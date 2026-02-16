Franco Colapinto se prepara para volver a la pista de Baréin para los últimos ensayos

Alpine informará el martes el orden de los pilotos, pero lo seguro es que Franco Colapinto tendrá 12 horas de ensayo durante tres días en Baréin.

El A526 se asoma entre las palmeras de Bahrein. El Alpine de Franco Colapinto vuelve a pista en la madrugada del miércoles.

Esta vez los fanáticos de la Fórmula 1 podrán ver los ensayos en Baréin en su totalidad. Desde las 4 de este miércoles, los 11 equipos vuelven a pista durante tres días para ajustar los detalles de cara al inicio en Australia, el 8 de marzo. Y entre los pilotos estará, por supuesto, el argentino Franco Colapinto con el Alpine A526.

La escudería francesa seguramente confirmará en la mañana de este martes el orden de salida de sus pilotos , ya que cada equipo tiene un solo auto disponible para estos últimos ensayos oficiales, que abarcan desde las 4 a las 8 en horario diurno de Baréin, y de 9 a 13, ya con cierre nocturno.

La semana pasada arrancó Colapinto las primeras 4 horas y luego le dejó el auto a Pierre Gasly. El jueves fue completo del francés y el viernes del argentino, que se quedó con mejor registro de Alpine que lo situó justo a mitad del pelotón de 22 pilotos, contabilizando los tres días.

Por supuesto, los tiempos fueron relativos porque se dieron en distintas condiciones , pero a Colapinto le sirvió para marcar territorio.

La TV y los horarios para Franco Colapinto en Australia

Todas las tandas serán televisadas a través de las señales de Fox Sports y Disney+. Después del viernes, las escuderías desarmarán todo en Shakir y armarán todo para viajar a Melbourne, donde se inicia la temporada con los primeros ensayos el 6 de marzo en la noche argentina.

El GP de Australia comenzará para Argentina el jueves 5/3, a las 22.30 con el primer ensayo y el viernes 6/3, a las 2, el segundo. Los horarios se repiten para la segunda jornada. El viernes a las 22.30 será el tercer ensayo y a las 2 del sábado la clasificación.

La carrera en el veloz callejero de Melbourne se larga a las 1 del domingo 8/3.