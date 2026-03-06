La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Ojo, Colapinto: el argentino sufrió dentro y fuera de la pista en el inicio del GP de Australia

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 le dio un golpe de realidad a Alpine y al argentino, que además sufrió un problema con la vista

6 de marzo 2026 · 10:45hs
Franco Colapinto arrancó con el pie izquierdo y un problema con su ojo en Australia.

Franco Colapinto arrancó con el pie izquierdo y un problema con su ojo en Australia.

El comienzo de Alpine fue difícil y los primeros minutos de actividad para Franco Colapinto no tuvieron los resultados esperados. Las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia encendieron las alarmas para la escudería francesa, que trabaja a contrarreloj para ajustar detalles de cara a la clasificación. A su vez, el argentino sufrió un imprevisto en su ojo.

En el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Alpine tuvo un duro revés en sus expectativas y le costó encontrar rendimiento durante las primeras dos sesiones de entrenamientos. Si bien todavía tiene margen de respuesta antes de que sea la hora de la verdad, el panorama es complejo.

Como si las preocupaciones no fueran suficientes, Colapinto padeció un problema en su ojo que llevó preocupación a los fanáticos al ser captado por las cámaras de ESPN, pero que habría sido controlado por el equipo médico.

Qué le pasó a Franco Colapinto en Australia

Luego de bajar del nuevo A526, monoplaza de Alpine que cumple con las reglamentaciones técnicas de esta temporada, Colapinto mostró evidentes molestias en su cara, con un problema en el ojo que le afectaba la vista.

El argentino fue acompañado por una auxiliar de la escudería francesa mientras salía del box del equipo para dirigirse hacia la zona del hospitality. La imagen transmitida por la TV mostró cómo el piloto se tocaba el ojo y se puso unas gotas descongestivas para calmar el malestar.

Poco después, desde Alpine aclararon que se trató de “un pequeño problema con hielo seco y residuos” que ingresaron en el ojo de Colapinto al finalizar la segunda práctica libre en Melbourne, pero el propio corredor aclaró que “no fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación”.

>> Leer más: Franco Colapinto y Alpine, en un viernes decepcionante en el estreno de la nueva era de la Fórmula 1

Comenzó con el pie izquierdo

Colapinto fue 16º en la FP1 en Australia con un mejor tiempo de 1:23.325, dos puestos por encima de su compañero Pierre Gasly, quien marcó 1:24.035. Luego, en la FP2, invirtieron los roles y el francés quedó 16º con 1:22.167, mientras que el argentino fue 18º con un registro de 1:22.619.

Al salir de la pista, el pilarense reconoció que no tuvieron “el mejor comienzo de fin de semana en Melbourne”, pero remarcó que está “seguro de que aprendieron lo suficiente para mejorar el rendimiento” de cara a la segunda jornada.

Solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave en las que sabemos que tenemos cosas que arreglar y muchas cosas que mejorar. Hemos dado un buen número de vueltas, lo que nos da mucho que analizar y esperamos poder encontrar algunas mejoras durante la noche”, confesó Colapinto en las declaraciones de prensa para Alpine.

Policiales

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

