mantiene estable e incluso creció levemente entre 2004 y 2017. “Por el momento, la colonia puede soportar los niveles actuales de depredación”, aseguró Donadio.

El impacto sobre los pingüinos y otras especies

Además, la presencia de pingüinos como presa temporal genera efectos indirectos sobre otras especies. Entre septiembre y marzo, cuando las aves están en tierra, parte de los pumas reduce la caza de guanacos, coincidiendo con la época de cría de esa especie. Cuando los pingüinos migran al mar, los felinos retoman la depredación habitual sin que se registren impactos significativos en la población de guanacos, que se mantiene estable.

Para los investigadores, Monte León se consolidó como un laboratorio natural que permite observar cómo funcionan los ecosistemas cuando se recuperan condiciones cercanas a las originales. “Los pingüinos se alimentan en el mar, pero muchos son cazados en tierra, y sus restos fertilizan el suelo. Los pumas conectan el mar y la tierra de maneras impensadas”, resumió Donadio.

>>Leer más: Qué hacer al encontrarse con un puma, el felino que tiene en vilo a Rosario y la región

El estudio fue posible gracias al trabajo conjunto de la Fundación Rewilding Argentina, la administración del Parque Nacional Monte León y la Universidad de California en Berkeley, con financiamiento de National Geographic. Los científicos coinciden en que el caso ofrece una lección clave: cuando los ambientes se restauran, la naturaleza no vuelve exactamente a lo que fue, sino que encuentra nuevas formas de equilibrio.

Noticias relacionadas
Chat de padres. La mujer confesó que el dinero recaudado lo perdió en apuestas: Tengo problemas con el casino. 

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se conoció la fecha de pago del aguinaldo para los empleados públicos de Santa Fe

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Dos docentes argentinos quedaron entre los 50 mejores del mundo 

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo

Un equipo de investigadores de Conicet se embarcan en una nueva investigación en el fondo del Mar Argentino, que también se transmitirá por streaming

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar

Ver comentarios

Las más leídas

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Lo último

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Central Córdoba pone primera rumbo a 2026: llega Cristián Sánchez, buscan retener a Killer y regresaría Giroldi

Central Córdoba pone primera rumbo a 2026: llega Cristián Sánchez, buscan retener a Killer y regresaría Giroldi

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

Dos personas murieron y una tercera permanece en estado crítico tras un choque frontal entre camiones. El mal estado de la calzada, el tránsito pesado y la falta de mantenimiento consolidan a la ruta nacional 34 como una trampa mortal, con cifras récord de siniestralidad.
Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral
Economía

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

Ovación
El potente guiño a Newells de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil
OVACIÓN

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newells de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino

PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

La Ciudad
Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Por Javier Felcaro
Política

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I
LA CIUDAD

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro
Economía

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: Nos quieren llevar al siglo XIX
Economía

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente
Policiales

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad
POLITICA

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales