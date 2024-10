Todo aclarado: Franco Colapinto se encontró con el periodista inglés que ignoró

Cada paso de Franco Colapinto en el marco de su participación en la Fórmula 1 se convierte en un video viral. Los movimientos del joven piloto de Williams no pasan inadvertidos, mucho menos para los miles de argentinos y fanáticos de otras partes del mundo que lo apoyan en su experiencia dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Entre estas acciones que se difundieron rápidamente en redes sociales, se popularizó un video en el que el oriundo de Pilar evitó a un periodista inglés , quien en el pasado lo había apuntado de “intrascendente” al arribar a la F1. Martin Brundle, ex piloto y comentarista de Sky Sports, tuvo finalmente la oportunidad de entrevistar a Colapinto y dejar atrás la polémica.

De la misma manera, el argentino decidió esclarecer el particular cruce y respondió: “No, Martin, es un placer hablar contigo. Lamento mucho lo que pasó, por supuesto. Estábamos justo antes del inicio de la carrera. Nunca acostumbro hablar”.

“Antes de comenzar una carrera en F2 todavía estamos sentados en el auto y de repente, aquí, en Fórmula 1, tenemos 30 minutos, saltamos del auto, todos quieren entrevistarte y yo todavía estoy un poco en una burbuja, y es sólo mi cuarta carrera. Es un poco complicado, lo lamento por eso”, agregó Colapinto con respecto a su rutina previa a cada carrera, a modo de justificación al silencio cuando Brundle se le acercó en Austin.

Con cordialidad, el comentarista y ex piloto de F1 concluyó: “Cuando estés preparado para la carrera, simplemente levanta la mano y no te molestaré, no hay problema, nadie está obligado a hablar conmigo”.

La polémica entre Colapinto y Martin Brundle

Hace poco más de una semana, Colapinto paseaba por los alrededores de la largada minutos antes del Gran Premio de los Estados Unidos en Texas cuando Brundle lo cruzó e intentó entrevistarlo para la cadena Sky. Sin hacer caso a la breve introducción del británico, el argentino continuó su camino sin detenerse y dejándolo sin respuesta.

Colapinto.mp4

Durante su debut en la categoría en el Circuito de Monza, Brundle fue tajante con el arribo de Franco, el cual calificó como “intrascendente” y se refirió a que “la Fórmula 1 no es una escuela de perfeccionamiento”.

No obstante, Colapinto aclaró que “Martin fue un gran piloto y dejó un legado en el deporte”, pero que nunca le hizo “ninguna entrevista”. Además, señaló que “no era un gran momento para hablar en cámara” debido a que “iba tarde camino al himno nacional y estaba concentrado en la carrera”. A su vez, cerró: “Me encanta hablar ahora y cuando salgo del coche, pero cuando estoy en modo carrera, intento estar un poco más metido en mi burbuja”.