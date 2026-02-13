Colapinto cerró el viernes con el mejor tiempo de Alpine, más de 100 vueltas y un breve susto

El argentino giró con el A526 durante ambas sesiones de este viernes y cerró con sensaciones positivas, a pesar de un pequeño inconveniente en el final

Franco Colapinto finalizó el viernes con una correcta actuación, entre los más veloces del día.

Franco Colapinto cerró la primera semana de pretemporada de la Fórmula 1 con buenas sensaciones , tras terminar el viernes como el 8º piloto más rápido de la jornada y sin mayores problemas, a excepción de un breve susto una vez finalizada la sesión. Alpine sigue trabajando en corregir los errores y el argentino se acomoda al A526.

Mercedes fue el gran dominante del día , con los dos más veloces, George Russell (1m33s918) por la mañana y Kimi Antonelli (1m33s669) por la tarde. Más atrás, Colapinto completó un amplio programa de trabajo y dejó la jornada más productiva para Alpine en esta pretemporada .

El argentino completó 144 vueltas en el Circuito de Baréin y finalizó como el tercer corredor con más giros del viernes , además de ser el octavo más rápido con un mejor tiempo personal de 1m35s806 durante la hora final de la sesión vespertina, que también fue el mejor tiempo de la escudería francesa durante esta semana .

Cabe destacar que Franco había logrado quedarse con el 6º puesto entre los 11 pilotos que estuvieron presentes en la primera sesión del día, con un tiempo de 1m36s874 que logró mejorar unas horas más tarde.

Tras estas tres primeras jornadas, la Fórmula 1 se tomará un descanso hasta el próximo miércoles 18 de febrero, cuando los equipos vuelvan a salir a la pista en Sakhir para continuar el período de pruebas oficiales hasta el viernes 20. Los tres días serán transmitidos en vivo por completo, tanto las cuatro horas del primer turno como las otras cuatro del segundo.

Un sustito para Franco Colapinto

Una vez finalizada la sesión, que fue interrumpida sobre el cierre por una falla en el Ferrari de Lewis Hamilton que forzó la bandera roja, los pilotos se dispusieron para ensayar la largada, un movimiento habitual de las sesiones de entrenamiento.

Cuando se dirigía hacía el cuadro de salida, Colapinto perdió brevemente el control de su monoplaza e hizo un trompo que apuntó hacia uno de los muros del circuito. Rápidamente, el argentino logró dirigir el A526 hacia la pista y acomodó su auto con normalidad.

COLAPINTO despiste

>> Leer más: Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: "Es como Fórmula E con esteroides"

Unos segundos después, al simular la largada, el Alpine volvió a sufrir inconvenientes y el piloto de 22 años debió frenar en la primera curva. El vehículo activó la función anti-stall, un sistema automático de seguridad que evita que el motor se apague cuando las revoluciones bajan peligrosamente.

El apoyo de Alpine

El director de Alpine, Steve Nielsen, hizo énfasis en el progreso de Colapinto, quien con 22 años afronta su primera pretemporada. “Creo que Franco es un talento y pienso que quizás sea de desarrollo más gradual, quizá esté evolucionando más lentamente que algunos de los otros”, comentó, según consignó Motorsport.

“Lo vimos el año pasado producir algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre Gasly, que desafortunadamente fue nuestra única referencia en algunas carreras el año pasado porque estábamos en el fondo”, agregó el referente de la escudería francesa.

Nielsen sostuvo que “Franco mejorará con el tiempo” y confirmó que “ya están viendo” el progreso, por lo que concluyó: “Si le hemos dado un auto mejor, que estoy seguro de que lo hemos hecho, entonces creo que veremos lo mejor de él”.