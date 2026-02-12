La Capital | Fórmula 1 | Pierre Gasly

Gasly también tuvo una bandera roja: siguen los problemas de Alpine en los tests de Baréin

El piloto francés estuvo al volante del A526 este jueves, pero sufrió un desperfecto en su auto, al igual que Franco Colapinto durante el miércoles previo

12 de febrero 2026 · 13:58hs
Alpine sigue sufriendo problemas en los tests de la Fórmula 1

Foto: AP

Alpine sigue sufriendo problemas en los tests de la Fórmula 1, esta vez con Pierre Gasly al volante.

Alpine no tiene respiro en los tests oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin y el A526 volvió a forzar una bandera roja, esta vez con Pierre Gasly al volante. El auto de la escudería francesa quedó detenido en pista nuevamente, tal como le había sucedido a Franco Colapinto en la mañana del miércoles.

Si bien el francés finalizó como el séptimo piloto más rápido de la jornada entre los 15 corredores que estuvieron en las pruebas de este jueves en Sakhir, debió permanecer en el box del equipo durante las últimas dos horas del día, entre las que se transmitió en vivo la última hora del entrenamiento.

Según consignó Motorsport, Gasly se detuvo con su monoplaza en la salida de la primera curva del trazado, cuando había transcurrido casi la mitad de la sesión vespertina. Este incidente lo forzó a abandonar el auto para que sea llevado por la grúa al box nuevamente.

Pierre Gasly 2026
El francés finalizó el jueves con un total de 97 vueltas en Baréin.

Alpine empezó bien, pero terminó mal

Hasta el momento de la bandera roja, la jornada era muy productiva para Alpine, gracias a que el francés se ubicaba entre los más rápidos del día y acumulaba un total de 97 vueltas (61 por la mañana y 36 por la tarde), más que cualquier otro piloto.

>> Leer más: Colapinto confirmó que sufrió problemas y afirmó: "Van a llegar muchas más cosas"

La escudería francesa no dio detalles del problema que padeció Gasly, pero debió enfocarse de lleno en la puesta a punto del auto y la corrección de los errores, antes de lo que será la jornada de doble turno que tendrá a Colapinto al volante este viernes.

Finalmente, Pierre marcó un mejor tiempo personal de 1m36s723, logrado durante la sesión matutina, y cayó al 7º lugar en el tramo final. Por su parte, el piloto argentino tendrá una nueva oportunidad mañana, después de haber completado apenas 28 giros durante el miércoles.

