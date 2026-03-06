Ojo, Colapinto: el argentino sufrió dentro y fuera de la pista en el inicio del GP de Australia

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 le dio un golpe de realidad a Alpine y al argentino, que además sufrió un problema con la vista

Franco Colapinto arrancó con el pie izquierdo y un problema con su ojo en Australia.

El comienzo de Alpine fue difícil y los primeros minutos de actividad para Franco Colapinto no tuvieron los resultados esperados . Las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia encendieron las alarmas para la escudería francesa, que trabaja a contrarreloj para ajustar detalles de cara a la clasificación. A su vez, el argentino sufrió un imprevisto en su ojo .

En el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Alpine tuvo un duro revés en sus expectativas y le costó encontrar rendimiento durante las primeras dos sesiones de entrenamientos. Si bien todavía tiene margen de respuesta antes de que sea la hora de la verdad, el panorama es complejo.

Como si las preocupaciones no fueran suficientes, Colapinto padeció un problema en su ojo que llevó preocupación a los fanáticos al ser captado por las cámaras de ESPN, pero que habría sido controlado por el equipo médico.

Luego de bajar del nuevo A526, monoplaza de Alpine que cumple con las reglamentaciones técnicas de esta temporada, Colapinto mostró evidentes molestias en su cara, con un problema en el ojo que le afectaba la vista .

El argentino fue acompañado por una auxiliar de la escudería francesa mientras salía del box del equipo para dirigirse hacia la zona del hospitality. La imagen transmitida por la TV mostró cómo el piloto se tocaba el ojo y se puso unas gotas descongestivas para calmar el malestar.

Poco después, desde Alpine aclararon que se trató de “un pequeño problema con hielo seco y residuos” que ingresaron en el ojo de Colapinto al finalizar la segunda práctica libre en Melbourne, pero el propio corredor aclaró que “no fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación”.

¡COLAPINTO CON MOLESTIAS EN UN OJO! Así salió el argentino tras la FP2 en Melbourne.



#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/i07yxcNHsG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026

Comenzó con el pie izquierdo

Colapinto fue 16º en la FP1 en Australia con un mejor tiempo de 1:23.325, dos puestos por encima de su compañero Pierre Gasly, quien marcó 1:24.035. Luego, en la FP2, invirtieron los roles y el francés quedó 16º con 1:22.167, mientras que el argentino fue 18º con un registro de 1:22.619.

Al salir de la pista, el pilarense reconoció que no tuvieron “el mejor comienzo de fin de semana en Melbourne”, pero remarcó que está “seguro de que aprendieron lo suficiente para mejorar el rendimiento” de cara a la segunda jornada.

“Solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave en las que sabemos que tenemos cosas que arreglar y muchas cosas que mejorar. Hemos dado un buen número de vueltas, lo que nos da mucho que analizar y esperamos poder encontrar algunas mejoras durante la noche”, confesó Colapinto en las declaraciones de prensa para Alpine.