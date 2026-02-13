La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Alpine confía en Colapinto para este 2026: "Este año veremos lo mejor de él"

El director de la escudería francesa, Steve Nielsen, salió a respaldar al argentino en plena pretemporada, mientras el piloto se adapta al flamante A526

13 de febrero 2026 · 10:28hs
Franco Colapinto volvió a salir a la pista en Baréin este viernes.

Foto: AP

Franco Colapinto volvió a salir a la pista en Baréin este viernes.

El turbulento 2025 dejó a Franco Colapinto en el fondo del campeonato y con duras críticas sobre su rendimiento, a pesar de las limitaciones que padecía con un auto deficiente de Alpine, el peor de la pasada temporada. Por eso, en este comienzo del 2026, el equipo salió a respaldarlo y mostrarle la confianza que tienen en él.

“Creo que veremos lo mejor de él”, aseguró Steve Nielsen, director de Alpine, según detalló Motorsport, al referirse sobre el argentino, quien afrontará su primera temporada completa como piloto titular.

Durante el año pasado, la escudería francesa optó por interrumpir el desarrollo del A525 y se enfocó de lleno en preparar el nuevo A526 bajo las nuevas reglamentaciones que entraron en vigencia en la Fórmula 1, hecho que comienza a ver los frutos de la decisión durante las pruebas de pretemporada.

Franco Colapinto Alpine 2026

Nuevos cambios, nuevas carreras

La nueva generación de monoplazas que llegó a la máxima categoría del automovilismo provocó críticas rápidamente, especialmente desde los dos máximos campeones en vigencia: Lewis Hamilton y Max Verstappen.

>> Leer más: Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: "Es como Fórmula E con esteroides"

No obstante, en Alpine se abrió una puerta a la esperanza de tener un mejor año, ya que difícilmente sea peor que el anterior. “Creo que no es ningún secreto que el auto del año pasado tenía algunos problemas inherentes. Hemos solucionado absolutamente algunos de ellos con este auto, lo cual es genial”, afirmó Nielsen.

“Los pilotos ahora pueden usar mucho más los pianos. No se están quejando del comportamiento, pero supongo que es porque ya no estamos en la era del efecto suelo. Así que algunos de esos grandes hándicaps están resueltos”, continuó el británico, que espera que su equipo logre ser competitivo y salga del fondo de la parrilla.

Una oportunidad para Franco Colapinto

El director de Alpine hizo énfasis en el progreso de Colapinto, quien con 22 años afronta su primera pretemporada. “Creo que Franco es un talento y pienso que quizás sea de desarrollo más gradual, quizá esté evolucionando más lentamente que algunos de los otros”, comentó.

Lo vimos el año pasado producir algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre Gasly, que desafortunadamente fue nuestra única referencia en algunas carreras el año pasado porque estábamos en el fondo”, agregó el director de la escudería francesa.

Nielsen sostuvo que “Franco mejorará con el tiempo” y confirmó que “ya están viendo” el progreso, por lo que concluyó: “Si le hemos dado un auto mejor, que estoy seguro de que lo hemos hecho, entonces creo que veremos lo mejor de él”.

