La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: "No tenía amigos, estaba solo"

El pilarense contó anécdotas sobre su etapa formativa y analizó su camino con Alpine, luego de su debut con Williams en 2024

24 de septiembre 2025 · 12:04hs
Conmovedoras anécdotas de Franco Colapinto sobre sus iniciios.

AP

Conmovedoras anécdotas de Franco Colapinto sobre sus iniciios.

Franco Colapinto es un tema de conversación constante desde su irrupción en la Fórmula 1, la cual lo posicionó entre los principales deportistas argentinos en el mundo. Si bien muchos seguidores conocieron su nombre en el último año, el pilarense lleva una larga historia de esfuerzo hasta alcanzar su presente en Alpine.

Durante una entrevista para el podcast oficial de la F1, “Beyond The Grid”, el piloto dio detalles sobre sus primeros pasos en Europa, cuando dejó el colegio en su Pilar natal para ir en búsqueda del sueño máximo que unos años después llegó de la mano de Williams.

Cuando me mudé a Europa solo tenía 14 o 13 años y fue complicado para mí. Cuando todo va bien es fácil disfrutar y estar feliz, pero cuando no va bien y estás solo… Además, todos los que conocés se van de vacaciones. No tenía ningún amigo. Yo estaba en una fábrica, no había nada. Estaba solo, no tenía manager. Estaba con los mecánicos todos los días”, confesó Colapinto.

El sacrificio que realizó el pilarense para alcanzar su sueño fue grande y dejó lejos a su familia para correr en la máxima categoría del automovilismo, pero recuerda con felicidad anécdotas de su adolescencia solo en el Viejo Continente.

Colapinto box Alpine
El argentino trabaja constantemente con los mecánicos para lograr el mejor rendimiento del Alpine.

El argentino trabaja constantemente con los mecánicos para lograr el mejor rendimiento del Alpine.

Una particular anécdota por Europa

“Luego de una carrera en Inglaterra, había que cruzar el canal y tuve que mostrar el pasaporte porque estábamos regresando en una camioneta con los mecánicos. Tenía que mostrar bien el pasaporte porque era argentino. Me bajé y mostré los papeles, porque mis papás habían firmado para que pueda viajar solo. Entonces le di el pasaporte a una mujer y me dijo: ‘No podes estar acá, tenés que estar en el colegio’”, comenzó el piloto.

Al respecto, continuó: “Estaba enojada y sintió como si fuera mi madre, pero le dije que estaba ahí para hacer lo que amo. Para mí la mejor escuela es vivir la vida que nunca imaginaste o que nadie más está viviendo”.

La decisión de partir y su vínculo familiar

El piloto mantiene un vínculo fuerte con su familia, que en cada oportunidad que tienen viajan para acompañarlo en las carreras, pero los trabajos y compromisos en Argentina los mantuvieron alejados mientras desarrollaba su formación juvenil en Europa.

Todos pensaron que estaba loco por hacer eso, que mi familia estaba loca por dejarme hacerlo. ¿Quién dejaría que su hijo tan pequeño se vaya a la otra parte del mundo donde no sabe el idioma? No creo que muchos padres hagan eso. En ese momento fue una decisión muy difícil para ellos”, señaló.

A raíz de esta decisión, Colapinto inició su carrera hasta alcanzar la F1, por lo que le agradeció a sus padres por el apoyo y por dejarlo “hacer lo que quería” sin obligarlo a "seguir estudiando".

"Siento Siento que ese apoyo, ese amor que me dieron también al dejarme ir, es muy complicado de hacer para los padres. Es algo que siempre aprecié mucho, siempre estaré agradecido, porque no conozco a mucha gente que haría eso. Sé cuánto me aman ambos y lo difícil que fue para ellos dejarme ir. Cada año es difícil, pero la primera vez no puedo imaginar por lo que pasaron", sentenció.

