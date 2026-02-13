La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto y su primera semana de pretemporada de Fórmula 1 con un saldo que ilusiona

Hizo muchas vueltas, el mejor registro de Alpine en los tres días de Bahrein y el 11º general. Hasta salvó un golpe al final. Franco Colapinto, al detalle.

13 de febrero 2026 · 16:57hs
El Alpine de Franco Colapinto en Bahrein. Finalizó su primera semana de una pretemporada en Fórmula 1.

La última imagen de Franco Colapinto luego de sus primeros días de pretemporada en la Fórmula 1 fue la de un Alpine que se le desbocó cuando iba a probar largada. Pero hasta en ese momento se debe resaltar el muy buen trabajo del argentino, por sus reflejos enormes para zafar, quedando como el mejor de la escudería tras la primera semana en Bahrein.

Fue un viernes muy positivo para Colapinto al concluir la primera semana de ensayos de pretemporada. Que hay que resaltar que es la primera en que participa en la Fórmula 1, ya que en 2024 entró en Williams faltando 9 carreras y en 2025 en Alpine al cumplirse la 7ª fecha.

Jamás hizo esos trabajos muy necesarios para todos los pilotos y, aunque los tiempos son relativos y las comparaciones también porque se realizan en distintas condiciones de pista y de auto, Colapinto terminó los tres días en Shakir con el mejor registro de Alpine.

El último día de los ensayos

El 1m 35,806s con el que finalizó 8º en las últimas cuatro horas del viernes, apenas por detrás de Esteban Ocon, fue 917 milésimas más rápido que el de su compañero Pierre Gasly el día anterior. Pero lo importante en la comparación fue que ese día el francés finalizó a 2,450s del mejor tiempo de Charles Leclerc (1m 34,273s), mientras que ahora el argentino terminó a 2,137s de Kimi Antonelli (1m 33,669s), que se quedó con lo mejor de los tres días.

Colapinto, que apenas dio 28 vueltas en las primeras 4 horas del miércoles, ahora completó nada menos que 144 sin mayores problemas, salvo el pequeño exceso al final, propio de unos autos que asoman difíciles de domar para todos.

Y en la primera tanda de 4 horas, en la tarde de Bahrein, Colapinto se ubicaba 5º detrás de Oliver Bearman, registro que bajó en la última parte. a solo 53 milésimas de Ocon, que lo precedió, y a 196 de Isack Hadjar con el Red Bull. Ambos compartieron la última parte con el argentino.

Por supuesto, estar a 2 segundos de la cima parece una eternidad, pero los Alpine se mostraron como para dar pelea en la zona media de la parrilla (Gasly lo hizo también el jueves), algo imposible el año pasado. Parejos con Haas, superaron a los Racing Bulls y los Williams, mucho mejor que los Aston Martin, que asoman como la gran decepción hasta ahora, y también ante Audi y Cadillac, con típicos problemas de novatos, en especial los norteamericanos.

Por ahora los Mercedes, McLaren y Ferrari parecen estar un paso adelante y eso se encargó de recalcar Max Verstappen. El tetracampeón señaló que hoy Red Bull es el cuarto equipo, pero tampoco hay que creerle demasiado.

Qué pasó en ese final en Bahrein

La imagen final de Colapinto fue la de un Alpine que se le desbocó luego de ir a ubicarse en la parrilla de salida, detrás de varios pilotos, cuando la tanda había finalizado y se disponía a practicar largadas.

"Teníamos algo de emoción al final, nada demasiado importante, solo un poco de entusiasmo en el burnout mientras preparábamos una salida de práctica", explicó Colapinto sobre el incidente final. El burnout se refiere al calentamiento de las gomas traseras necesario para la largada y el argentino lo atribuyó a un exceso propio, cuando venía demasiado pegado a Hadjar.

Lo muy bueno de Colapinto es que, pese al exceso, supo corregirlo, evitar el golpe contra el muro de la recta y alinear enseguida el Alpine para largar. Casi como cuando evitó el golpe en Las Vegas el año pasado. Sus reflejos se valoran más porque supo corregir después de ocho horas arriba del auto.

Qué dijo Franco Colapinto como saldo

“Un gran cambio hoy para todos, tanto en la pista como en Enstone. 144 vueltas y muchos datos para la prueba de la próxima semana”, escribió la cuenta oficial de Alpine luego del trabajo de Franco.

Y luego Alpine colgó un video con un Colapinto distendido, sonriendo y valorando lo hecho en las prácticas, donde sostuvo que lo más importante fue la cantidad de vueltas dadas.

"Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas completadas y es positivo afrontar ahora el fin de semana con mucho por analizar y comprender", dijo el piloto de 22 años al realizar un balance de lo vivido.

"El coche funcionó bien , realmente nos centramos en dar muchas vueltas para seguir construyendo mi experiencia con el auto. Pierre tuvo un buen día el jueves y el auto se sintió en una posición decente desde el principio esta mañana, lo que me permitió ir construyendo todo tanda a tanda, vuelta a vuelta", prosiguió.

"Hicimos una mezcla real de rodaje y pruebas y empezamos a tener una sensación y más detalle sobre cómo se comporta el auto", agregó. "Creo que hemos terminado la semana en un buen lugar. Completamos 318 vueltas en total como equipo y hay mucho más por hacer la próxima semana cuando se reanuden las pruebas", resumió.

Y a modo de balance, expresó: "Hay mucho por aprender y dejo este test en una situación mucho mejor que cuando empezamos, así que un gran agradecimiento a todo el equipo por su increíble trabajo esta semana", concluyó.

