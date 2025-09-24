"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Este miércoles a las 18 habrá una concentración en la plaza San Martín para reclamar justicia por Brenda, Morena y Lara, las chicas halladas muertas en Florencio Varela

La conmoción por el femicidio de tres chicas en provincia de Buenos Aires tendrá eco en Rosario . Este miércoles, desde las 18, organizaciones sociales y feministas convocan a una concentración en la plaza San Martín para pedir justicia por Brenda, Morena y Lara, las chicas de La Matanza que fueron halladas muertas en Florencio Varela.

El hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes generó estupor en todo el país. Las víctimas, de 20, 20 y 15 años, fueron vistas por última vez en La Matanza y aparecieron asesinadas en Florencio Varela. Por el caso hay cuatro detenidos, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, sospechada de haber organizado el lugar donde se cometió el crimen.

Las hipótesis de la investigación apuntan a que las chicas habrían sido asesinadas en el marco de una fiesta vinculada a una banda narco del Bajo Flores . La causa está a cargo del fiscal Gastón Dupláa.

El triple femicidio, que estremeció a la sociedad por su brutalidad, moviliza nuevamente a los feminismos que desde hace años reclaman contra la violencia machista y por el esclarecimiento de los crímenes que tienen a mujeres y jóvenes como víctimas.

La convocatoria en Rosario

Bajo la consigna "Basta de matarnos", en la ciudad, se pedirá justicia por las tres jóvenes. También se replicará en otros puntos del país, donde también están convocando a movilizarse.

"Acompañamos a las familias y amigues de Morena, Brenda y Lara en estos momentos tan duros, repudiamos la violencia que vivimos sobre nuestras cuerpas, el ninguneo que el estado muestra desde la carencia de políticas de género sumado a la invisibilización del tema. Mientras el presidente sigue ajustando y endeudando al pueblo, odiándonos, nos siguen matando", señalaron desde el área de género de la UNR.

También repudiaron "al periodismo que pasó de un pinkwashing a validar teorías de malas víctimas, apelando al trabajo de las chicas, a si tenían o no vínculos con el narco, si eran esto o aquello".

"Hoy nos enteramos que las mataron. No hay forma de expresar tanto dolor y tanta furia. No aparecemos muertas, nos matan. Esta tarde nos encontramos a las 18 en plaza San Martín para pedir justicia por Morena, Brenda y Lara", sentenciaron.