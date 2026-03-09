Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

El piloto argentino tuvo un duro comienzo en Australia, pero buscará su revancha este mismo fin de semana en el circuito internacional de Shanghai

Franco Colapinto empezó la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un complicado fin de semana en Australia, alejado de los puntos por una dura sanción en el inicio de la carrera. No obstante, el argentino tuvo una actuación aprobada y protagonizó una de las maniobras del año al esquivar a Liam Lawson en la largada .

A pesar de su 14ª posición , el propio George Russell, ganador de la carrera en Melbourne, reconoció la reacción del piloto de Alpine ante el problema del Racing Bulls en el comienzo.

Por otro lado, el equipo se hizo cargo del error de uno de los ingenieros de Colapinto , quien tocó su monoplaza unos segundos antes del inicio, lo que derivó en una dura sanción de "Stop-and-go" que lo llevó al fondo de la parrilla después de diez vueltas.

Con la carrera cuesta arriba, el argentino se mostró sólido y escaló , pero quedó lejos de la posibilidad de sumar puntos, tal como lo hizo su compañero Pierre Gasly en el 10º puesto con una unidad.

Colapinto Australia Alpine Franco Colapinto finalizó 14º en el Gran Premio de Australia. Foto: AP

La espina de mostrar un verdadero cambio con respecto al 2025, ya con un A526 superior a su antecesor, está presente, por lo que Colapinto intentará cambiar la cara en este Gran Premio de China y sumar sus primeros puntos con Alpine.

Cuándo se disputa el GP de China

El Gran Premio de China se disputará desde el viernes 13 al domingo 15 de marzo en el circuito internacional de Shanghai. La primera jornada del viernes contará con la única práctica libre, ya que unas horas más tarde será el turno de la clasificación a la carrera sprint. En la madrugada del sábado se correrá la sprint y, luego, será el turno la clasificación a la carrera del domingo.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el Gran Premio de China.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito internacional de Shangai será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de China

Viernes 13 de marzo

Práctica Libre 1: 0.30

Clasificación sprint: 4.30

Sábado 7 de marzo

Carrrera sprint: 0

Clasificación: 4

Domingo 8 de marzo

Carrera: 4

* Horario en Argentina