El desarrollo del monoplaza de Alpine

Al debutar en la Fórmula 1, Colapinto mostró personalidad y talento rápidamente a bordo del monoplaza de Williams, lo que permitió ganarse la atención de todos en la categoría. Sin lugar en el equipo para el 2025 por la llegada de Carlos Sainz, se marchó a Alpine y, luego de seis carreras, fue ascendido a la butaca titular que ocupó previamente Jack Doohan.

Sainz Colapinto
Carlos Sainz acordó su llegada a Williams antes de la irrupción de Franco Colapinto en la F1.

Carlos Sainz acordó su llegada a Williams antes de la irrupción de Franco Colapinto en la F1.

Me subí a un auto que ya había sido desarrollado y conducido por muchos otros pilotos, pero no realmente por mí. Así que no tuve mucha influencia en lo que quería del auto este año. No tuve realmente un aporte sobre cómo arreglar cosas antes de que comenzara la temporada o sobre cómo se había desarrollado el auto a lo largo de los años”, explicó sobre su debut en Imola este año.

En la misma línea, agregó: “Quizás el auto no está tan enfocado en cómo conduzco yo, sino en cómo lo hacen otros pilotos como Pierre (Gasly), que ha estado aquí muchos años, Esteban (Ocon) y Fernando (Alonso) en el pasado. El equipo ha tenido una estructura y una forma de trabajar que no ha estado realmente adaptada a mí”.

Las grandes diferencias entre Williams y Alpine

Por eso, realizó la comparación con Williams en el que aseguró que fue “directo a correr” sin realizar “ningún test”, pero que “había estado allí por más de un año manejando en el simulador, entendiendo a los ingenieros, viendo los cambios que hacían en el auto, los problemas que tenía, los problemas de balance, cómo querían hacer funcionar el auto y cuál era la razón detrás de eso”.

Subirme a un auto nuevo, un Fórmula 1 nuevo, y manejarlo por primera vez es más complicado, pero al mismo tiempo no tenés ninguna comparación o experiencia previa de lo que querés del auto. Simplemente te sentás y lo manejás. Estás viviendo un sueño. En Alpine fue la primera vez que podía compararlo con algo más”, afirmó el pilarense.

El reemplazo por Doohan para Imola, que generó opiniones divididas en el paddock, no fue sencillo, ya que reconoció que subirse a otro monoplaza tras manejar el de Williams “lo hace un poco más complicado por un lado, porque hay cosas que el auto no puede darte”. Tal fue así que el propio piloto admitió que le “tomó más tiempo” adaptarse al Alpine que cuando lo hizo con la escudería británica.

Su presente en la Fórmula 1

“Creo que el auto de este año, simplemente por cómo está configurado, ha estado muy enfocado en Pierre y en cómo le gusta conducirlo. Las herramientas que tengo en el coche y las herramientas que necesito también son diferentes. Así que he estado haciendo algunos cambios en la configuración”, comentó el argentino.

image (28)
Franco Colapinto transita con el Alpine por el callejero de Bakú.

Franco Colapinto transita con el Alpine por el callejero de Bakú.

Tras un turbulento comienzo, ganó confianza con el monoplaza y mostró rendimientos parejos o incluso mejores que los de Gasly, por lo que en las últimas carreras logró ponerse a la par de su compañero.

A veces me lleva un poco más de tiempo encontrar lo que quiero, pero al final siempre termino llegando a eso. A veces un poco demasiado tarde, pero creo que ahora lo estamos logrando un poco antes y a tiempo”, añadió.

Con respecto a su relación con Flavio Briatore, valoró que aprendió “mucho de él” y le agradeció por convertirlo en “una persona mucho más fuerte psicológicamente”. A su vez, destacó que le tiene “mucha confianza” y que llevará “nuevamente a Alpine a lo más alto”.

No sé nada sobre mi futuro, no estoy centrado en eso. Hay mucho que aprender, me siento mejor con el coche y el equipo, estamos haciendo un buen trabajo. No es ningún secreto que el coche no puede luchar por los puntos. Mi objetivo es ir carrera tras carrera. Veremos cómo continúa este capítulo”, concluyó.

